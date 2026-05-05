Не робіть з Богдана героя-опозиціонера. Він фінансував Міноборони РФ перед окупацією Криму, - Чорновол

Бойова офіцерка Збройних Сил України Тетяна Чорновол закликала не робити із ексглави ОП Андрія Богдана, проти якого запровадили санкції РНБО, "героєм-опозиціонером".

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Не дозволю нікому зробити з державного злочинця Андрія Богдана героя-опозиціонера. Допоможу Зеленському його посадити. Зараз переписую на голову СБУ стару свою заяву про злочин, в якому йдеться про доведені злочинні дії Богдана, які полягали у фінансуванні міністерства оборони Російської Федерації напередодні анексії Криму бюджетними коштами України", - зазначила Чорновол.

Офіцерка зауважила, що "найбільш антидержавним, промосковським, цинічним, деструктивним Володимир Зеленський був в той час, коли його правовою рукою був Андрій Богдан".

"Всі найгірші речі, які зробив, або започаткував Зеленський були зроблені рука-в-руку, очі -в-очі з Богданом. Коли Богдан був керівником офісу президента Зеленського, то були часи бидлячої поведінки влади і руйнації всіх державних інституцій. Це при Богдані Зеленський заявляв, що " главноє перестать стрелять", "встретимся з Путиньіи посередине", і "какая разница". Це при Богдані в ЗМІ стався вибух проросійських пропагандистів. Вся силова і судівська вертикаль була віддана Портнову саме Богданом. Всі державні ресурси- олігархам, особливо багато - Коломойському татусіку Богдана. Це при Богдані армія стала нон-грата, закрилися ракетні програми, а близький Богдану генштабівець Хомчак розформував танковий батальйон, що стояв на охороні білоруського кордону...

В наступні роки Зеленський навіть виправлялися безліч катастрофічні дій, які були закладені бидлячим Богданом. Я особисто скажу від себе, що не було страшніше бути в опозиції ніж при Богдані- Зеленському. При Кучмі і Януковичі було легше, бо була підтримка свого кола, ЗМІ, людей. І замовлені справи не робилися так легко", - наголосила Чорновол.

За словами Чорновол, саме при Богдані Портнов отримав повне сприяння помститися їй.

"Згадайте, як воїни ДБР поклали мене на підлогу і вирвали мені ногу порвавши всі зв'язки, згадайте, як мене судили за Майдан, і проти мене сфальсифікували не абищо, а "умисне вбивство". Але не це було найстрашніше.

Найстрашніше атмосфера повної безпорадності. Дуже багато активістів, журналістів, політиків, або намагалися, зрадивши всі ідеали, цинічно прилаштуватися при новій системі (хоча би біля туалета) або засцяли і сиділи тихо, як миші. Лише одиниці бачили хаос, що сіє нова мітла і намагалися протистояти.

Я згадую ті часи з іспанським соромом: всю цю ницу поведінку переляканих і бидлячу владу. Тому не робіть мені з Богдана опозицію! Не смійте. Нічого проти Зеленського він розповісти не може, бо тоді це розповідь про себе", - підсумувала вона.















Санкції проти Богдана

Нагадаємо, що 2 травня президент Володимир Зеленський підписав указ №358/2026, яким увів у дію рішення РНБО України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб, дії яких загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Серед осіб щодо яких запроваджені санкції і Андрій Богдан.

