Не делайте из Богдана героя-оппозиционера. Он финансировал Минобороны РФ перед оккупацией Крыма, - Чорновол
Боевой офицер Вооруженных Сил Украины Татьяна Чорновол призвала не делать из экс-главы Администрации президента Андрея Богдана, в отношении которого СНБО ввел санкции, "героя-оппозиционера".
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Не позволю никому сделать из государственного преступника Андрея Богдана героя-оппозиционера. Помогу Зеленскому его посадить. Сейчас переписываю на главу СБУ свое старое заявление о преступлении, в котором говорится о доказанных преступных действиях Богдана, заключавшихся в финансировании министерства обороны Российской Федерации накануне аннексии Крыма бюджетными средствами Украины", - отметила Чорновол.
Офицер отметила, что "наиболее антигосударственным, промосковским, циничным, деструктивным Владимир Зеленский был в то время, когда его правой рукой был Андрей Богдан".
"Все самые худшие вещи, которые сделал или инициировал Зеленский, были сделаны рука об руку, глаза в глаза с Богданом. Когда Богдан был руководителем офиса президента Зеленского, то были времена бесчинств власти и разрушения всех государственных институтов. Именно при Богдане Зеленский заявлял, что "главное - перестать стрелять", "встретимся с Путиным посередине" и "какая разница". Именно при Богдане в СМИ произошел взрыв пророссийских пропагандистов. Вся силовая и судебная вертикаль была отдана Портнову именно Богданом. Все государственные ресурсы - олигархам, особенно много - Коломойскому, "папочке" Богдана. Это при Богдане армия стала персоной нон-грата, закрылись ракетные программы, а близкий Богдану генштабист Хомчак расформировал танковый батальон, стоявшей на охране белорусской границы...
В последующие годы Зеленскому пришлось исправлять множество катастрофических решений, заложенных бездарным Богданом. Я лично скажу от себя, что не было страшнее быть в оппозиции, чем при Богдане-Зеленском. При Кучме и Януковиче было легче, потому что была поддержка своего круга, СМИ, людей. И заказные дела не делались так легко", - подчеркнула Чорновол.
По словам Чорновол, именно при Богдане Портнов получил полное содействие, чтобы отомстить ей.
"Вспомните, как сотрудники ГБР повалили меня на пол и вырвали мне ногу, разорвав все связки, вспомните, как меня судили за Майдан, и против меня сфальсифицировали не что-нибудь, а "умышленное убийство". Но не это было самым страшным.
Самое страшное - атмосфера полной беспомощности. Очень многие активисты, журналисты, политики либо пытались, предав все идеалы, цинично пристроиться к новой системе (хотя бы около туалета), либо испугались и сидели тихо, как мыши. Лишь единицы видели хаос, сеющийся новой метлой, и пытались противостоять.
Я вспоминаю те времена с испанским стыдом: все это низкое поведение испуганных и подхалимскую власть. Поэтому не делайте из Богдана оппозицию! Не смейте. Ничего против Зеленского он рассказать не может, потому что тогда это рассказ о себе", - подытожила она.
Санкции против Богдана
Напомним, что 2 мая президент Владимир Зеленский подписал указ №358/2026, которым ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных санкций против пяти лиц, действия которых угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Среди лиц, в отношении которых введены санкции, и Андрей Богдан.
Як це кому - "медійникам" !! Ну чи безпосередньо їх ляльководам.
Згадайте держпереворот 2019 !! Як з українофобів та ще й унтерменшів анти-розвинених зробили субстрат, такий бажаний молоросько-рагульському лохторату
тим більше на стороні головного, ЗЄльоного гада.
Так і уявив собі, як в 1934 році в 3-му РАЙХУ якийсь "ротфронтівець" верещить - "Допоможу Гітлера замочити Рема!"
і навіть люся..
А я гадав, що в Україні вже свій "полковник Штауфенберг" знайшовся...
Тимошенниця, це підтвердить! Мертвечук з сівковичем та деркачем, можуть бути замисленими у «підпільники» на мацковії….!!
це потрібно нагадувати..
Це вже повне фіаско патріотичних сил???!! А . Чи дна ще не видно !?
Цілком ймовірно, що Зеля інші рішення приймав так само, на емоціях. І буде приймати. З тими чи іншими відмінностями. Наприклад, рішення про санкції на Порошенка. Бо вважає Порошенка (чомусь) своїи особистим ворогом (ймовірно). Не політичним опонентом, а ворогом; таким самим ворогом, яким для нього став Богдан, пічля того, як вони поміж собою не поділили владу.
Зеля часто керується емоціями. Наприклад, емоції підказали йому не запроваджувати воєного стану напередодні вторгнення ворога в 2022-му, не робити евакуації з потенційних напрямків вторгнення касапів, хоча мав це зробити згідно із законом та логікою. А страх, що люди почнуть виводити гроші, мотивував його готувати країну до травневих шашликів, а не до повномасштабного вторгнення.
На емоціях ревнощів до більш популярного в народі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного він зняв його з посади. Відчув страх, що Залужний стане тим, хто переможе його на виборах - і зняв. Через страх втратити рейтинг Зе відсторонився від проблем з мобілізацією (хоча це є його прямою функцією, передбачена Констиуцією в переліку пов новажень Президента). Страх і ревнощі Зелі призвели до тієї ситуації на фронті, яку ми бачимо нині.
Тож емоції Зеленського призвели до помилок і до катастрофічних наслідків для України від цих та інших його рішень. Після незаконих санкцій проти Богдана - які ще емоційні невиважені рішення прийме Зеленський та якої шкоди це завдасть Україні? Хто знає? Чи хоча би здогадується?
При всій повазі,але помиляється-найбільш деструктивним зі всіх глав ап-оп, безсумнівно є ермак: цей сірий кардинал.
Г.Омельченко говорив,що у нього звання генерал-лейтенант фсб,куди Богдану явно задалеко.
А Андрій Богдан представляв інтереси Коломойського у резонансних справах, зокрема щодо націоналізації «ПриватБанку». Сам Коломойський у 2019 році підтверджував, що Богдан є його особистим юристом.
Богдан супроводжував Зеленського у поїздках до Коломойського в Женеву та Тель-Авів ще до початку президентської кампанії. Згодом він став головним юридичним радником передвиборчого штабу Зеленського.
Що Богдан, що Коломойський, що Зеленський - це все одне злодійсько-шахрайське кодло (і тут немає ні в кого іллюзій). Українцям просто потрібно грамотно використовувати компромат, який ці щури дають проти колишніх компаньйонів.