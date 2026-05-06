117 тисяч українців захворіли на грип і COVID-19 за тиждень, - МОЗ
В Україні протягом тижня з 27 квітня до 3 травня 2026 року на грип, COVID-19 та інші ГРВІ захворіли 117 429 людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство охорони здоров’я.
Яка ситуація із захворюваністю
Із загальної кількості хворих – 44 929 дорослих і 72 500 дітей.
"Це той самий рівень захворюваності, який був зафіксований тижнем раніше", – зазначили у МОЗ.
Окремо підтверджено 85 випадків COVID-19.
Госпіталізації
З ускладненнями до лікарень потрапили 2425 пацієнтів.
Серед них – 1440 дітей.
Ситуація в регіонах
У всіх областях показники захворюваності залишаються в межах фонового рівня інтенсивності.
Загальна статистика сезону
Від початку епідемічного сезону – з 29 вересня 2025 року – в Україні захворіли понад 4 млн людей.
Зокрема:
- 4 029 799 випадків ГРВІ
- 22 019 випадків COVID-19
Це на 7,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Симптоми хвороби: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, іноді - подразнення очей або висипи.
⏩ Станом на початок травня 2026 року в Україні від коронавірусу вакцинувалися понад 15,7 мільйона людей.
⏩ Відкликання вакцини AstraZeneca. Компанія визнала в суді, що в дуже рідкісних випадках вакцина може викликати синдром ТТС (тромбоз із тромбоцитопенією).
⏩ У США компанію Pfizer виробник вакцини - звинуватили у приховуванні ризиків (зокрема, щодо міокардиту та ускладнень вагітності).
⏩ Станом на 2025-2026 роки в німецьких судах розглядаються сотні позовів від громадян, які вимагають компенсацій за погіршення здоров'я (наприклад, втрату зору чи серцеві захворювання) після щеплення.
Наукова спільнота нібито обговорює випадки онкологічних захворювань, які можуть бути асоційовані з вакцинацією проти Covid-19. Про це заявила лікарка-інфекціоністка, кандидатка медичних наук, доцентка кафедри інфекційних хвороб Національного університету охорони здоровʼя України імені П.Л. Шупика Любов Коцюбайло, повідомляє https://glavcom.ua/ «Главком» із посиланням на її https://www.youtube.com/watch?v=rq80PLDyw6Q інтерв'ю. Водночас Міністерство охорони здоров'я України та науковці такі твердження спростували ще кілька років тому.
Набагато більше людей все це переживають "на ногах".
Современные примеры (до 2020 года)
Зараз ******* наука сильно відрізняється від науки 60-х... Зараз і авто проєктують за кілька місяців від ідеї до металу, а не по кілька років як у 60-х. Щоправда, дещо незмінне в науці деяких країн таки було... Борис Патон був беззмінним президентом Національної академії наук України з 1962 по 2020 рік...
А де міністр охорони здоровʼя Ляшко? Де його коментарі щодо епідемії? Може він вже дуба врізав?