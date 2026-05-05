Не делайте из Богдана героя-оппозиционера. Он финансировал Минобороны РФ перед оккупацией Крыма, - Чорновол

Боевой офицер Вооруженных Сил Украины Татьяна Чорновол призвала не делать из экс-главы Администрации президента Андрея Богдана, в отношении которого СНБО ввел санкции, "героя-оппозиционера".

Об этом она сообщила в Facebook.

"Не позволю никому сделать из государственного преступника Андрея Богдана героя-оппозиционера. Помогу Зеленскому его посадить. Сейчас переписываю на главу СБУ свое старое заявление о преступлении, в котором говорится о доказанных преступных действиях Богдана, заключавшихся в финансировании министерства обороны Российской Федерации накануне аннексии Крыма бюджетными средствами Украины", - отметила Чорновол.

Офицер отметила, что "наиболее антигосударственным, промосковским, циничным, деструктивным Владимир Зеленский был в то время, когда его правой рукой был Андрей Богдан".

"Все самые худшие вещи, которые сделал или инициировал Зеленский, были сделаны рука об руку, глаза в глаза с Богданом. Когда Богдан был руководителем офиса президента Зеленского, то были времена бесчинств власти и разрушения всех государственных институтов. Именно при Богдане Зеленский заявлял, что "главное - перестать стрелять", "встретимся с Путиным посередине" и "какая разница". Именно при Богдане в СМИ произошел взрыв пророссийских пропагандистов. Вся силовая и судебная вертикаль была отдана Портнову именно Богданом. Все государственные ресурсы - олигархам, особенно много - Коломойскому, "папочке" Богдана. Это при Богдане армия стала персоной нон-грата, закрылись ракетные программы, а близкий Богдану генштабист Хомчак расформировал танковый батальон, стоявшей на охране белорусской границы...

В последующие годы Зеленскому пришлось исправлять множество катастрофических решений, заложенных бездарным Богданом. Я лично скажу от себя, что не было страшнее быть в оппозиции, чем при Богдане-Зеленском. При Кучме и Януковиче было легче, потому что была поддержка своего круга, СМИ, людей. И заказные дела не делались так легко", - подчеркнула Чорновол.

По словам Чорновол, именно при Богдане Портнов получил полное содействие, чтобы отомстить ей.

"Вспомните, как сотрудники ГБР повалили меня на пол и вырвали мне ногу, разорвав все связки, вспомните, как меня судили за Майдан, и против меня сфальсифицировали не что-нибудь, а "умышленное убийство". Но не это было самым страшным.

Самое страшное - атмосфера полной беспомощности. Очень многие активисты, журналисты, политики либо пытались, предав все идеалы, цинично пристроиться к новой системе (хотя бы около туалета), либо испугались и сидели тихо, как мыши. Лишь единицы видели хаос, сеющийся новой метлой, и пытались противостоять.

Я вспоминаю те времена с испанским стыдом: все это низкое поведение испуганных и подхалимскую власть. Поэтому не делайте из Богдана оппозицию! Не смейте. Ничего против Зеленского он рассказать не может, потому что тогда это рассказ о себе", - подытожила она.















Санкции против Богдана

Напомним, что 2 мая президент Владимир Зеленский подписал указ №358/2026, которым ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных санкций против пяти лиц, действия которых угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Среди лиц, в отношении которых введены санкции, и Андрей Богдан.

