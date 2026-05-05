Польша подпишет кредитное соглашение с ЕС о перевооружении: ожидает 6,5 млрд евро

В ближайшее время Польша подпишет кредитное соглашение с Европейским союзом в рамках программы перевооружения SAFE.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении PAP.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кто подписывает соглашение

Со стороны ЕС документ подпишут еврокомиссары Петр Серафин и Андрюс Кубилюс.

Польшу будут представлять вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр финансов Анджей Доманский.

Что известно о программе

Польша станет первой страной, которая присоединится к программе SAFE. Вместе с ней аналогичное соглашение подпишет Литва.

Еврокомиссары после Варшавы отправятся в Вильнюс для подписания соответствующего документа.

Читайте: Более 3500 военнослужащих: в Польше начались военные учения с участием нескольких стран НАТО

Сколько средств ожидают

В Варшаве рассчитывают получить авансовый платеж в размере около 6,5 млрд евро уже до конца месяца.

Выплата зависит от завершения внутренних процедур в Европейской комиссии.

Что с другими странами

Всего в программе планируют принять участие 19 стран ЕС.

Единственное государство, чей план еще не согласован, – это Венгрия.

Причина заключается в запросе Будапешта на дополнительные 2 млрд евро, который не поддержали в Еврокомиссии.

Также неофициально отмечается, что на решение повлияло блокирование правительством Виктора Орбана кредита для Украины на 90 млрд евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша расширяет парк БПЛА: Варшава заказала 360 ударных дронов