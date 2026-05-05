Новини Ринок електроенергії
Україна скоротила імпорт електроенергії на 40% у квітні, - ExPro

У квітні 2026 року Україна зменшила імпорт електроенергії на 40% у порівнянні з березнем – до 558,2 тис. МВт-год.

Про це  повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані консалтингової компанії ExPro.

"Імпорт електроенергії до України у квітні 2026 р. знизився на 40%… Поставки скоротились за усіма напрямами, окрім польського", – йдеться у повідомленні.

Що вплинуло на скорочення

Однією з причин стало припинення імпорту через Словаччину на початку квітня через ремонт міждержавної лінії.

Очікується, що роботи триватимуть до кінця травня.

Також значно скоротився імпорт із Молдови – на 70% порівняно з березнем.

Структура імпорту

Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту займає Угорщина – 55%.

Водночас поставки з Польщі залишилися стабільними і не скорочувалися.

Що з експортом

Експорт електроенергії у квітні зріс на 10% – до 33 тис. МВт-год.

Зокрема, удвічі збільшилися постачання до Румунії.

Намікають, що електроенергію відновили , значить можна бомбити! Коли вже наша влада і ідіоти отямляться, чи вже очікуєте на новий транш?
показати весь коментар
05.05.2026 15:26
 
 