117 тисяч українців захворіли на грип і COVID-19 за тиждень, - МОЗ

Цього тижня на грип та COVID-19 захворіли понад 117 тисяч українців

В Україні протягом тижня з 27 квітня до 3 травня 2026 року на грип, COVID-19 та інші ГРВІ захворіли 117 429 людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує  Міністерство охорони здоров’я.

Яка ситуація із захворюваністю

Із загальної кількості хворих – 44 929 дорослих і 72 500 дітей.

"Це той самий рівень захворюваності, який був зафіксований тижнем раніше", – зазначили у МОЗ.

Окремо підтверджено 85 випадків COVID-19.

Госпіталізації

З ускладненнями до лікарень потрапили 2425 пацієнтів.

Серед них – 1440 дітей.

Ситуація в регіонах

У всіх областях показники захворюваності залишаються в межах фонового рівня інтенсивності.

Загальна статистика сезону

Від початку епідемічного сезону – з 29 вересня 2025 року – в Україні захворіли понад 4 млн людей.

Зокрема:

  •  4 029 799 випадків ГРВІ
  •  22 019 випадків COVID-19

Це на 7,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

нуууу......
нарешті!
я ж чекаю коли дістануть старі вонючі онучі.
міндіч, то вирване з контексту.
9 мая, не можна бомбити мааскву.
бо:
***** нападе?
***** бомбу ядерну кине?
"партнери" наполегливо просють не ескалувати?
ой, нє.
україну накрила ковідла. через чотири роки, повернулася, ****!
всім сидіти дома! зупинити транспорт! в магазин по одній людині на одну касу!
мамочки гуляйте дітей на балконах, в парк заборонено!
06.05.2026 11:46 Відповісти
МОЗ теж вирішив "підзаробити розганяючи "хвилю страху"
06.05.2026 11:46 Відповісти
Ну накінець то! Зачекалися. Даже, щоб не існувало ніякого COVID-19, то зєрмакам потрібно його було б вигадати - таке вікно можливостей для "запрєтіть" ну і саме святе - БАБЛО!!!!
06.05.2026 11:50 Відповісти
Вперше в Україні зафіксовано небезпечний субваріанту COVID-19 «Цикада»

Симптоми хвороби: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, іноді - подразнення очей або висипи.
06.05.2026 11:50 Відповісти
❗️ Рак та онкологію викликає вакцина від коронавірусу, вже є такі випадки, - Любов Коцюбайло, доцентка кафедри інфекційних хвороб

⏩ Станом на початок травня 2026 року в Україні від коронавірусу вакцинувалися понад 15,7 мільйона людей.

⏩ Відкликання вакцини AstraZeneca. Компанія визнала в суді, що в дуже рідкісних випадках вакцина може викликати синдром ТТС (тромбоз із тромбоцитопенією).

⏩ У США компанію Pfizer виробник вакцини - звинуватили у приховуванні ризиків (зокрема, щодо міокардиту та ускладнень вагітності).

⏩ Станом на 2025-2026 роки в німецьких судах розглядаються сотні позовів від громадян, які вимагають компенсацій за погіршення здоров'я (наприклад, втрату зору чи серцеві захворювання) після щеплення.
06.05.2026 11:52 Відповісти
Під час інтерв'ю Любов Коцюбайло не надала жодних посилань на конкретні наукові дослідження чи публікації у фахових виданнях

