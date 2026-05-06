Мілітаризація дітей на ТОТ
В окупованому Маріуполі хочуть відкрити "козацькі класи": дітей навчатимуть за мілітарною програмою

Окупанти планують відкрити "козацькі класи" в Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі російська влада планує відкрити так звані "козацькі класи" з елементами військової підготовки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Маріупольська міська рада з посиланням на заяви окупаційних структур.

Що планують запровадити

За словами представників окупаційної влади, з 1 вересня такі класи мають з’явитися у кількох містах так званої "ДНР", зокрема і в Маріуполі.

Йдеться також про Донецьк, Макіївку та Докучаєвськ.

Що входитиме до програми

У навчальний процес планують впровадити так званий "козачий компонент".

Він передбачає викладання історії козацтва в російській інтерпретації, а також "патріотичне" і "духовне" виховання.

Окремо передбачені елементи військової підготовки.

За заявами окупаційної влади, випускники таких класів отримуватимуть "преференції" під час вступу до кадетських корпусів і спеціалізованих навчальних закладів.

На яких саме базах у Маріуполі працюватимуть ці класи, наразі не уточнюється.

кІзячьі
06.05.2026 13:32 Відповісти
Они понимают что им придется покинуть Мариуполь. Но хотят напоследок говнюков своих оставить. Эти говнюки и рады гадить . Вот он руска мир. Слава Украине! Все будет Украина!
06.05.2026 13:49 Відповісти
"зелені зрадники" здали захисників Маріуполя і віддали рашистам Маріуполь .згідно оманського договорняку....Маріуполь під рашистською окупацією не піддається ракетно- дроновим атакам ЗСУ.НЕ ЗНИЩУЄТЬСЯ ПОБУДОВАНА РАШИСТАМИ Ж/Д в окупований Крим , що вказує на "зелену зраду України
06.05.2026 14:06 Відповісти
кАзачьі
06.05.2026 13:31 Відповісти
кІзячьі
06.05.2026 13:32 Відповісти
Окучують українців
06.05.2026 13:32 Відповісти
Зараз дурнів воювати важко знайти, навіть ряджені ********* в Америці притихли.
06.05.2026 13:46 Відповісти
Цирк на дроті. Яке відношення мають Московити до Козацтва? Питання риторичне.
06.05.2026 13:50 Відповісти
Прямое, московиты сваливали целыми туменами с линии фронта(а как в 41 узнали что не будут воровать унитазы у панночек так и след простыл) как ток видели кого-то на турка похожего. Пришлось козаков создавать для защиты границ
06.05.2026 14:55 Відповісти
Отакої, Ірина Фаоіон життя поклала щоб донести лагідним хохлам потребу національно патріотичного виховання і мілітаризації, а тепер братья цим займуться серйозно і отримають з оцих пустоголових рускоязичних антиукраїнських яничар
06.05.2026 14:29 Відповісти
Но ведь никакие кизяки не спасли от погромов когда траст под управлением Романовых закрылся.
06.05.2026 14:53 Відповісти
 
 