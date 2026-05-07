Суд над украинскими пленными в России
Пленного украинца приговорили в Ростове к 22 годам лишения свободы

Южный окружной военный суд РФ вынес приговор пленному украинцу Роману Клюкину, приговорив его к 22 годам лишения свободы по обвинениям в "шпионаже" и участии в деятельности "террористической организации".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Медиазона со ссылкой на пресс-службу суда.

Первые пять лет он должен провести в тюрьме, а остаток срока - в колонии строгого режима.

В чем обвиняют украинца

По версии силовиков, в октябре 2024 года Клюкин заключил контракт с крымскотатарским батальоном имени Номана Челебиджихана. В подразделении он выполнял обязанности стрелка-санитара.

Обвинение утверждает, что в январе 2025 года украинец по "шпионскому заданию" собирал сведения о российских военных в Донецкой области.

Предполагается, что Клюкин попал в российский плен 7 марта 2025 года на территории Курской области.

Также в пресс-релизе суда говорится, что обвиняемый признал вину.

Подозрения судьям РФ

  • 30 марта 2025 года было сообщено о подозрении двум судьям 2-го Западного окружного военного суда РФ, которые вынесли приговоры украинским военнопленным.

суд (24688) Ростовская область РФ (9)
В Україні, по такій статті, дають як за викрадення мішка картоплі .
07.05.2026 09:18 Ответить
Полонених - не брати! То усе наволоч та погань, що має надію вижити.
07.05.2026 09:49 Ответить
Крыса загнанная в угол, в двое опасней... Поэтому в плен брать надо, и пускай эти упыри москалі, если в тяжёлых преступлениях не участвовали, не балдели на нарах, а реально работали, восстанавливали дома, рыли укрепы, под пулями своих соплеменников, на разминирование их запускать.... главное водки не давать. И хватит слушать этих толерастов типа Красного креста, и защитников прав человека, я уже не говорю о ОБСЕ и ООН
07.05.2026 10:11 Ответить
 
 