Не робіть з Богдана героя-опозиціонера. Він фінансував Міноборони РФ перед окупацією Криму, - Чорновол
Бойова офіцерка Збройних Сил України Тетяна Чорновол закликала не робити із ексглави ОП Андрія Богдана, проти якого запровадили санкції РНБО, "героєм-опозиціонером".
Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Не дозволю нікому зробити з державного злочинця Андрія Богдана героя-опозиціонера. Допоможу Зеленському його посадити. Зараз переписую на голову СБУ стару свою заяву про злочин, в якому йдеться про доведені злочинні дії Богдана, які полягали у фінансуванні міністерства оборони Російської Федерації напередодні анексії Криму бюджетними коштами України", - зазначила Чорновол.
Офіцерка зауважила, що "найбільш антидержавним, промосковським, цинічним, деструктивним Володимир Зеленський був в той час, коли його правовою рукою був Андрій Богдан".
"Всі найгірші речі, які зробив, або започаткував Зеленський були зроблені рука-в-руку, очі -в-очі з Богданом. Коли Богдан був керівником офісу президента Зеленського, то були часи бидлячої поведінки влади і руйнації всіх державних інституцій. Це при Богдані Зеленський заявляв, що " главноє перестать стрелять", "встретимся з Путиньіи посередине", і "какая разница". Це при Богдані в ЗМІ стався вибух проросійських пропагандистів. Вся силова і судівська вертикаль була віддана Портнову саме Богданом. Всі державні ресурси- олігархам, особливо багато - Коломойському татусіку Богдана. Це при Богдані армія стала нон-грата, закрилися ракетні програми, а близький Богдану генштабівець Хомчак розформував танковий батальйон, що стояв на охороні білоруського кордону...
В наступні роки Зеленський навіть виправлялися безліч катастрофічні дій, які були закладені бидлячим Богданом. Я особисто скажу від себе, що не було страшніше бути в опозиції ніж при Богдані- Зеленському. При Кучмі і Януковичі було легше, бо була підтримка свого кола, ЗМІ, людей. І замовлені справи не робилися так легко", - наголосила Чорновол.
За словами Чорновол, саме при Богдані Портнов отримав повне сприяння помститися їй.
"Згадайте, як воїни ДБР поклали мене на підлогу і вирвали мені ногу порвавши всі зв'язки, згадайте, як мене судили за Майдан, і проти мене сфальсифікували не абищо, а "умисне вбивство". Але не це було найстрашніше.
Найстрашніше атмосфера повної безпорадності. Дуже багато активістів, журналістів, політиків, або намагалися, зрадивши всі ідеали, цинічно прилаштуватися при новій системі (хоча би біля туалета) або засцяли і сиділи тихо, як миші. Лише одиниці бачили хаос, що сіє нова мітла і намагалися протистояти.
Я згадую ті часи з іспанським соромом: всю цю ницу поведінку переляканих і бидлячу владу. Тому не робіть мені з Богдана опозицію! Не смійте. Нічого проти Зеленського він розповісти не може, бо тоді це розповідь про себе", - підсумувала вона.
Санкції проти Богдана
Нагадаємо, що 2 травня президент Володимир Зеленський підписав указ №358/2026, яким увів у дію рішення РНБО України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб, дії яких загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.
Серед осіб щодо яких запроваджені санкції і Андрій Богдан.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як це кому - "медійникам" !! Ну чи безпосередньо їх ляльководам.
Згадайте держпереворот 2019 !! Як з українофобів та ще й унтерменшів анти-розвинених зробили субстрат, такий бажаний молоросько-рагульському лохторату
тим більше на стороні головного, ЗЄльоного гада.
.
Так і уявив собі, як в 1934 році в 3-му РАЙХУ якийсь "ротфронтівець" верещить - "Допоможу Гітлера замочити Рема!"
.
і навіть люся..
А я гадав, що в Україні вже свій "полковник Штауфенберг" знайшовся...
Тимошенниця, це підтвердить! Мертвечук з сівковичем та деркачем, можуть бути замисленими у «підпільники» на мацковії….!!
це потрібно нагадувати..
Це вже повне фіаско патріотичних сил???!! А . Чи дна ще не видно !?
Цілком ймовірно, що Зеля інші рішення приймав так само, на емоціях. І буде приймати. З тими чи іншими відмінностями. Наприклад, рішення про санкції на Порошенка. Бо вважає Порошенка (чомусь) своїи особистим ворогом (ймовірно). Не політичним опонентом, а ворогом; таким самим ворогом, яким для нього став Богдан, пічля того, як вони поміж собою не поділили владу.
Зеля часто керується емоціями. Наприклад, емоції підказали йому не запроваджувати воєного стану напередодні вторгнення ворога в 2022-му, не робити евакуації з потенційних напрямків вторгнення касапів, хоча мав це зробити згідно із законом та логікою. А страх, що люди почнуть виводити гроші, мотивував його готувати країну до травневих шашликів, а не до повномасштабного вторгнення.
На емоціях ревнощів до більш популярного в народі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного він зняв його з посади. Відчув страх, що Залужний стане тим, хто переможе його на виборах - і зняв. Через страх втратити рейтинг Зе відсторонився від проблем з мобілізацією (хоча це є його прямою функцією, передбачена Констиуцією в переліку пов новажень Президента). Страх і ревнощі Зелі призвели до тієї ситуації на фронті, яку ми бачимо нині.
еtс
Тож емоції Зеленського призвели до помилок і до катастрофічних наслідків для України від цих та інших його рішень. Після незаконих санкцій проти Богдана - які ще емоційні невиважені рішення прийме Зеленський та якої шкоди це завдасть Україні? Хто знає? Чи хоча би здогадується?
При всій повазі,але помиляється-найбільш деструктивним зі всіх глав ап-оп, безсумнівно є ермак: цей сірий кардинал.
Г.Омельченко говорив,що у нього звання генерал-лейтенант фсб,куди Богдану явно задалеко.
А Андрій Богдан представляв інтереси Коломойського у резонансних справах, зокрема щодо націоналізації «ПриватБанку». Сам Коломойський у 2019 році підтверджував, що Богдан є його особистим юристом.
Богдан супроводжував Зеленського у поїздках до Коломойського в Женеву та Тель-Авів ще до початку президентської кампанії. Згодом він став головним юридичним радником передвиборчого штабу Зеленського.
Що Богдан, що Коломойський, що Зеленський - це все одне злодійсько-шахрайське кодло (і тут немає ні в кого іллюзій). Українцям просто потрібно грамотно використовувати компромат, який ці щури дають проти колишніх компаньйонів.