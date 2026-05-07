1 787

Дрон РФ атаковал Харьков: 9 пострадавших, в том числе трое детей, повреждены 38 частных домов (обновлено)

харків

Российский беспилотник нанес удар по Новобаварскому району в Харькове. После попадания вспыхнул пожар, есть сообщения о пострадавших. 

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

  • В Харькове зафиксирован вражеский удар беспилотником в Новобаварском районе.
  • На месте попадания пожар.

Пострадавшие

"Есть пострадавшие, их количество и состояние уточняется", - подчеркнул Терехов.

ОБНОВЛЕНИЕ

По уточненной информации, повреждены около 8 частных домов, автомобиль и торговый павильон.

На данный момент - двое пострадавших, 10 поврежденных домов и сгоревший автомобиль.

ОБНОВЛЕНИЕ

К медикам также обратились 60-летний мужчина и 47-летняя женщина. Состояние их здоровья удовлетворительное, пока в госпитализации не нуждаются.

Поврежден остекление окон в 4 частных домах, гражданский автомобиль и киоск - последствия вражеского удара БПЛА в Новобаварском районе Харькова.

ОБНОВЛЕНИЕ

В 11:38 начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил:

  • На данный момент известно о пяти пострадавших, среди которых 15-летняя девушка. Медики оказали всю необходимую помощь.

На месте прилета работают все экстренные службы, продолжается ликвидация последствий вражеского удара.

  • В Новобаварском районе острой реакции на стресс также испытала 7-летняя девочка.

Медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.

ОБНОВЛЕНИЕ

Позже Терехов обновил информацию: известно о девяти пострадавших, из них трое детей. Повреждены 38 частных домов.

А еліта сбс і далі на БС?
07.05.2026 13:42 Ответить
А ті, кого Голобородько відправив захищати свою нерухомість і нерухомість своїх друзів в країни Близького Сходу з дронами повернулися? Чи переїхали захищати мама Ріму і татко Сашу до Ізраїлю?
07.05.2026 13:47 Ответить
А шо там бєлгород?
Мір труд май?
07.05.2026 14:13 Ответить
Белгород невідомо, а от в Курській області були наші найкращі підрозділи. Я так розумію, що скоро будемо обмінювати Курську область на Запоріжжя і Херсонську області? Чи відразу на Крим?
07.05.2026 14:35 Ответить
Хіба ще не обміняли?
07.05.2026 14:58 Ответить
В нас що закінчились дрони перехоплювачі? Всюди прильоти з влучаннями. В Сумах знову стріляють з кулеметів з мінімальним влучанням в цілі. Шахеди та гербери кружляють над містом як грифи. Не маю бажання каркати, але ми вже торгуємо перехоплювачами? Чи де вони поділися в необхідній кількості? "Трохи" зло бере за постачання в сили ПВО і відповідно за відсотки збиття.
07.05.2026 14:35 Ответить
 
 