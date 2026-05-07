Полоненого українця засудили у Ростові до 22 років ув’язнення
Південний окружний військовий суд РФ ухвалив вирок полоненому українцю Роману Клюкіну, призначивши йому 22 роки позбавлення волі за звинуваченнями у "шпигунстві" та участі у діяльності "терористичної організації".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Медіазона із посиланням на пресслужбу суду.
Перші п'ять років він має провести у в'язниці, а решту терміну — у колонії суворого режиму.
У чому звинувачують українця
За версією силовиків, у жовтні 2024 року Клюкін уклав контракт із кримськотатарським батальйоном імені Номана Челебіджіхана. У підрозділі він виконував обов'язки стрільця-санітара.
Обвинувачення стверджує, що у січні 2025 року українець за "шпигунським завданням" збирав відомості про російських військових у Донецькій області.
Припускається, що Клюкін потрапив до російського полону 7 березня 2025 року на території Курської області.
Також у пресрелізі суду йдеться про те, що обвинувачений визнав провину.
Підозри суддям РФ
-
30 березня 2025 року було повідомлено про підозру двом суддям 2-го Західного окружного військового суду РФ, які ухвалили вироки українським військовополоненим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль