Россия нанесла ракетный удар по Сумщине: пострадала пожилая женщина

В Сумской области российская армия нанесла ракетный удар по территории Поповской громады — пострадала женщина.

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно об атаке

По словам главы ОВА, пострадала 88-летняя женщина. Ее доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь. Предварительно, ранение не тяжелое.

Также он добавил, что вследствие атаки повреждены нежилые здания, также есть разрушения в жилом секторе.

Все последствия атаки уточняются.

Обстрелы Украины

Вечером 6 мая Россия продолжает обстреливать территорию Украины. В частности, в ряде регионов звучит воздушная тревога из-за атаки беспилотников.