Наукова спільнота нібито обговорює випадки онкологічних захворювань, які можуть бути асоційовані з вакцинацією проти Covid-19. Про це заявила лікарка-інфекціоністка, кандидатка медичних наук, доцентка кафедри інфекційних хвороб Національного університету охорони здоровʼя України імені П.Л. Шупика Любов Коцюбайло, повідомляє https://glavcom.ua/ «Главком» із посиланням на її https://www.youtube.com/watch?v=rq80PLDyw6Q інтерв'ю. Водночас Міністерство охорони здоров'я України та науковці такі твердження спростували ще кілька років тому.
06.05.2026 12:31 Відповісти
Симптоми хвороби: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, іноді - подразнення очей або висипи. ХІБА БУЛИ ІНШІ СИМПТОМИ 100 РОКІВ ТОМУ ПРИ ВІРУСНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ???
06.05.2026 13:55 Відповісти
Так Ви взагалі договоритесь до того, що ковіду не існує
06.05.2026 14:30 Відповісти
давайте поясніть різницю між грипом і ковідом ,а я з Вас посміюся,???
06.05.2026 15:36 Відповісти
Як Вас зачепило Я ж напівжартома. Не слід все так буквально сприймати.
06.05.2026 19:42 Відповісти
Ви б хотіли, щоб і смертність від вірусних хвороб була така сама, як 100 років тому? Якраз тоді вирувала пандемія іспанського грипу...
06.05.2026 14:30 Відповісти
Пандемія. Які милі спогади відносньо сьогодення. Миліші тільки до 21.04.2019
06.05.2026 11:51 Відповісти
117 429 - це ті, що звернулися до мед. закладів.
Набагато більше людей все це переживають "на ногах".
06.05.2026 11:51 Відповісти
Наша пісня хороша, починай спочатку. Сьогодні проаналізував тих, хто вколовся шмурдяком 19 і всі вони практично, або повмирали, або почали дуже хворіти і дуже різко. Але цього для так званої української влади замало і вони хочуть цей ковідний геноцид продовжити.
06.05.2026 11:56 Відповісти
Що саме цікаве, коли винаходять якісь революційні ліки, як наприклад DDL-920, який повністю відновлює людину після інсульту чи іншу вакцину, то від клінічних досліджень на мишах до випробувань на людях проходять десятки років. А тут склепали якийсь шмурдяк за пару місяців. НУ так же не буває. Цей ddl-920 міг би вирішити дуже багато проблем, але ж ніт
06.05.2026 12:03 Відповісти
Вас не дуже бентежить той факт, що інсульт не є заразним захворюванням? Рівень цих захворювань змінюється дуже повільно і суспільство призвичаїлося до цього рівню протягом дуже тривалого часу. На відміну від інсультів, ковід - інфекційне захворювання з досить високим базовим репродуктивним числом і великим числом ускладнень.
06.05.2026 14:26 Відповісти
Я про принцип розробки препаратів мав на увазі. Шо коли треба ми і на колєнкє шо небудь разработаєм.

Современные примеры (до 2020 года)

Вакцины против кори, паротита и краснухи (1960-е гг.): Разработка заняла около 10 лет исследований и клинических испытаний.
Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ, 2006 г.): Исследования длились более 15 лет.
06.05.2026 14:41 Відповісти
Ви в курсі, що в 60-ті роки не існувало цілих галузей науки? Наприклад, генної інженерії. Не було і високопродуктивних комп'ютерізованих систем, які оцінюють біоактивність різних лікарських препаратів на штучних мембранах з вживленими протеїнами-мішенями...
Зараз ******* наука сильно відрізняється від науки 60-х... Зараз і авто проєктують за кілька місяців від ідеї до металу, а не по кілька років як у 60-х. Щоправда, дещо незмінне в науці деяких країн таки було... Борис Патон був беззмінним президентом Національної академії наук України з 1962 по 2020 рік...
06.05.2026 14:57 Відповісти
Чесно скажіть, положа руку на серце колов собі пфайзер чи короновак ?
06.05.2026 15:03 Відповісти
Це медична таємниця.
Пфайзер.
07.05.2026 00:33 Відповісти
Станом на початок травня 2026 року в Україні від коронавірусу вакцинувалися понад 15,7 мільйона людей. Я, ще раніше, "на початку епідемії, в примусовому порядку", було діло. Сказав накуй. Ще живу.
06.05.2026 12:01 Відповісти
Не знаю пандемія чи ні а мене підкосило ,а запаху вже три дні не чую
06.05.2026 12:07 Відповісти
Це просто грип , все буде добре -одужуйте !
06.05.2026 13:28 Відповісти
22 019 захворівши на covid - це лише ті хто звернулися до лікарів, а мільйони людей перехворіли без лікування.
А де міністр охорони здоровʼя Ляшко? Де його коментарі щодо епідемії? Може він вже дуба врізав?
06.05.2026 12:08 Відповісти
Просрочений с ляшком намародерив уже на ковіді сподобалося кластерному
06.05.2026 12:47 Відповісти
 
 