Дрон РФ атакував Харків: 9 постраждалих, зокрема троє дітей, пошкоджено 38 приватних будинків (оновлено)

Російський безпілотник вдарив по Новобаварському району у Харкові. Після влучання спалахнула пожежа, відомо про постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У Харкові зафіксовано ворожий удар безпілотником у Новобаварському районі.

На місці влучання пожежа.

Постраждалі

"Є постраждалі, їхня кількість і стан уточнюється", - наголосив Терехов.

ОНОВЛЕННЯ

За уточненою інформацією, пошкоджено близько 8 приватних будинків, автомобіль та торговельний павільйон.

На дану хвилину - двоє постраждалих, 10 пошкоджених будинків та згорілий автомобіль.

ОНОВЛЕННЯ

До медиків також звернулися 60-річний чоловік і 47-річна жінка. Стан їхнього здоров'я задовільний, наразі госпіталізації не потребують.

Пошкоджено скління вікон в 4 приватних будинках, цивільний автомобіль та кіоск - наслідки ворожого удару БпЛА в Новобаварському районі Харкова.

ОНОВЛЕННЯ

Об 11.38 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив:

На цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих, серед яких 15-річна дівчина. Медики надали всю необхідну допомогу.

На місці "прильоту" працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків ворожого удару.

В Новобаварському районі гострої реакції на стрес також зазнала 7-річна дівчинка.

Медики надають дитині усю необхідну допомогу.

ОНОВЛЕННЯ

Пізніше Терехов оновив інформацію: відомо про девʼятьох постраждалих, з них троє дітей. Пошкоджено 38 приватних будинків.