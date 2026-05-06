На Сумщине мужчина погиб, подорвавшись на мине возле дома, – ОВА
В Сумской области 69-летний мужчина погиб, подорвавшись на взрывном устройстве возле своего дома.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Обстоятельства трагедии
Инцидент произошел в Великописаревской громаде.
По словам главы ОВА, мужчина наткнулся на мину вблизи собственного двора.
"Вероятно, россияне сбросили мину с дрона", – отметил Григоров.
В результате взрыва мужчина получил тяжелые ранения и погиб на месте.
Призыв властей
В Сумской ОГА призывают жителей быть максимально осторожными.
"Не трогайте подозрительные предметы и сразу сообщайте в полицию или спасателям", – подчеркнул Григоров.
По его словам, наибольший риск сохраняется в населенных пунктах вблизи границы.
