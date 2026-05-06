В оккупированном Мариуполе хотят открыть "казацкие классы": детей будут обучать по военной программе

Во временно оккупированном Мариуполе российские власти планируют открыть так называемые "казацкие классы" с элементами военной подготовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на заявления оккупационных структур.

Что планируют ввести

По словам представителей оккупационных властей, с 1 сентября такие классы должны появиться в нескольких городах так называемой "ДНР", в том числе и в Мариуполе.

Речь идет также о Донецке, Макеевке и Докучаевске.

Что войдет в программу

В учебный процесс планируют внедрить так называемый "казачий компонент".

Он предусматривает преподавание истории казачества в российской интерпретации, а также "патриотическое" и "духовное" воспитание.

Отдельно предусмотрены элементы военной подготовки.

По заявлениям оккупационных властей, выпускники таких классов будут получать "преференции" при поступлении в кадетские корпуса и специализированные учебные заведения.

На каких именно базах в Мариуполе будут работать эти классы, пока не уточняется.

