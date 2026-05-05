Україна скоротила імпорт електроенергії на 40% у квітні, - ExPro
У квітні 2026 року Україна зменшила імпорт електроенергії на 40% у порівнянні з березнем – до 558,2 тис. МВт-год.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані консалтингової компанії ExPro.
"Імпорт електроенергії до України у квітні 2026 р. знизився на 40%… Поставки скоротились за усіма напрямами, окрім польського", – йдеться у повідомленні.
Що вплинуло на скорочення
Однією з причин стало припинення імпорту через Словаччину на початку квітня через ремонт міждержавної лінії.
Очікується, що роботи триватимуть до кінця травня.
Також значно скоротився імпорт із Молдови – на 70% порівняно з березнем.
Структура імпорту
Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту займає Угорщина – 55%.
Водночас поставки з Польщі залишилися стабільними і не скорочувалися.
Що з експортом
Експорт електроенергії у квітні зріс на 10% – до 33 тис. МВт-год.
Зокрема, удвічі збільшилися постачання до Румунії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль