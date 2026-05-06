117 тысяч украинцев заболели гриппом и COVID-19 за неделю, – Минздрав

В Украине за неделю с 27 апреля по 3 мая 2026 года гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ заболели 117 429 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство здравоохранения.

Какова ситуация с заболеваемостью

Из общего числа заболевших – 44 929 взрослых и 72 500 детей.

"Это тот же уровень заболеваемости, который был зафиксирован неделей ранее", – отметили в Минздраве.

Отдельно подтверждено 85 случаев COVID-19.

Госпитализации

С осложнениями в больницы попали 2425 пациентов.

Среди них – 1440 детей.

Ситуация в регионах

Во всех областях показатели заболеваемости остаются в пределах фонового уровня интенсивности.

Общая статистика сезона

С начала эпидемического сезона – с 29 сентября 2025 года – в Украине заболели более 4 млн человек.

В частности:

4 029 799 случаев ОРВИ

22 019 случаев COVID-19

Это на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

