Україна скоротила імпорт електроенергії на 40% у квітні, - ExPro

У квітні 2026 року Україна зменшила імпорт електроенергії на 40% у порівнянні з березнем – до 558,2 тис. МВт-год.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані консалтингової компанії ExPro.

"Поставки скоротились за усіма напрямами, окрім польського"

Що вплинуло на скорочення

Однією з причин стало припинення імпорту через Словаччину на початку квітня через ремонт міждержавної лінії.

Очікується, що роботи триватимуть до кінця травня.

Також значно скоротився імпорт із Молдови – на 70% порівняно з березнем.

Структура імпорту

Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту займає Угорщина – 55%.

Водночас поставки з Польщі залишилися стабільними і не скорочувалися.

Що з експортом

Експорт електроенергії у квітні зріс на 10% – до 33 тис. МВт-год.

Зокрема, удвічі збільшилися постачання до Румунії.

