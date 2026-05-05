Украина сократила импорт электроэнергии на 40% в апреле, - ExPro

В апреле 2026 года Украина сократила импорт электроэнергии на 40% по сравнению с мартом - до 558,2 тыс. МВт-ч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные консалтинговой компании ExPro.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Импорт электроэнергии в Украину в апреле 2026 г. снизился на 40%… Поставки сократились по всем направлениям, кроме польского", – говорится в сообщении.

Читайте также: Рада приняла закон о присоединении Украины к энергетическому рынку ЕС

Что повлияло на сокращение

Одной из причин стало прекращение импорта через Словакию в начале апреля из-за ремонта межгосударственной линии.

Ожидается, что работы продлятся до конца мая.

Также значительно сократился импорт из Молдовы – на 70% по сравнению с мартом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продажа электроэнергии "Энергоатома": Герус привел доказательства существования новой коррупционной схемы

Структура импорта

Наибольшую долю в общем объеме импорта занимает Венгрия – 55%.

В то же время поставки из Польши остались стабильными и не сокращались.

Что с экспортом

Экспорт электроэнергии в апреле вырос на 10% – до 33 тыс. МВт-ч.

В частности, вдвое увеличились поставки в Румынию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина сократила импорт электроэнергии в прошлом году на четверть. Крупнейший поставщик – Венгрия