637 0
Росія вдарила ракетою по Сумщині: постраждала літня жінка
У Сумській області російська армія завдала ракетного удару по території Попівської громади – постраждала жінка.
Про це повідомив у Телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Що відомо про атаку
За словами очільника ОВА, постраждала 88-річна жінка. Її доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, поранення не важке.
Також він додав, що внаслідок атаки пошкоджені нежитлові будівлі, також є руйнування у житловому секторі.
Усі наслідки атаки уточнюються.
Обстріли України
Увечері 6 травня Росія продовжує обстрілювати територію України. Зокрема у низці регіонів лунає повітряна тривона через атаку безпілотників.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль