УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4914 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Андрія Богдана
13 398 71

Не робіть з Богдана героя-опозиціонера. Він фінансував Міноборони РФ перед окупацією Криму, - Чорновол

Чорновол подасть заяву в СБУ щодо Андрія Богдана: подробиці

Бойова офіцерка Збройних Сил України Тетяна Чорновол закликала не робити із ексглави ОП Андрія Богдана, проти якого запровадили санкції РНБО, "героєм-опозиціонером".

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Не дозволю нікому зробити з державного злочинця Андрія Богдана героя-опозиціонера. Допоможу Зеленському його посадити. Зараз переписую на голову СБУ стару свою заяву про злочин, в якому йдеться про доведені злочинні дії Богдана, які полягали у фінансуванні міністерства оборони Російської Федерації напередодні анексії Криму бюджетними коштами України", - зазначила Чорновол.

Офіцерка зауважила, що "найбільш антидержавним, промосковським, цинічним, деструктивним Володимир Зеленський був в той час, коли його правовою рукою був Андрій Богдан".

"Всі найгірші речі, які зробив, або започаткував Зеленський були зроблені рука-в-руку, очі -в-очі з Богданом. Коли Богдан був керівником офісу президента Зеленського, то були часи бидлячої поведінки влади і руйнації всіх державних інституцій. Це при Богдані Зеленський заявляв, що " главноє перестать стрелять", "встретимся з Путиньіи посередине", і "какая разница". Це при Богдані в ЗМІ стався вибух проросійських пропагандистів. Вся силова і судівська вертикаль була віддана Портнову саме Богданом. Всі державні ресурси- олігархам, особливо багато - Коломойському татусіку Богдана. Це при Богдані армія стала нон-грата, закрилися ракетні програми, а близький Богдану генштабівець Хомчак розформував танковий батальйон, що стояв на охороні білоруського кордону...

В наступні роки Зеленський навіть виправлялися безліч катастрофічні дій, які були закладені бидлячим Богданом. Я особисто скажу від себе, що не було страшніше бути в опозиції ніж при Богдані- Зеленському. При Кучмі і Януковичі було легше, бо була підтримка свого кола, ЗМІ, людей. І замовлені справи не робилися так легко", - наголосила Чорновол.

За словами Чорновол, саме при Богдані Портнов отримав повне сприяння помститися їй.

"Згадайте, як воїни ДБР поклали мене на підлогу і вирвали мені ногу порвавши всі зв'язки, згадайте, як мене судили за Майдан, і проти мене сфальсифікували не абищо, а "умисне вбивство". Але не це було найстрашніше.

Найстрашніше атмосфера повної безпорадності. Дуже багато активістів, журналістів, політиків, або намагалися, зрадивши всі ідеали, цинічно прилаштуватися при новій системі (хоча би біля туалета) або засцяли і сиділи тихо, як миші. Лише одиниці бачили хаос, що сіє нова мітла і намагалися протистояти.

Я згадую ті часи з іспанським соромом: всю цю ницу поведінку переляканих і бидлячу владу. Тому не робіть мені з Богдана опозицію! Не смійте. Нічого проти Зеленського він розповісти не може, бо тоді це розповідь про себе", - підсумувала вона.

Чорновол подасть заяву в СБУ щодо Андрія Богдана: подробиці
Чорновол подасть заяву в СБУ щодо Андрія Богдана: подробиці
Чорновол подасть заяву в СБУ щодо Андрія Богдана: подробиці
Чорновол подасть заяву в СБУ щодо Андрія Богдана: подробиці
Чорновол подасть заяву в СБУ щодо Андрія Богдана: подробиці
Чорновол подасть заяву в СБУ щодо Андрія Богдана: подробиці
Чорновол подасть заяву в СБУ щодо Андрія Богдана: подробиці

Дивіться: Санкції проти мене запровадили "не за корупцію, а за боротьбу з корупцією", - Богдан. ВIДЕО

Санкції проти Богдана

Нагадаємо, що 2 травня президент Володимир Зеленський підписав указ №358/2026, яким увів у дію рішення РНБО України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб, дії яких загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Серед осіб щодо яких запроваджені санкції і Андрій Богдан.

