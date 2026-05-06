В окупованому Маріуполі хочуть відкрити "козацькі класи": дітей навчатимуть за мілітарною програмою
У тимчасово окупованому Маріуполі російська влада планує відкрити так звані "козацькі класи" з елементами військової підготовки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Маріупольська міська рада з посиланням на заяви окупаційних структур.
Що планують запровадити
За словами представників окупаційної влади, з 1 вересня такі класи мають з’явитися у кількох містах так званої "ДНР", зокрема і в Маріуполі.
Йдеться також про Донецьк, Макіївку та Докучаєвськ.
Що входитиме до програми
У навчальний процес планують впровадити так званий "козачий компонент".
Він передбачає викладання історії козацтва в російській інтерпретації, а також "патріотичне" і "духовне" виховання.
Окремо передбачені елементи військової підготовки.
За заявами окупаційної влади, випускники таких класів отримуватимуть "преференції" під час вступу до кадетських корпусів і спеціалізованих навчальних закладів.
На яких саме базах у Маріуполі працюватимуть ці класи, наразі не уточнюється.
