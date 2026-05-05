Украина сократила импорт электроэнергии на 40% в апреле, - ExPro
В апреле 2026 года Украина сократила импорт электроэнергии на 40% по сравнению с мартом - до 558,2 тыс. МВт-ч.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные консалтинговой компании ExPro.
"Импорт электроэнергии в Украину в апреле 2026 г. снизился на 40%… Поставки сократились по всем направлениям, кроме польского", – говорится в сообщении.
Что повлияло на сокращение
Одной из причин стало прекращение импорта через Словакию в начале апреля из-за ремонта межгосударственной линии.
Ожидается, что работы продлятся до конца мая.
Также значительно сократился импорт из Молдовы – на 70% по сравнению с мартом.
Структура импорта
Наибольшую долю в общем объеме импорта занимает Венгрия – 55%.
В то же время поставки из Польши остались стабильными и не сокращались.
Что с экспортом
Экспорт электроэнергии в апреле вырос на 10% – до 33 тыс. МВт-ч.
В частности, вдвое увеличились поставки в Румынию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль