Пытали и изнасиловали женщину-волонтера: четырем боевикам "ЛНР" сообщили о подозрении
Украинские правоохранители сообщили о предъявлении подозрения четырём боевикам так называемой "ЛНР", которых подозревают в пытках и сексуальном насилии в отношении женщины-волонтера в Луганской области в 2014 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис генерального прокурора.
Обстоятельства дела
По данным следствия, 20 июня 2014 года женщину вместе с тремя знакомыми задержали на блокпосту так называемые "донские казаки".
После этого их передали в "военную комендатуру" в Антраците.
Сначала задержанных удерживали на территории комбикормового завода в Ровеньках.
Впоследствии их перевезли в здание бывшего офиса "Партии регионов" в Антраците.
Подробности
Следствие установило, что женщину подвергали длительному насилию.
Ей угрожали убийством, избивали и унижали.
Во время одного из "допросов" ее избили резиновыми дубинками и совершили сексуальное насилие.
Среди фигурантов – бывший "комендант" Антрацита, двое граждан Украины и гражданин РФ.
Их действия квалифицируются как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Наказание военным преступникам
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Потерпевшая обратилась к правоохранителям только в 2025 году, после чего началось документирование преступления и установление причастных лиц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль