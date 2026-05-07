Дрон РФ атакував Харків: 9 постраждалих, зокрема троє дітей, пошкоджено 38 приватних будинків (оновлено)
Російський безпілотник вдарив по Новобаварському району у Харкові. Після влучання спалахнула пожежа, відомо про постраждалих.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
- У Харкові зафіксовано ворожий удар безпілотником у Новобаварському районі.
- На місці влучання пожежа.
Постраждалі
"Є постраждалі, їхня кількість і стан уточнюється", - наголосив Терехов.
ОНОВЛЕННЯ
За уточненою інформацією, пошкоджено близько 8 приватних будинків, автомобіль та торговельний павільйон.
На дану хвилину - двоє постраждалих, 10 пошкоджених будинків та згорілий автомобіль.
ОНОВЛЕННЯ
До медиків також звернулися 60-річний чоловік і 47-річна жінка. Стан їхнього здоров'я задовільний, наразі госпіталізації не потребують.
Пошкоджено скління вікон в 4 приватних будинках, цивільний автомобіль та кіоск - наслідки ворожого удару БпЛА в Новобаварському районі Харкова.
ОНОВЛЕННЯ
Об 11.38 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив:
- На цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих, серед яких 15-річна дівчина. Медики надали всю необхідну допомогу.
На місці "прильоту" працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків ворожого удару.
- В Новобаварському районі гострої реакції на стрес також зазнала 7-річна дівчинка.
Медики надають дитині усю необхідну допомогу.
ОНОВЛЕННЯ
Пізніше Терехов оновив інформацію: відомо про девʼятьох постраждалих, з них троє дітей. Пошкоджено 38 приватних будинків.
