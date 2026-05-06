Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 3 областях, - Минэнерго

Прогноз по электроснабжению на 6 мая

В результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Отключений не прогнозируется

Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

06.05.2026 10:25 Ответить
москва готуйсь. Сподіваюся ніч в метро жителям боліт забезпечена. Не вірю, але сподіваюсь. А може... 🔥
06.05.2026 10:29 Ответить
Уряди гончарука-шмигаля-свириденко, з ДЕСЯКАМИ «фахових пристосуванців» з череди ДержСекретарів КМУ та ЦОВВ і ВЦДА областей та ДЕТЕК і інших власників облЕнерго, «завчасно і мудро» розікрали гроші на посадах на заходах щодо підготовки галузі до функціонування в Особливий період, та безкарно потікали від «пильного ока» ДБР, ГПУ, СБУ, НКРЕ КП і ще, з десятка контролюючих структур та Уряду, під патронатом отих кабміндічів!!!
06.05.2026 10:45 Ответить
 
 