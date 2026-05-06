В оккупированном Мариуполе хотят открыть "казацкие классы": детей будут обучать по военной программе
Во временно оккупированном Мариуполе российские власти планируют открыть так называемые "казацкие классы" с элементами военной подготовки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на заявления оккупационных структур.
Что планируют ввести
По словам представителей оккупационных властей, с 1 сентября такие классы должны появиться в нескольких городах так называемой "ДНР", в том числе и в Мариуполе.
Речь идет также о Донецке, Макеевке и Докучаевске.
Что войдет в программу
В учебный процесс планируют внедрить так называемый "казачий компонент".
Он предусматривает преподавание истории казачества в российской интерпретации, а также "патриотическое" и "духовное" воспитание.
Отдельно предусмотрены элементы военной подготовки.
По заявлениям оккупационных властей, выпускники таких классов будут получать "преференции" при поступлении в кадетские корпуса и специализированные учебные заведения.
На каких именно базах в Мариуполе будут работать эти классы, пока не уточняется.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль