Росія вдарила ракетою по Сумщині: постраждала літня жінка

У Сумській області російська армія завдала ракетного удару по території Попівської громади – постраждала жінка.

Про це повідомив у Телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Що відомо про атаку

За словами очільника ОВА, постраждала 88-річна жінка. Її доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, поранення не важке.

Також він додав, що внаслідок атаки пошкоджені нежитлові будівлі, також є руйнування у житловому секторі.

Усі наслідки атаки уточнюються.

Обстріли України

Увечері 6 травня Росія продовжує обстрілювати територію України. Зокрема у низці регіонів лунає повітряна тривона через атаку безпілотників.

