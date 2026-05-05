Окупанти визнають критичне зростання онкозахворювань на Донеччині, але лікувати людей нікому

Активісти руху "Жовта Стрічка" неодноразово повідомляли критичний стан медицини на окупованих територіях України.

Окрім постійних проблем із доступом до критично важливих медикаментів, дефіцитом медичного персоналу, перепрофілювання цивільних медзакладів під військові потреби, додалося стрімке зростання онкологічних захворювань серед населення.

Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.

Рівень проблеми вже настільки критичний, що окупаційна адміністрація змушена визнавати погіршення ситуації з онкологією. Водночас жодних системних рішень не пропонується - система охорони здоров’я продовжує втрачати лікарів і ресурси, а навантаження на ті самі лікарні лише зростає.

