665 0
Россия нанесла ракетный удар по Сумщине: пострадала пожилая женщина
В Сумской области российская армия нанесла ракетный удар по территории Поповской громады — пострадала женщина.
Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно об атаке
По словам главы ОВА, пострадала 88-летняя женщина. Ее доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь. Предварительно, ранение не тяжелое.
Также он добавил, что вследствие атаки повреждены нежилые здания, также есть разрушения в жилом секторе.
Все последствия атаки уточняются.
Обстрелы Украины
Вечером 6 мая Россия продолжает обстреливать территорию Украины. В частности, в ряде регионов звучит воздушная тревога из-за атаки беспилотников.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль