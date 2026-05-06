Пытали и изнасиловали женщину-волонтера: четырем боевикам "ЛНР" сообщили о подозрении

Украинские правоохранители сообщили о предъявлении подозрения четырём боевикам так называемой "ЛНР", которых подозревают в пытках и сексуальном насилии в отношении женщины-волонтера в Луганской области в 2014 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис генерального прокурора.

Обстоятельства дела

По данным следствия, 20 июня 2014 года женщину вместе с тремя знакомыми задержали на блокпосту так называемые "донские казаки".

После этого их передали в "военную комендатуру" в Антраците.

Сначала задержанных удерживали на территории комбикормового завода в Ровеньках.

Впоследствии их перевезли в здание бывшего офиса "Партии регионов" в Антраците.

Подробности

Следствие установило, что женщину подвергали длительному насилию.

Ей угрожали убийством, избивали и унижали.

Во время одного из "допросов" ее избили резиновыми дубинками и совершили сексуальное насилие.

Среди фигурантов – бывший "комендант" Антрацита, двое граждан Украины и гражданин РФ.

Их действия квалифицируются как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Наказание военным преступникам

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Потерпевшая обратилась к правоохранителям только в 2025 году, после чего началось документирование преступления и установление причастных лиц.

