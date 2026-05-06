В окупованому Маріуполі хочуть відкрити "козацькі класи": дітей навчатимуть за мілітарною програмою

У тимчасово окупованому Маріуполі російська влада планує відкрити так звані "козацькі класи" з елементами військової підготовки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Маріупольська міська рада з посиланням на заяви окупаційних структур.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що планують запровадити

За словами представників окупаційної влади, з 1 вересня такі класи мають з’явитися у кількох містах так званої "ДНР", зокрема і в Маріуполі.

Йдеться також про Донецьк, Макіївку та Докучаєвськ.

Читайте також: Мілітаризація українських дітей на ТОТ має бути визнана злочином проти людяності, - Лубінець

Що входитиме до програми

У навчальний процес планують впровадити так званий "козачий компонент".

Він передбачає викладання історії козацтва в російській інтерпретації, а також "патріотичне" і "духовне" виховання.

Окремо передбачені елементи військової підготовки.

За заявами окупаційної влади, випускники таких класів отримуватимуть "преференції" під час вступу до кадетських корпусів і спеціалізованих навчальних закладів.

На яких саме базах у Маріуполі працюватимуть ці класи, наразі не уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дітей з інтернатів Херсонщини активно залучають до мілітарних рухів РФ, - "Жовта стрічка"