Оккупанты признают критический рост онкозаболеваний на Донетчине, но лечить людей некому

Активисты движения "Жовта стрічка" неоднократно сообщали о критическом состоянии системы здравоохранения на оккупированных территориях Украины.

Кроме постоянных проблем с доступом к жизненно важным лекарствам, дефицитом медицинского персонала, перепрофилированием гражданских медучреждений под военные нужды, добавился стремительный рост онкологических заболеваний среди населения.

Об этом пишет движение "Жовта стрічка", передает Цензор.НЕТ.

Уровень проблемы уже настолько критичен, что оккупационная администрация вынуждена признавать ухудшение ситуации с онкологией. В то же время, никаких системных решений не предлагается - система здравоохранения продолжает терять врачей и ресурсы, а нагрузка на те же больницы только растет.

Напомним, недавно мы писали, что в Бердянске очереди в больницу начинаются с 6 утра, а в Луганской области наблюдается дефицит врачей.

