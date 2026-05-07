В зданиях столичных университетов КНУКиМ и КУК проводятся обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в Киевском национальном университете культуры и искусства, а также в частном вузе "Киевский университет культуры".

Редакция Цензор.НЕТ обратилась в Офис Генпрокурора, где подтвердили факт проведения следственных действий в Киевском национальном университете культуры и искусства и частном высшем учебном заведении "Киевский университет культуры" в рамках уголовного производства.

Обыски проводятся, в частности, в помещениях учебных заведений, офисных помещениях рядом с учебными заведениями и местах проживания должностных лиц учебных заведений.

Что предшествовало?

Напомним, 27 марта 2026 года сообщалось, что в Киевском университете культуры раскрыли схему растраты бюджетных средств на сотни миллионов гривен.