Також читайте: Богдан: Матеріали справ зливає Міндіч напряму журналістам, а санкції проти мене - помста і намагання відволікти суспільний інтерес

Чорновол подасть заяву в СБУ щодо Андрія Богдана: подробиці

Автор: 

Чорновол Тетяна (274) Богдан Андрій (422)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
Кому вже стукнула сеча в голову щоб вважати Богдана героєм-опозиціонером? Максимум жаба чи гадюка.
показати весь коментар
05.05.2026 16:22 Відповісти
+30
З богдана, такий же «апазіціанєр», як і з шуфрича-разумкова-бойка!
Тимошенниця, це підтвердить! Мертвечук з сівковичем та деркачем, можуть бути замисленими у «підпільники» на мацковії….!!
показати весь коментар
05.05.2026 16:25 Відповісти
+28
Тамнікого немає, що б можна було штампа поставити.жаби з зеленими гадюками. Богдан, Зеленьський, Коломойський, Єрмак, Шаурма... всі злочинці, малороси і зрадники
показати весь коментар
05.05.2026 16:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кому вже стукнула сеча в голову щоб вважати Богдана героєм-опозиціонером? Максимум жаба чи гадюка.
показати весь коментар
05.05.2026 16:22 Відповісти
Хвилиночку...
Як це кому - "медійникам" !! Ну чи безпосередньо їх ляльководам.
Згадайте держпереворот 2019 !! Як з українофобів та ще й унтерменшів анти-розвинених зробили субстрат, такий бажаний молоросько-рагульському лохторату
показати весь коментар
05.05.2026 17:16 Відповісти
Богдан , такий самий злочинець , як і " яжнелох" Не було ніякого богдана, коли вова , благав путлера , забрати ойго до себе , не було в 2014р , коли , розважав , сепаратистів і казав : " молодці , що віджали танчик в ЗСУ " ,на червоній площі богдана не було :🤢 " рф не наступает , а просто двігает , граніци немножечко вперед"……… " Цє випадок , коли " ворог мого ворога , мій попутчик" Як можно не помічати сотні мільярдів , мародерства , під благословеннім , вови & ермака ? Цькування і нападу на Генштаб найуспішнішого , генерала Залужного , мерзотниками -зрадниками , під приводом " що там був колись бордель" ………………⁉️
показати весь коментар
05.05.2026 18:48 Відповісти
не на часі пані Тетяна втрутилась у жабогадюкінг.
тим більше на стороні головного, ЗЄльоного гада.

.
показати весь коментар
05.05.2026 19:06 Відповісти
Після Богдана , поведінка офісу , стале , ще бидлячущую ,не треба маніпулювати " Вагнергейт" зрив спецоперації , був вжє при Дерьмаке андруші Хоча за все відповідає вова зеленський , а не ойго обслуга який піп , такий прихід
показати весь коментар
05.05.2026 21:34 Відповісти
Дякую за відвертість !!!
показати весь коментар
05.05.2026 16:23 Відповісти
Нічого собі відвертість - буде допомагати ЗЕленському ( !!! ) посадити Богдана ... тобто пані Тетяна вирішила влізти ЗЕлений ЖАБО-ГАДЮКІНГ! Оттакої!

Так і уявив собі, як в 1934 році в 3-му РАЙХУ якийсь "ротфронтівець" верещить - "Допоможу Гітлера замочити Рема!"
показати весь коментар
05.05.2026 18:46 Відповісти
або візьмемо поближче "к нашим єпєням" - в совку спочатку "правий уклон" допоміг розстріляти або вигнати "лівих", троцкістів, а потім сталін розстріляв "правих" пятакова-бухаріна.

