На Сумщині чоловік загинув, підірвавшись на міні біля будинку, - ОВА
На Сумщині 69-річний чоловік загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої біля свого будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це проінформував начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Обставини трагедії
Інцидент стався у Великописарівській громаді.
За словами очільника ОВА, чоловік натрапив на міну поблизу власного подвір’я.
"Ймовірно, росіяни скинули міну з дрона", – зазначив Григоров.
Внаслідок вибуху чоловік отримав тяжкі поранення і загинув на місці.
Заклик влади
У Сумській ОВА закликають мешканців бути максимально обережними.
"Не чіпайте підозрілі предмети і одразу повідомляйте поліцію або рятувальників", – наголосив Григоров.
За його словами, найвищий ризик зберігається у населених пунктах поблизу кордону.
