117 тисяч українців захворіли на грип і COVID-19 за тиждень, - МОЗ

В Україні протягом тижня з 27 квітня до 3 травня 2026 року на грип, COVID-19 та інші ГРВІ захворіли 117 429 людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

Яка ситуація із захворюваністю

Із загальної кількості хворих – 44 929 дорослих і 72 500 дітей.

"Це той самий рівень захворюваності, який був зафіксований тижнем раніше", – зазначили у МОЗ.

Окремо підтверджено 85 випадків COVID-19.

Госпіталізації

З ускладненнями до лікарень потрапили 2425 пацієнтів.

Серед них – 1440 дітей.

Ситуація в регіонах

У всіх областях показники захворюваності залишаються в межах фонового рівня інтенсивності.

Загальна статистика сезону

Від початку епідемічного сезону – з 29 вересня 2025 року – в Україні захворіли понад 4 млн людей.

Зокрема:

4 029 799 випадків ГРВІ

22 019 випадків COVID-19

Це на 7,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

