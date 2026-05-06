На Сумщине мужчина погиб, подорвавшись на мине возле дома, – ОВА

В Сумской области мужчина подорвался на вражеской мине

В Сумской области 69-летний мужчина погиб, подорвавшись на взрывном устройстве возле своего дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Обстоятельства трагедии

Инцидент произошел в Великописаревской громаде.

По словам главы ОВА, мужчина наткнулся на мину вблизи собственного двора.

"Вероятно, россияне сбросили мину с дрона", – отметил Григоров.

В результате взрыва мужчина получил тяжелые ранения и погиб на месте.

Читайте: Враг дистанционно минирует Сумскую область — взрывчатку сбрасывают в светлых мешках, — ОВА

Призыв властей

В Сумской ОГА призывают жителей быть максимально осторожными.

"Не трогайте подозрительные предметы и сразу сообщайте в полицию или спасателям", – подчеркнул Григоров.

По его словам, наибольший риск сохраняется в населенных пунктах вблизи границы.