.
показати весь коментар
05.05.2026 19:11 Відповісти
Тамнікого немає, що б можна було штампа поставити.жаби з зеленими гадюками. Богдан, Зеленьський, Коломойський, Єрмак, Шаурма... всі злочинці, малороси і зрадники
показати весь коментар
05.05.2026 16:23 Відповісти
І Медведчука не забудь.
показати весь коментар
05.05.2026 16:25 Відповісти
бойко, рабіновіч, шарій..
і навіть люся..
показати весь коментар
05.05.2026 16:36 Відповісти
Не маніпулюй, шановний!! Лайном «апазіціонера» смердить!!
показати весь коментар
05.05.2026 17:31 Відповісти
Ну от тобі маєш...
А я гадав, що в Україні вже свій "полковник Штауфенберг" знайшовся...
показати весь коментар
05.05.2026 16:24 Відповісти
З богдана, такий же «апазіціанєр», як і з шуфрича-разумкова-бойка!
Тимошенниця, це підтвердить! Мертвечук з сівковичем та деркачем, можуть бути замисленими у «підпільники» на мацковії….!!
показати весь коментар
05.05.2026 16:25 Відповісти
Одна шайка - лєйка - а зараз білий і пухнастий - падла
показати весь коментар
05.05.2026 16:29 Відповісти
СТОП! ЗЕленський сам взяв його Головоо офісу,чи йому нав'язав Коломойський?В першому випадку ЗЕлений повинен нести відповідальність політичну.В другому випадку якщо Коломойський причетний (скоріше так і є) до протягування ЗЕленського до трона то виборці 73% ДУМАЙ-ТЕ!
показати весь коментар
05.05.2026 16:31 Відповісти
Так запитай про це у каламойского??? Не рви собі душу….
показати весь коментар
05.05.2026 17:33 Відповісти
пристрілити як портного ,шоб не мучився
показати весь коментар
05.05.2026 16:32 Відповісти
Тет'яночко ,так ми це знаємо , але те шо Богдан почав бульбашки пуськати ,теж користь для Українського суспільства ... Які так були закохані у торчка 🤡...
показати весь коментар
05.05.2026 16:38 Відповісти
молодець, Тетяна..
це потрібно нагадувати..
показати весь коментар
05.05.2026 16:38 Відповісти
Всі ці ,, скарби" з одного г...а зліплені .
показати весь коментар
05.05.2026 16:41 Відповісти
Цілком погоджуюсь. Має давно сидіти. Ще й Україну пограбував на мільярди. А при Азірову програв суд кацапам, де представляв Україну, за що отримав звання Заслуженого юриста України. Мерзота як і Портнов. Будем сподіватися що отримає своє.
показати весь коментар
05.05.2026 16:45 Відповісти
Дякую, пані Тетяно!
показати весь коментар
05.05.2026 16:46 Відповісти
Яка опозиція з Богдана, тоді і потужний опозиціонер. Як влади, точніше кормушки лишаються, так відразу стають опозиціонерами
показати весь коментар
05.05.2026 16:47 Відповісти
Вона хоча б за Україну. А тисячі зелених унтерменшів, що захопили владу - проти
показати весь коментар
05.05.2026 17:12 Відповісти
Кто? Это ты мразина на Черновол пасть открыл? Да она в первый день вторжения взяла в руки оружие и прошла защищать страну. Так что заглохни
показати весь коментар
05.05.2026 17:20 Відповісти
богдана на кол..такая рожа неприятная..на зоне научат Родину любить..
показати весь коментар
05.05.2026 16:51 Відповісти
Тобто президентом був --богдан А куди подівся Зеленсьький? При всій повазі до Татьяни порадив би їй піти відпочити Я розумію,фронт,бої,але треба поправити голову.
показати весь коментар
05.05.2026 16:57 Відповісти
Знову казки про поганих бояр. Це ж було вже.
показати весь коментар
05.05.2026 17:04 Відповісти
Короче,всі місця героїв вже зайняті.Ніякі богдани туди не пролізуть.
показати весь коментар
05.05.2026 17:05 Відповісти
Навіть ворога який опозиційний ( в лапках "позиційний"?) до Портрета ніхто не може спіймати і знищити або......
Це вже повне фіаско патріотичних сил???!! А . Чи дна ще не видно !?
показати весь коментар
05.05.2026 17:10 Відповісти
Як запарєбрікававого пердолить від Тетяни!!
показати весь коментар
05.05.2026 17:35 Відповісти
А Зеля цих заяв не прийме. Бо в цих злочинах і він брав участь; принаймі, вони всі відбувались з-за його відома. Тому, їх розслідуючи, він вийде на самого себе.
