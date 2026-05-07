Суд над українськими полоненими у Росії
Полоненого українця засудили у Ростові до 22 років ув’язнення

Південний окружний військовий суд РФ ухвалив вирок полоненому українцю Роману Клюкіну, призначивши йому 22 роки позбавлення волі за звинуваченнями у "шпигунстві" та участі у діяльності "терористичної організації".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Медіазона із посиланням на пресслужбу суду.

Перші п'ять років він має провести у в'язниці, а решту терміну — у колонії суворого режиму.

У чому звинувачують українця

За версією силовиків, у жовтні 2024 року Клюкін уклав контракт із кримськотатарським батальйоном імені Номана Челебіджіхана. У підрозділі він виконував обов'язки стрільця-санітара.

Обвинувачення стверджує, що у січні 2025 року українець за "шпигунським завданням" збирав відомості про російських військових у Донецькій області.

Припускається, що Клюкін потрапив до російського полону 7 березня 2025 року на території Курської області.

Також у пресрелізі суду йдеться про те, що обвинувачений визнав провину.

Підозри суддям РФ

  • 30 березня 2025 року було повідомлено про підозру двом суддям 2-го Західного окружного військового суду РФ, які ухвалили вироки українським військовополоненим.

В Україні, по такій статті, дають як за викрадення мішка картоплі .
07.05.2026 09:18 Відповісти
Полонених - не брати! То усе наволоч та погань, що має надію вижити.
07.05.2026 09:49 Відповісти
Крыса загнанная в угол, в двое опасней... Поэтому в плен брать надо, и пускай эти упыри москалі, если в тяжёлых преступлениях не участвовали, не балдели на нарах, а реально работали, восстанавливали дома, рыли укрепы, под пулями своих соплеменников, на разминирование их запускать.... главное водки не давать. И хватит слушать этих толерастов типа Красного креста, и защитников прав человека, я уже не говорю о ОБСЕ и ООН
07.05.2026 10:11 Відповісти
 
 