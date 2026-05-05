Не делайте из Богдана героя-оппозиционера. Он финансировал Минобороны РФ перед оккупацией Крыма, - Чорновол

Чорновол подаст заявление в СБУ в отношении Андрея Богдана: подробности

Боевой офицер Вооруженных Сил Украины Татьяна Чорновол призвала не делать из экс-главы Администрации президента Андрея Богдана, в отношении которого СНБО ввел санкции, "героя-оппозиционера".

"Не позволю никому сделать из государственного преступника Андрея Богдана героя-оппозиционера. Помогу Зеленскому его посадить. Сейчас переписываю на главу СБУ свое старое заявление о преступлении, в котором говорится о доказанных преступных действиях Богдана, заключавшихся в финансировании министерства обороны Российской Федерации накануне аннексии Крыма бюджетными средствами Украины", - отметила Чорновол.

Офицер отметила, что "наиболее антигосударственным, промосковским, циничным, деструктивным Владимир Зеленский был в то время, когда его правой рукой был Андрей Богдан".

"Все самые худшие вещи, которые сделал или инициировал Зеленский, были сделаны рука об руку, глаза в глаза с Богданом. Когда Богдан был руководителем офиса президента Зеленского, то были времена бесчинств власти и разрушения всех государственных институтов. Именно при Богдане Зеленский заявлял, что "главное - перестать стрелять", "встретимся с Путиным посередине" и "какая разница". Именно при Богдане в СМИ произошел взрыв пророссийских пропагандистов. Вся силовая и судебная вертикаль была отдана Портнову именно Богданом. Все государственные ресурсы - олигархам, особенно много - Коломойскому, "папочке" Богдана. Это при Богдане армия стала персоной нон-грата, закрылись ракетные программы, а близкий Богдану генштабист Хомчак расформировал танковый батальон, стоявшей на охране белорусской границы...

В последующие годы Зеленскому пришлось исправлять множество катастрофических решений, заложенных бездарным Богданом. Я лично скажу от себя, что не было страшнее быть в оппозиции, чем при Богдане-Зеленском. При Кучме и Януковиче было легче, потому что была поддержка своего круга, СМИ, людей. И заказные дела не делались так легко", - подчеркнула Чорновол.

По словам Чорновол, именно при Богдане Портнов получил полное содействие, чтобы отомстить ей.

"Вспомните, как сотрудники ГБР повалили меня на пол и вырвали мне ногу, разорвав все связки, вспомните, как меня судили за Майдан, и против меня сфальсифицировали не что-нибудь, а "умышленное убийство". Но не это было самым страшным.

Самое страшное - атмосфера полной беспомощности. Очень многие активисты, журналисты, политики либо пытались, предав все идеалы, цинично пристроиться к новой системе (хотя бы около туалета), либо испугались и сидели тихо, как мыши. Лишь единицы видели хаос, сеющийся новой метлой, и пытались противостоять.

Я вспоминаю те времена с испанским стыдом: все это низкое поведение испуганных и подхалимскую власть. Поэтому не делайте из Богдана оппозицию! Не смейте. Ничего против Зеленского он рассказать не может, потому что тогда это рассказ о себе", - подытожила она.

Чорновол подаст заявление в СБУ в отношении Андрея Богдана: подробности
Санкции против Богдана

Напомним, что 2 мая президент Владимир Зеленский подписал указ №358/2026, которым ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных санкций против пяти лиц, действия которых угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Среди лиц, в отношении которых введены санкции, и Андрей Богдан.

