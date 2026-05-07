Дрон РФ атаковал Харьков: 9 пострадавших, в том числе трое детей, повреждены 38 частных домов (обновлено)

Российский беспилотник нанес удар по Новобаварскому району в Харькове. После попадания вспыхнул пожар, есть сообщения о пострадавших.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

В Харькове зафиксирован вражеский удар беспилотником в Новобаварском районе.

На месте попадания пожар.

Пострадавшие

"Есть пострадавшие, их количество и состояние уточняется", - подчеркнул Терехов.

ОБНОВЛЕНИЕ

По уточненной информации, повреждены около 8 частных домов, автомобиль и торговый павильон.

На данный момент - двое пострадавших, 10 поврежденных домов и сгоревший автомобиль.

ОБНОВЛЕНИЕ

К медикам также обратились 60-летний мужчина и 47-летняя женщина. Состояние их здоровья удовлетворительное, пока в госпитализации не нуждаются.

Поврежден остекление окон в 4 частных домах, гражданский автомобиль и киоск - последствия вражеского удара БПЛА в Новобаварском районе Харькова.

ОБНОВЛЕНИЕ

В 11:38 начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил:

На данный момент известно о пяти пострадавших, среди которых 15-летняя девушка. Медики оказали всю необходимую помощь.

На месте прилета работают все экстренные службы, продолжается ликвидация последствий вражеского удара.

В Новобаварском районе острой реакции на стресс также испытала 7-летняя девочка.

Медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.

ОБНОВЛЕНИЕ

Позже Терехов обновил информацию: известно о девяти пострадавших, из них трое детей. Повреждены 38 частных домов.