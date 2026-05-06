Новости Милитаризация детей на ВОТ
В оккупированном Мариуполе хотят открыть "казацкие классы": детей будут обучать по военной программе

Оккупанты планируют открыть "казацкие классы" в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе российские власти планируют открыть так называемые "казацкие классы" с элементами военной подготовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на заявления оккупационных структур.

Что планируют ввести

По словам представителей оккупационных властей, с 1 сентября такие классы должны появиться в нескольких городах так называемой "ДНР", в том числе и в Мариуполе.

Речь идет также о Донецке, Макеевке и Докучаевске.

Что войдет в программу

В учебный процесс планируют внедрить так называемый "казачий компонент".

Он предусматривает преподавание истории казачества в российской интерпретации, а также "патриотическое" и "духовное" воспитание.

Отдельно предусмотрены элементы военной подготовки.

По заявлениям оккупационных властей, выпускники таких классов будут получать "преференции" при поступлении в кадетские корпуса и специализированные учебные заведения.

На каких именно базах в Мариуполе будут работать эти классы, пока не уточняется.

кІзячьі
06.05.2026 13:32
Они понимают что им придется покинуть Мариуполь. Но хотят напоследок говнюков своих оставить. Эти говнюки и рады гадить . Вот он руска мир. Слава Украине! Все будет Украина!
06.05.2026 13:49
06.05.2026 13:49
"зелені зрадники" здали захисників Маріуполя і віддали рашистам Маріуполь .згідно оманського договорняку....Маріуполь під рашистською окупацією не піддається ракетно- дроновим атакам ЗСУ.НЕ ЗНИЩУЄТЬСЯ ПОБУДОВАНА РАШИСТАМИ Ж/Д в окупований Крим , що вказує на "зелену зраду України
06.05.2026 14:06
06.05.2026 14:06
кАзачьі
06.05.2026 13:31
кІзячьі
06.05.2026 13:32
Окучують українців
06.05.2026 13:32
Зараз дурнів воювати важко знайти, навіть ряджені ********* в Америці притихли.
06.05.2026 13:46
06.05.2026 13:46
06.05.2026 13:49
Цирк на дроті. Яке відношення мають Московити до Козацтва? Питання риторичне.
06.05.2026 13:50
06.05.2026 13:50
Прямое, московиты сваливали целыми туменами с линии фронта(а как в 41 узнали что не будут воровать унитазы у панночек так и след простыл) как ток видели кого-то на турка похожего. Пришлось козаков создавать для защиты границ
06.05.2026 14:55
06.05.2026 14:55
06.05.2026 14:06
Отакої, Ірина Фаоіон життя поклала щоб донести лагідним хохлам потребу національно патріотичного виховання і мілітаризації, а тепер братья цим займуться серйозно і отримають з оцих пустоголових рускоязичних антиукраїнських яничар
06.05.2026 14:29
06.05.2026 14:29
Но ведь никакие кизяки не спасли от погромов когда траст под управлением Романовых закрылся.
06.05.2026 14:53
06.05.2026 14:53
 
 