показати весь коментар
05.05.2026 17:27 Відповісти
щось тут "духом недобрим смердить"...???"Допоможу Зеленському його посадити".Є обох за що садити....і мабуть "зепоцріот" бажажу на "посадку" має значно більше...
показати весь коментар
05.05.2026 17:31 Відповісти
тоб-то ,вона визнає в зе……сЦаря ? Хочу саджаю , хочу милую То ви воюйте за " Дінастію" гр Ізраїлю ? все харашо Цє , не Богдан організував мільярдні грабунки і " двушечки на москву"
показати весь коментар
05.05.2026 21:41 Відповісти
Нічого не поробиш - у ЛОХтората ЗЕблазня дуже коротка пам'ять!
показати весь коментар
05.05.2026 17:31 Відповісти
Шановне панство а до чого той кипишь . Ну ********* жабагадюкини між собой та і добре ,ми ще багато чого нового впізнаем нового . Я попкорна закупив , як то кажуть бум посмотреть
показати весь коментар
05.05.2026 17:36 Відповісти
Ялозьте своїм лайном у памперсі по мокрому дивану!😁
показати весь коментар
05.05.2026 17:53 Відповісти
Налетіли же зебіли жопівські Az AZLK, Чухчух, Віталій #613985, Евгений Шевченко #588550, Яков Шкода - і дискредитують бойову офіцерку ЗСУ... А адміни як в рот води...
показати весь коментар
05.05.2026 17:39 Відповісти
Бояре плохие-царь хороший.Он не знал,не участвовал и вообще-спал он в это время.
показати весь коментар
05.05.2026 18:06 Відповісти
Зеля явно наклав санкції на Богдана без будь-якого обґрунтування. Наклав лише на підставі своїх емоцій. Йому напевне, доповіли, що підлеглі Богдана з Богданової адвокатської контори (не без його відома) злили Ткачу, Ар'єву, Железняку, Гончаренку (кому там ще?) матеріали кримінального обвинувачення фігурантів міндічгейту, які їм стали відомі як адвокатам цих фігурантів. От і Зеля помстився своєму колишньому партнеру-подільнику на виборах 2019-го року... Замість того, щоб вимагати розслідування злочинів Богдана - а вони були і є - з подальшим судовим переслідуванням (адже Богдан не емігрував, знаходиться в Україні) - накладає позазаконі власні санкцї.
Цілком ймовірно, що Зеля інші рішення приймав так само, на емоціях. І буде приймати. З тими чи іншими відмінностями. Наприклад, рішення про санкції на Порошенка. Бо вважає Порошенка (чомусь) своїи особистим ворогом (ймовірно). Не політичним опонентом, а ворогом; таким самим ворогом, яким для нього став Богдан, пічля того, як вони поміж собою не поділили владу.
Зеля часто керується емоціями. Наприклад, емоції підказали йому не запроваджувати воєного стану напередодні вторгнення ворога в 2022-му, не робити евакуації з потенційних напрямків вторгнення касапів, хоча мав це зробити згідно із законом та логікою. А страх, що люди почнуть виводити гроші, мотивував його готувати країну до травневих шашликів, а не до повномасштабного вторгнення.
На емоціях ревнощів до більш популярного в народі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного він зняв його з посади. Відчув страх, що Залужний стане тим, хто переможе його на виборах - і зняв. Через страх втратити рейтинг Зе відсторонився від проблем з мобілізацією (хоча це є його прямою функцією, передбачена Констиуцією в переліку пов новажень Президента). Страх і ревнощі Зелі призвели до тієї ситуації на фронті, яку ми бачимо нині.
еtс
Тож емоції Зеленського призвели до помилок і до катастрофічних наслідків для України від цих та інших його рішень. Після незаконих санкцій проти Богдана - які ще емоційні невиважені рішення прийме Зеленський та якої шкоди це завдасть Україні? Хто знає? Чи хоча би здогадується?
показати весь коментар
05.05.2026 18:08 Відповісти
Цє -Зрада , злочин , узурпація влади, знищення свободи слова , перетворення України в " скотний двір" ! Всім ( нормальним) плювати на ойго ємоцііІ , не треба відбілювати Іуду і робити з нього недоумка , з завданням в Омані він справився на 5+
показати весь коментар
05.05.2026 21:51 Відповісти
"деструктивним Володимир Зеленський був в той час, коли його правовою рукою був Андрій Богдан"-Т.Чорновіл.
При всій повазі,але помиляється-найбільш деструктивним зі всіх глав ап-оп, безсумнівно є ермак: цей сірий кардинал.
Г.Омельченко говорив,що у нього звання генерал-лейтенант фсб,куди Богдану явно задалеко.
показати весь коментар
05.05.2026 18:09 Відповісти
Найбільш деструктивним завжди був не голова АП, а сам блазень, який займає місце президента. Бо він приймає остаточні рішення з усіх важливих питань. І те, що він робив для знищення України, коли на вухах у нього висів той хряк з мордою рязанською, і його діяльність у часи, коли його смикав (і смикає) за ниточки пархатий ФСБешник, вказує на те, що він цілком згодний з тим, що йому нашептували ті діячі. А якщо керували вони (а ФСБешний керує й досі), як витікає з допису Тетяни, яку я дуже поважаю, то висновок, як на мене, дуже простий і лежить на поверхні: країною з 2019 року "керує" наспрможна істота, у якої під носом роблять усе, що заманеться, підставляючи його під статті кримінального кодексу. А відносно "допоможу Зеленському посадити Богдана" то я впевнений, що допомагати треба не Зеленському, а українському правосуддю. І садити самого Зеленського, ну й ту усю шоблу, його соратників, колишніх і теперішніх. А зараз що ж, усі оті менделі, богдани, дубінські і інші клоуни наочно демонструють акт любові між земноводними і плазунами. І можна тільки побажати їм удачі.
показати весь коментар
05.05.2026 19:08 Відповісти
💯👍✊ саме так
показати весь коментар
05.05.2026 23:51 Відповісти
Танечка, при всём к Вам моём глубочайшем уважении здесь 1 ошибка. Богдан не лучше и не хуже Дерьмака. Все они вместе с Янелохом и Беней работали и работают на }{уйло аж гай шумит. Разве что воинские звания у них в ФСБ и ГРУ параши разные. Беня там цельный хенерал.
показати весь коментар
05.05.2026 18:45 Відповісти
Без Богдана , ще 2014 р зейло , танцював перед вбивцями -сепаратистами , радіючи , що вони віджали танчик в ЗСУ
показати весь коментар
05.05.2026 18:51 Відповісти
На прикінці травня опитування якойсь потужної соціології - богдан випереджає зеленского та будьоного. З цією хворою на всю відсутьню голову можна робить шо хочешь - сама йь....та нація, у більшості.
показати весь коментар
05.05.2026 18:53 Відповісти
термін давності пройшов
показати весь коментар
05.05.2026 19:33 Відповісти
Молодець пані Тетяна, завжди поважав.
показати весь коментар
05.05.2026 19:48 Відповісти
АБСОЛЮТНО права ! З гімна кулі не зробиш !!!.
показати весь коментар
05.05.2026 19:50 Відповісти
Зеленський досі ховає Коломойського від українського і американського провосуддя.
А Андрій Богдан представляв інтереси Коломойського у резонансних справах, зокрема щодо націоналізації «ПриватБанку». Сам Коломойський у 2019 році підтверджував, що Богдан є його особистим юристом.
Богдан супроводжував Зеленського у поїздках до Коломойського в Женеву та Тель-Авів ще до початку президентської кампанії. Згодом він став головним юридичним радником передвиборчого штабу Зеленського.
Що Богдан, що Коломойський, що Зеленський - це все одне злодійсько-шахрайське кодло (і тут немає ні в кого іллюзій). Українцям просто потрібно грамотно використовувати компромат, який ці щури дають проти колишніх компаньйонів.
показати весь коментар
05.05.2026 20:53 Відповісти
Та ніхто і не робить. Дуже добре коли квартал з кварталом воює
показати весь коментар
05.05.2026 21:20 Відповісти
Ганьба львів'янину йосипу богдану, що виховав такого виродка
показати весь коментар
05.05.2026 22:15 Відповісти
сперменко, претула, бєлєцкой герої ж. Ще Таня Чорновол вела розслідування про "Хлібінвестбуд" та його керівника, який тепер теж герой
показати весь коментар
05.05.2026 22:18 Відповісти
Сидіти в тюрмі повинне все зелене шобло і всі хто причетний до нього!
показати весь коментар
05.05.2026 22:46 Відповісти
 
 