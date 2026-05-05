Окупанти визнають критичне зростання онкозахворювань на Донеччині, але лікувати людей нікому

Ріст онкології на ТОТ Донеччини: окупанти визнають кризу медицини

Активісти руху "Жовта Стрічка" неодноразово повідомляли критичний стан медицини на окупованих територіях України.

Окрім постійних проблем із доступом до критично важливих медикаментів, дефіцитом медичного персоналу, перепрофілювання цивільних медзакладів під військові потреби, додалося стрімке зростання онкологічних захворювань серед населення.

Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Рівень проблеми вже настільки критичний, що окупаційна адміністрація змушена визнавати погіршення ситуації з онкологією. Водночас жодних системних рішень не пропонується - система охорони здоров’я продовжує втрачати лікарів і ресурси, а навантаження на ті самі лікарні лише зростає.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Бердянську черги в лікарню з 6 ранку, а на Луганщині спостерігається дефіцит лікарів.

+2
З "юного комунара" радіоактивна вода потекла?
05.05.2026 14:48 Відповісти
+2
онкологія, то не грип і не ковід, а тому скільки їх там потенційних хворих було, стільки і є.
справа в іншому, що нікому вони там і не тільки онко, а взагалі, не потрібні, як і до речі на самих Болотах аж до Камчаттки.
05.05.2026 15:03 Відповісти
+2
Піднялися шахтні води. А це отрута.
05.05.2026 15:37 Відповісти
та і смисл єслі чєсна?
05.05.2026 14:43 Відповісти
Манкрути нікому не потрібні.
05.05.2026 14:58 Відповісти
Що означає у вас - "потенційні хворі"? Як на мене - то це всі люди. Тільки не всі хворіють але в Україні кількість збільшується якщо взяти число тих що на обліку, наприклад, в нашій громаді.
05.05.2026 15:22 Відповісти
онкологія, в переважній більшості, є генетичними захворюваннями.
05.05.2026 15:30 Відповісти
І не тільки. Емоційним також. Якщо тобі хтось зробив пакость і ти не можеш пробачити і забути то сам жреш себе з середини. Заздрість так само працює.
05.05.2026 15:47 Відповісти
І звідки така версія?
05.05.2026 21:23 Відповісти
А нашо?))Упавайтє на бога,сукі праваславния)
05.05.2026 15:07 Відповісти
Та якось *****...
05.05.2026 16:36 Відповісти
Наші лікарі теж кажуть за переселенців зі сходу з цею проблемою
05.05.2026 19:40 Відповісти
Так це і є план хутіна - зачистка території від аборигенів.
05.05.2026 19:50 Відповісти
 
 