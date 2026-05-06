117 тысяч украинцев заболели гриппом и COVID-19 за неделю, – Минздрав
В Украине за неделю с 27 апреля по 3 мая 2026 года гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ заболели 117 429 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство здравоохранения.
Какова ситуация с заболеваемостью
Из общего числа заболевших – 44 929 взрослых и 72 500 детей.
"Это тот же уровень заболеваемости, который был зафиксирован неделей ранее", – отметили в Минздраве.
Отдельно подтверждено 85 случаев COVID-19.
Госпитализации
С осложнениями в больницы попали 2425 пациентов.
Среди них – 1440 детей.
Ситуация в регионах
Во всех областях показатели заболеваемости остаются в пределах фонового уровня интенсивности.
Общая статистика сезона
С начала эпидемического сезона – с 29 сентября 2025 года – в Украине заболели более 4 млн человек.
В частности:
- 4 029 799 случаев ОРВИ
- 22 019 случаев COVID-19
Это на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Симптоми хвороби: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, іноді - подразнення очей або висипи.
⏩ Станом на початок травня 2026 року в Україні від коронавірусу вакцинувалися понад 15,7 мільйона людей.
⏩ Відкликання вакцини AstraZeneca. Компанія визнала в суді, що в дуже рідкісних випадках вакцина може викликати синдром ТТС (тромбоз із тромбоцитопенією).
⏩ У США компанію Pfizer виробник вакцини - звинуватили у приховуванні ризиків (зокрема, щодо міокардиту та ускладнень вагітності).
⏩ Станом на 2025-2026 роки в німецьких судах розглядаються сотні позовів від громадян, які вимагають компенсацій за погіршення здоров'я (наприклад, втрату зору чи серцеві захворювання) після щеплення.
Наукова спільнота нібито обговорює випадки онкологічних захворювань, які можуть бути асоційовані з вакцинацією проти Covid-19. Про це заявила лікарка-інфекціоністка, кандидатка медичних наук, доцентка кафедри інфекційних хвороб Національного університету охорони здоровʼя України імені П.Л. Шупика Любов Коцюбайло, повідомляє https://glavcom.ua/ «Главком» із посиланням на її https://www.youtube.com/watch?v=rq80PLDyw6Q інтерв'ю. Водночас Міністерство охорони здоров'я України та науковці такі твердження спростували ще кілька років тому.
Набагато більше людей все це переживають "на ногах".
Современные примеры (до 2020 года)
Зараз ******* наука сильно відрізняється від науки 60-х... Зараз і авто проєктують за кілька місяців від ідеї до металу, а не по кілька років як у 60-х. Щоправда, дещо незмінне в науці деяких країн таки було... Борис Патон був беззмінним президентом Національної академії наук України з 1962 по 2020 рік...
А де міністр охорони здоровʼя Ляшко? Де його коментарі щодо епідемії? Може він вже дуба врізав?