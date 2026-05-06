На Сумщині чоловік загинув, підірвавшись на міні біля будинку, - ОВА

На Сумщині 69-річний чоловік загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої біля свого будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це проінформував начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Обставини трагедії

Інцидент стався у Великописарівській громаді.

За словами очільника ОВА, чоловік натрапив на міну поблизу власного подвір’я.

"Ймовірно, росіяни скинули міну з дрона", – зазначив Григоров.

Внаслідок вибуху чоловік отримав тяжкі поранення і загинув на місці.

Заклик влади

У Сумській ОВА закликають мешканців бути максимально обережними.

"Не чіпайте підозрілі предмети і одразу повідомляйте поліцію або рятувальників", – наголосив Григоров.

За його словами, найвищий ризик зберігається у населених пунктах поблизу кордону.

