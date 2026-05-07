Пленного украинца приговорили в Ростове к 22 годам лишения свободы
Южный окружной военный суд РФ вынес приговор пленному украинцу Роману Клюкину, приговорив его к 22 годам лишения свободы по обвинениям в "шпионаже" и участии в деятельности "террористической организации".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Медиазона со ссылкой на пресс-службу суда.
Первые пять лет он должен провести в тюрьме, а остаток срока - в колонии строгого режима.
В чем обвиняют украинца
По версии силовиков, в октябре 2024 года Клюкин заключил контракт с крымскотатарским батальоном имени Номана Челебиджихана. В подразделении он выполнял обязанности стрелка-санитара.
Обвинение утверждает, что в январе 2025 года украинец по "шпионскому заданию" собирал сведения о российских военных в Донецкой области.
Предполагается, что Клюкин попал в российский плен 7 марта 2025 года на территории Курской области.
Также в пресс-релизе суда говорится, что обвиняемый признал вину.
Подозрения судьям РФ
30 марта 2025 года было сообщено о подозрении двум судьям 2-го Западного окружного военного суда РФ, которые вынесли приговоры украинским военнопленным.