Кому вже стукнула сеча в голову щоб вважати Богдана героєм-опозиціонером? Максимум жаба чи гадюка.
05.05.2026 16:22
05.05.2026 16:22 Ответить
Тамнікого немає, що б можна було штампа поставити.жаби з зеленими гадюками. Богдан, Зеленьський, Коломойський, Єрмак, Шаурма... всі злочинці, малороси і зрадники
05.05.2026 16:23
05.05.2026 16:23 Ответить
З богдана, такий же «апазіціанєр», як і з шуфрича-разумкова-бойка!
05.05.2026 16:25
Тимошенниця, це підтвердить! Мертвечук з сівковичем та деркачем, можуть бути замисленими у «підпільники» на мацковії….!!
05.05.2026 16:25 Ответить
Кому вже стукнула сеча в голову щоб вважати Богдана героєм-опозиціонером? Максимум жаба чи гадюка.
05.05.2026 16:22
05.05.2026 16:22 Ответить
Як це кому - "медійникам" !! Ну чи безпосередньо їх ляльководам.
05.05.2026 17:16
Згадайте держпереворот 2019 !! Як з українофобів та ще й унтерменшів анти-розвинених зробили субстрат, такий бажаний молоросько-рагульському лохторату
05.05.2026 17:16 Ответить
Богдан , такий самий злочинець , як і " яжнелох"...
05.05.2026 18:48
05.05.2026 18:48 Ответить
не на часі пані Тетяна втрутилась у жабогадюкінг.
тим більше на стороні головного, ЗЄльоного гада.

05.05.2026 19:06 Ответить
Після Богдана , поведінка офісу , стале , ще бидлячущую ,не треба маніпулювати " Вагнергейт" зрив спецоперації , був вжє при Дерьмаке андруші Хоча за все відповідає вова зеленський , а не ойго обслуга який піп , такий прихід
05.05.2026 21:34
05.05.2026 21:34 Ответить
Дякую за відвертість !!!
05.05.2026 16:23 Ответить
Нічого собі відвертість - буде допомагати ЗЕленському ( !!! ) посадити Богдана ... тобто пані Тетяна вирішила влізти ЗЕлений ЖАБО-ГАДЮКІНГ! Оттакої!
05.05.2026 18:46

Так і уявив собі, як в 1934 році в 3-му РАЙХУ якийсь "ротфронтівець" верещить - "Допоможу Гітлера замочити Рема!"
05.05.2026 18:46 Ответить
або візьмемо поближче "к нашим єпєням" - в совку спочатку "правий уклон" допоміг розстріляти або вигнати "лівих", троцкістів, а потім сталін розстріляв "правих" пятакова-бухаріна.
05.05.2026 19:11

05.05.2026 19:11 Ответить
пану Алексу Мышкевичу большой респект за детальное знание истории и призыв анализировать события, которые ближе "к нашим єпєням" .
06.05.2026 06:11
06.05.2026 06:11 Ответить
Тамнікого немає, що б можна було штампа поставити.жаби з зеленими гадюками. Богдан, Зеленьський, Коломойський, Єрмак, Шаурма... всі злочинці, малороси і зрадники
05.05.2026 16:23
05.05.2026 16:23 Ответить
І Медведчука не забудь.
05.05.2026 16:25 Ответить
бойко, рабіновіч, шарій..
і навіть люся..
05.05.2026 16:36 Ответить
Не маніпулюй, шановний!! Лайном «апазіціонера» смердить!!
05.05.2026 17:31
05.05.2026 17:31 Ответить
Ну от тобі маєш...
А я гадав, що в Україні вже свій "полковник Штауфенберг" знайшовся...
05.05.2026 16:24 Ответить
З богдана, такий же «апазіціанєр», як і з шуфрича-разумкова-бойка!
Тимошенниця, це підтвердить! Мертвечук з сівковичем та деркачем, можуть бути замисленими у «підпільники» на мацковії….!!
05.05.2026 16:25 Ответить
Одна шайка - лєйка - а зараз білий і пухнастий - падла
05.05.2026 16:29
05.05.2026 16:29 Ответить
СТОП! ЗЕленський сам взяв його Головоо офісу,чи йому нав'язав Коломойський?В першому випадку ЗЕлений повинен нести відповідальність політичну.В другому випадку якщо Коломойський причетний (скоріше так і є) до протягування ЗЕленського до трона то виборці 73% ДУМАЙ-ТЕ!
05.05.2026 16:31
05.05.2026 16:31 Ответить
Так запитай про це у каламойского??? Не рви собі душу….
05.05.2026 17:33
05.05.2026 17:33 Ответить
пристрілити як портного ,шоб не мучився
05.05.2026 16:32
05.05.2026 16:32 Ответить
Тет'яночко ,так ми це знаємо , але те шо Богдан почав бульбашки пуськати ,теж користь для Українського суспільства ... Які так були закохані у торчка 🤡...
05.05.2026 16:38
05.05.2026 16:38 Ответить
молодець, Тетяна..
це потрібно нагадувати..
05.05.2026 16:38 Ответить
Всі ці ,, скарби" з одного г...а зліплені .
05.05.2026 16:41
05.05.2026 16:41 Ответить
Цілком погоджуюсь. Має давно сидіти. Ще й Україну пограбував на мільярди. А при Азірову програв суд кацапам, де представляв Україну, за що отримав звання Заслуженого юриста України. Мерзота як і Портнов. Будем сподіватися що отримає своє.
05.05.2026 16:45
05.05.2026 16:45 Ответить
Дякую, пані Тетяно!
05.05.2026 16:46 Ответить
Яка опозиція з Богдана, тоді і потужний опозиціонер. Як влади, точніше кормушки лишаються, так відразу стають опозиціонерами
05.05.2026 16:47
05.05.2026 16:47 Ответить
Вона хоча б за Україну. А тисячі зелених унтерменшів, що захопили владу - проти
05.05.2026 17:12
05.05.2026 17:12 Ответить
Кто? Это ты мразина на Черновол пасть открыл? Да она в первый день вторжения взяла в руки оружие и прошла защищать страну. Так что заглохни
05.05.2026 17:20
05.05.2026 17:20 Ответить
богдана на кол..такая рожа неприятная..на зоне научат Родину любить..
05.05.2026 16:51
05.05.2026 16:51 Ответить
Тобто президентом був --богдан А куди подівся Зеленсьький? При всій повазі до Татьяни порадив би їй піти відпочити Я розумію,фронт,бої,але треба поправити голову.
05.05.2026 16:57
05.05.2026 16:57 Ответить
Знову казки про поганих бояр. Це ж було вже.
05.05.2026 17:04
05.05.2026 17:04 Ответить
Короче,всі місця героїв вже зайняті.Ніякі богдани туди не пролізуть.
05.05.2026 17:05
05.05.2026 17:05 Ответить
Навіть ворога який опозиційний ( в лапках "позиційний"?) до Портрета ніхто не може спіймати і знищити або......
Це вже повне фіаско патріотичних сил???!! А . Чи дна ще не видно !?
05.05.2026 17:10 Ответить
Як запарєбрікававого пердолить від Тетяни!!
05.05.2026 17:35
05.05.2026 17:35 Ответить
А Зеля цих заяв не прийме. Бо в цих злочинах і він брав участь; принаймі, вони всі відбувались з-за його відома. Тому, їх розслідуючи, він вийде на самого себе.
05.05.2026 17:27
05.05.2026 17:27 Ответить
щось тут "духом недобрим смердить"...???"Допоможу Зеленському його посадити".Є обох за що садити....і мабуть "зепоцріот" бажажу на "посадку" має значно біль
05.05.2026 17:31 Ответить
тоб-то ,вона визнає в зе……сЦаря ? Хочу саджаю , хочу милую То ви воюйте за " Дінастію" гр Ізраїлю ? все харашо Цє , не Богдан організував мільярдні грабунки і " двушечки на москву"
05.05.2026 21:41 Ответить
Нічого не поробиш - у ЛОХтората ЗЕблазня дуже коротка пам'ять!
05.05.2026 17:31 Ответить
Шановне панство а до чого той кипишь . Ну ********* жабагадюкини між собой та і добре ,ми ще багато чого нового впізнаем нового . Я попкорна закупив , як то кажуть бум посмотреть
05.05.2026 17:36 Ответить
Ялозьте своїм лайном у памперсі по мокрому дивану!😁
05.05.2026 17:53 Ответить
Налетіли же зебіли жопівські Az AZLK, Чухчух, Віталій #613985, Евгений Шевченко #588550, Яков Шкода - і дискредитують бойову офіцерку ЗСУ... А адміни як в рот води...
05.05.2026 17:39 Ответить
Бояре плохие-царь хороший.Он не знал,не участвовал и вообще-спал он в это время.
05.05.2026 18:06 Ответить
Зеля явно наклав санкції на Богдана без будь-якого обґрунтування. Наклав лише на підставі своїх емоцій. Йому напевне, доповіли, що підлеглі Богдана з Богданової адвокатської контори (не без його відома) злили Ткачу, Ар'єву, Железняку, Гончаренку (кому там ще?) матеріали кримінального обвинувачення фігурантів міндічгейту, які їм стали відомі як адвокатам цих фігурантів. От і Зеля помстився своєму колишньому партнеру-подільнику на виборах 2019-го року... Замість того, щоб вимагати розслідування злочинів Богдана - а вони були і є - з подальшим судовим переслідуванням (адже Богдан не емігрував, знаходиться в Україні) - накладає позазаконі власні санкцї.
Цілком ймовірно, що Зеля інші рішення приймав так само, на емоціях. І буде приймати. З тими чи іншими відмінностями. Наприклад, рішення про санкції на Порошенка. Бо вважає Порошенка (чомусь) своїи особистим ворогом (ймовірно). Не політичним опонентом, а ворогом; таким самим ворогом, яким для нього став Богдан, пічля того, як вони поміж собою не поділили владу.
Зеля часто керується емоціями. Наприклад, емоції підказали йому не запроваджувати воєного стану напередодні вторгнення ворога в 2022-му, не робити евакуації з потенційних напрямків вторгнення касапів, хоча мав це зробити згідно із законом та логікою. А страх, що люди почнуть виводити гроші, мотивував його готувати країну до травневих шашликів, а не до повномасштабного вторгнення.
На емоціях ревнощів до більш популярного в народі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного він зняв його з посади. Відчув страх, що Залужний стане тим, хто переможе його на виборах - і зняв. Через страх втратити рейтинг Зе відсторонився від проблем з мобілізацією (хоча це є його прямою функцією, передбачена Констиуцією в переліку пов новажень Президента). Страх і ревнощі Зелі призвели до тієї ситуації на фронті, яку ми бачимо нині.
еtс
Тож емоції Зеленського призвели до помилок і до катастрофічних наслідків для України від цих та інших його рішень. Після незаконих санкцій проти Богдана - які ще емоційні невиважені рішення прийме Зеленський та якої шкоди це завдасть Україні? Хто знає? Чи хоча би здогадується?
05.05.2026 18:08 Ответить
Цє -Зрада , злочин , узурпація влади, знищення свободи слова , перетворення України в " скотний двір" ! Всім ( нормальним) плювати на ойго ємоцііІ , не треба відбілювати Іуду і робити з нього недоумка , з завданням в Омані він справився на 5+
05.05.2026 21:51 Ответить
у світовій історії є багато визначних політиків які залишили після себе пам.ять на століття вперед серед них де голль . маргарет тетчер . рональд рейган . уінстон черчіль . вацлав гавел . конрад аденауер --- вова зельц ніколи в той список не попаде бо в тому списку ДЕРЖАВНІ ДІЯЧІ . а вовік організатор злочинної групи . мстивий . жадний до бабла нетямущий ні в дипломатії ні в економіці ні у військовій справі . ми думали що при януковощі було дно але як виявилось ще глибше на нас чекала зелена вигрібна яма --- у кооператив ..династія.. де маєтки вови . андрія . чегевари і карлсона потрібно привезти штук 20 страусів і буде нове межирір.я --- після того як прорвало трубу і в смі полилося зелене смердюче лайно всі прихильники ***** в європі тикають на нас пальцями і кричать дивіться куди йдуть мільярди які ми видаємо УКРАЇНІ . ганьба ***** на увесь світ --- у франції якийсь міністр посадив свою дружину на попутний літак на халяву . коли журналісти це оприлюднили міністр негайно пішов у відставку ото у них там називають корупція а ми пхнемося в ЄС з кооперативом..династія.. чегеварою . карлсоном . єрмаком-алібабою . галущенком . рєзніком з глиняною і ..лідором всєго прагрєсівнаго чєловєчєства.. питання коли нас туди приймуть у родину цивілізованих країн ???????????
06.05.2026 07:05 Ответить
"деструктивним Володимир Зеленський був в той час, коли його правовою рукою був Андрій Богдан"-Т.Чорновіл.
При всій повазі,але помиляється-найбільш деструктивним зі всіх глав ап-оп, безсумнівно є ермак: цей сірий кардинал.
Г.Омельченко говорив,що у нього звання генерал-лейтенант фсб,куди Богдану явно задалеко.
05.05.2026 18:09 Ответить
Найбільш деструктивним завжди був не голова АП, а сам блазень, який займає місце президента. Бо він приймає остаточні рішення з усіх важливих питань. І те, що він робив для знищення України, коли на вухах у нього висів той хряк з мордою рязанською, і його діяльність у часи, коли його смикав (і смикає) за ниточки пархатий ФСБешник, вказує на те, що він цілком згодний з тим, що йому нашептували ті діячі. А якщо керували вони (а ФСБешний керує й досі), як витікає з допису Тетяни, яку я дуже поважаю, то висновок, як на мене, дуже простий і лежить на поверхні: країною з 2019 року "керує" наспрможна істота, у якої під носом роблять усе, що заманеться, підставляючи його під статті кримінального кодексу. А відносно "допоможу Зеленському посадити Богдана" то я впевнений, що допомагати треба не Зеленському, а українському правосуддю. І садити самого Зеленського, ну й ту усю шоблу, його соратників, колишніх і теперішніх. А зараз що ж, усі оті менделі, богдани, дубінські і інші клоуни наочно демонструють акт любові між земноводними і плазунами. І можна тільки побажати їм удачі.
05.05.2026 19:08 Ответить
💯👍✊ саме так
05.05.2026 23:51 Ответить
Танечка, при всём к Вам моём глубочайшем уважении здесь 1 ошибка. Богдан не лучше и не хуже Дерьмака. Все они вместе с Янелохом и Беней работали и работают на }{уйло аж гай шумит. Разве что воинские звания у них в ФСБ и ГРУ параши разные. Беня там цельный хенерал.
05.05.2026 18:45 Ответить
Без Богдана , ще 2014 р зейло , танцював перед вбивцями -сепаратистами , радіючи , що вони віджали танчик в ЗСУ
05.05.2026 18:51 Ответить
На прикінці травня опитування якойсь потужної соціології - богдан випереджає зеленского та будьоного. З цією хворою на всю відсутьню голову можна робить шо хочешь - сама йь....та нація, у більшості.
05.05.2026 18:53 Ответить
термін давності пройшов
05.05.2026 19:33 Ответить
Молодець пані Тетяна, завжди поважав.
05.05.2026 19:48 Ответить
АБСОЛЮТНО права ! З гімна кулі не зробиш !!!.
05.05.2026 19:50 Ответить
Зеленський досі ховає Коломойського від українського і американського провосуддя.
А Андрій Богдан представляв інтереси Коломойського у резонансних справах, зокрема щодо націоналізації «ПриватБанку». Сам Коломойський у 2019 році підтверджував, що Богдан є його особистим юристом.
Богдан супроводжував Зеленського у поїздках до Коломойського в Женеву та Тель-Авів ще до початку президентської кампанії. Згодом він став головним юридичним радником передвиборчого штабу Зеленського.
Що Богдан, що Коломойський, що Зеленський - це все одне злодійсько-шахрайське кодло (і тут немає ні в кого іллюзій). Українцям просто потрібно грамотно використовувати компромат, який ці щури дають проти колишніх компаньйонів.
05.05.2026 20:53 Ответить
Та ніхто і не робить. Дуже добре коли квартал з кварталом воює
05.05.2026 21:20 Ответить
Ганьба львів'янину йосипу богдану, що виховав такого виродка
05.05.2026 22:15 Ответить
сперменко, претула, бєлєцкой герої ж. Ще Таня Чорновол вела розслідування про "Хлібінвестбуд" та його керівника, який тепер теж герой
05.05.2026 22:18 Ответить
Сидіти в тюрмі повинне все зелене шобло і всі хто причетний до нього!
05.05.2026 22:46 Ответить
 
 