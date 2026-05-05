Оккупанты признают критический рост онкозаболеваний на Донетчине, но лечить людей некому

Активисты движения "Жовта стрічка" неоднократно сообщали о критическом состоянии системы здравоохранения на оккупированных территориях Украины.

Кроме постоянных проблем с доступом к жизненно важным лекарствам, дефицитом медицинского персонала, перепрофилированием гражданских медучреждений под военные нужды, добавился стремительный рост онкологических заболеваний среди населения.

Об этом пишет движение "Жовта стрічка", передает Цензор.НЕТ.

Уровень проблемы уже настолько критичен, что оккупационная администрация вынуждена признавать ухудшение ситуации с онкологией. В то же время, никаких системных решений не предлагается - система здравоохранения продолжает терять врачей и ресурсы, а нагрузка на те же больницы только растет.

Напомним, недавно мы писали, что в Бердянске очереди в больницу начинаются с 6 утра, а в Луганской области наблюдается дефицит врачей.

Читайте: РФ усиливает милитаризацию школьного образования на временно оккупированных территориях Украины, интегрируя военную подготовку в учебный план. ФОТО

та і смисл єслі чєсна?
показать весь комментарий
05.05.2026 14:43 Ответить
З "юного комунара" радіоактивна вода потекла?
показать весь комментарий
05.05.2026 14:48 Ответить
Манкрути нікому не потрібні.
показать весь комментарий
05.05.2026 14:58 Ответить
онкологія, то не грип і не ковід, а тому скільки їх там потенційних хворих було, стільки і є.
справа в іншому, що нікому вони там і не тільки онко, а взагалі, не потрібні, як і до речі на самих Болотах аж до Камчаттки.
показать весь комментарий
05.05.2026 15:03 Ответить
Що означає у вас - "потенційні хворі"? Як на мене - то це всі люди. Тільки не всі хворіють але в Україні кількість збільшується якщо взяти число тих що на обліку, наприклад, в нашій громаді.
показать весь комментарий
05.05.2026 15:22 Ответить
онкологія, в переважній більшості, є генетичними захворюваннями.
показать весь комментарий
05.05.2026 15:30 Ответить
І не тільки. Емоційним також. Якщо тобі хтось зробив пакость і ти не можеш пробачити і забути то сам жреш себе з середини. Заздрість так само працює.
показать весь комментарий
05.05.2026 15:47 Ответить
І звідки така версія?
показать весь комментарий
05.05.2026 21:23 Ответить
А нашо?))Упавайтє на бога,сукі праваславния)
показать весь комментарий
05.05.2026 15:07 Ответить
Піднялися шахтні води. А це отрута.
показать весь комментарий
05.05.2026 15:37 Ответить
Та якось *****...
показать весь комментарий
05.05.2026 16:36 Ответить
Наші лікарі теж кажуть за переселенців зі сходу з цею проблемою
показать весь комментарий
05.05.2026 19:40 Ответить
Так це і є план хутіна - зачистка території від аборигенів.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:50 Ответить
 
 