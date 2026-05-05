Польща підпише кредитну угоду з ЄС про переозброєння: очікує 6,5 млрд євро

Польща найближчим часом підпише кредитну угоду з Європейським Союзом у межах програми переозброєння SAFE.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні PAP.

Хто підписує угоду

З боку ЄС документ підпишуть єврокомісари Пьотр Серафін та Андрюс Кубілюс.

Польщу представлятимуть віцепрем’єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш та міністр фінансів Анджей Доманський.

Що відомо про програму

Польща стане першою країною, яка приєднається до програми SAFE. Разом із нею аналогічну угоду підпише Литва.

Єврокомісари після Варшави вирушать до Вільнюса для укладення відповідного документа.

Скільки коштів очікують

У Варшаві розраховують отримати авансовий платіж у розмірі близько 6,5 млрд євро вже до кінця місяця.

Виплата залежить від завершення внутрішніх процедур у Європейській комісії.

Що з іншими країнами

Загалом участь у програмі планують 19 країн ЄС.

Єдина держава, чий план ще не погоджено, – це Угорщина.

Причина полягає у запиті Будапешта на додаткові 2 млрд євро, який не підтримали в Єврокомісії.

Також неофіційно зазначається, що на рішення вплинуло блокування урядом Віктор Орбан кредиту для України на 90 млрд євро.

