Дрон РФ атаковал Харьков: 9 пострадавших, в том числе трое детей, повреждены 38 частных домов (обновлено)
Российский беспилотник нанес удар по Новобаварскому району в Харькове. После попадания вспыхнул пожар, есть сообщения о пострадавших.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
- В Харькове зафиксирован вражеский удар беспилотником в Новобаварском районе.
- На месте попадания пожар.
Пострадавшие
"Есть пострадавшие, их количество и состояние уточняется", - подчеркнул Терехов.
ОБНОВЛЕНИЕ
По уточненной информации, повреждены около 8 частных домов, автомобиль и торговый павильон.
На данный момент - двое пострадавших, 10 поврежденных домов и сгоревший автомобиль.
ОБНОВЛЕНИЕ
К медикам также обратились 60-летний мужчина и 47-летняя женщина. Состояние их здоровья удовлетворительное, пока в госпитализации не нуждаются.
Поврежден остекление окон в 4 частных домах, гражданский автомобиль и киоск - последствия вражеского удара БПЛА в Новобаварском районе Харькова.
ОБНОВЛЕНИЕ
В 11:38 начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил:
На данный момент известно о пяти пострадавших, среди которых 15-летняя девушка. Медики оказали всю необходимую помощь.
На месте прилета работают все экстренные службы, продолжается ликвидация последствий вражеского удара.
В Новобаварском районе острой реакции на стресс также испытала 7-летняя девочка.
Медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.
ОБНОВЛЕНИЕ
Позже Терехов обновил информацию: известно о девяти пострадавших, из них трое детей. Повреждены 38 частных домов.
