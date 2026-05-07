1 817 6

Дрон РФ атакував Харків: 9 постраждалих, зокрема троє дітей, пошкоджено 38 приватних будинків (оновлено)

харків

Російський безпілотник вдарив по Новобаварському району у Харкові. Після влучання спалахнула пожежа, відомо про постраждалих. 

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

  • У Харкові зафіксовано ворожий удар безпілотником у Новобаварському районі.
  • На місці влучання пожежа.

Постраждалі

"Є постраждалі, їхня кількість і стан уточнюється", - наголосив Терехов.

ОНОВЛЕННЯ

За уточненою інформацією, пошкоджено близько 8 приватних будинків, автомобіль та торговельний павільйон.

На дану хвилину - двоє постраждалих, 10 пошкоджених будинків та згорілий автомобіль.

ОНОВЛЕННЯ

До медиків також звернулися 60-річний чоловік і 47-річна жінка. Стан їхнього здоров'я задовільний, наразі госпіталізації не потребують.

Пошкоджено скління вікон в 4 приватних будинках, цивільний автомобіль та кіоск - наслідки ворожого удару БпЛА в Новобаварському районі Харкова.

ОНОВЛЕННЯ

Об 11.38 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив:

  • На цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих, серед яких 15-річна дівчина. Медики надали всю необхідну допомогу.

На місці "прильоту" працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків ворожого удару.

  • В Новобаварському районі гострої реакції на стрес також зазнала 7-річна дівчинка.

Медики надають дитині усю необхідну допомогу.

ОНОВЛЕННЯ

Пізніше Терехов оновив інформацію: відомо про девʼятьох постраждалих, з них троє дітей. Пошкоджено 38 приватних будинків.

А еліта сбс і далі на БС?
07.05.2026 13:42 Відповісти
А ті, кого Голобородько відправив захищати свою нерухомість і нерухомість своїх друзів в країни Близького Сходу з дронами повернулися? Чи переїхали захищати мама Ріму і татко Сашу до Ізраїлю?
07.05.2026 13:47 Відповісти
А шо там бєлгород?
Мір труд май?
07.05.2026 14:13 Відповісти
Белгород невідомо, а от в Курській області були наші найкращі підрозділи. Я так розумію, що скоро будемо обмінювати Курську область на Запоріжжя і Херсонську області? Чи відразу на Крим?
07.05.2026 14:35 Відповісти
Хіба ще не обміняли?
07.05.2026 14:58 Відповісти
В нас що закінчились дрони перехоплювачі? Всюди прильоти з влучаннями. В Сумах знову стріляють з кулеметів з мінімальним влучанням в цілі. Шахеди та гербери кружляють над містом як грифи. Не маю бажання каркати, але ми вже торгуємо перехоплювачами? Чи де вони поділися в необхідній кількості? "Трохи" зло бере за постачання в сили ПВО і відповідно за відсотки збиття.
07.05.2026 14:35 Відповісти
 
 