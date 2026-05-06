Через удари РФ є знеструмлення у 3 областях, - Міненерго

Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Відключень не прогнозується

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

