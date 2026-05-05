Польша подпишет кредитное соглашение с ЕС о перевооружении: ожидает 6,5 млрд евро
В ближайшее время Польша подпишет кредитное соглашение с Европейским союзом в рамках программы перевооружения SAFE.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении PAP.
Кто подписывает соглашение
Со стороны ЕС документ подпишут еврокомиссары Петр Серафин и Андрюс Кубилюс.
Польшу будут представлять вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр финансов Анджей Доманский.
Что известно о программе
Польша станет первой страной, которая присоединится к программе SAFE. Вместе с ней аналогичное соглашение подпишет Литва.
Еврокомиссары после Варшавы отправятся в Вильнюс для подписания соответствующего документа.
Сколько средств ожидают
В Варшаве рассчитывают получить авансовый платеж в размере около 6,5 млрд евро уже до конца месяца.
Выплата зависит от завершения внутренних процедур в Европейской комиссии.
Что с другими странами
Всего в программе планируют принять участие 19 стран ЕС.
Единственное государство, чей план еще не согласован, – это Венгрия.
Причина заключается в запросе Будапешта на дополнительные 2 млрд евро, который не поддержали в Еврокомиссии.
Также неофициально отмечается, что на решение повлияло блокирование правительством Виктора Орбана кредита для Украины на 90 млрд евро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль