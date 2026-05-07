В зданиях столичных университетов КНУКиМ и КУК проводятся обыски

Обыски проводятся в КНУКиМ: что известно?

Правоохранительные органы проводят обыски в Киевском национальном университете культуры и искусства, а также в частном вузе "Киевский университет культуры".

Об этом стало известно Цензор.НЕТ.

Подробности

Редакция Цензор.НЕТ обратилась в Офис Генпрокурора, где подтвердили факт проведения следственных действий в Киевском национальном университете культуры и искусства и частном высшем учебном заведении "Киевский университет культуры" в рамках уголовного производства.

Обыски проводятся, в частности, в помещениях учебных заведений, офисных помещениях рядом с учебными заведениями и местах проживания должностных лиц учебных заведений.

Что предшествовало?

  • Напомним, 27 марта 2026 года сообщалось, что в Киевском университете культуры раскрыли схему растраты бюджетных средств на сотни миллионов гривен.

обыск (1939) Університет (247)
Топ комментарии
+6
А бухгалтерію КШЕ не перевіряють? Звідки беруться такі казкові гонорари для деяких "викладачів"?
"Я сам офігів трохи, коли дізнався, скільки ми платимо Юлії Анатоліївні" - заявив очільник Київської школи економіки (КШЕ) Тимофій Милованов
показать весь комментарий
07.05.2026 13:18 Ответить
Там багато чого знайдуть - Поплавський даремно часу не гаяв.
показать весь комментарий
07.05.2026 13:08 Ответить
Якщо Поплавський даремно часу не гаяв, то знайдуть небагато.
показать весь комментарий
07.05.2026 13:13 Ответить
Шо, о5???
Вже ж шмонали..
показать весь комментарий
07.05.2026 16:26 Ответить
Лішній шмон в хатє нє лішній!
показать весь комментарий
07.05.2026 17:21 Ответить
Він співав?
показать весь комментарий
07.05.2026 17:22 Ответить
Не все коту масляна сало...
показать весь комментарий
07.05.2026 17:30 Ответить
Коти сало не їдять..
показать весь комментарий
07.05.2026 17:32 Ответить
Поплавський-Епштейн, зхвильований!! Нагадили вони з падєльніками ЧИМАЛО дітям і їх батькам, та ще й грошей накрали з них, з так званими «прахфесорсько - прєпадаватєльськім шоблом, макаренків і сухомлинських», як і оті милованов з свириденко!!
показать весь комментарий
07.05.2026 18:22 Ответить
А бухгалтерію КШЕ не перевіряють? Звідки беруться такі казкові гонорари для деяких "викладачів"?
"Я сам офігів трохи, коли дізнався, скільки ми платимо Юлії Анатоліївні" - заявив очільник Київської школи економіки (КШЕ) Тимофій Милованов
показать весь комментарий
07.05.2026 13:18 Ответить
А скільки Милованову платять, перед тим-Сакі і яка користь з обох.
Про обшуки у Поплавського дотепно розказав Поярков на ютубі.
показать весь комментарий
07.05.2026 13:23 Ответить
Так, Поярков має хист та натхнення до "пропісочування" різноманітних покидьків.
показать весь комментарий
07.05.2026 13:30 Ответить
Культури і мистецтва? Блін розсмішили...
показать весь комментарий
07.05.2026 13:20 Ответить
Не пройшло й два місяці - все вже підчищено
показать весь комментарий
07.05.2026 13:25 Ответить
А коли будуть.обшуки.в школі мілованова?
Чи там викладають і ті хто має робити обшуки?🤔
показать весь комментарий
07.05.2026 13:27 Ответить
А де ж потім стюардеси єрмака харчуваться будуть?
показать весь комментарий
07.05.2026 13:45 Ответить
Так. Вибачаюсь. Це я погарячкувала. Тим більше там і стюардеси і стюарди харчуються і інша бортова живність.
показать весь комментарий
07.05.2026 14:03 Ответить
може бути такий "букет"!.. Поплавок той ще о-Орел.. барига та ще й майже педофіл..
показать весь комментарий
07.05.2026 13:28 Ответить
ще б вінницький аграрний університет перевірили
там такі схеми і таке чмо сидить безвилазно,
що всі в нього вчились.
кумівство, свояцтво, мертві душі, побори при
вступах і після...це тільки те. що бухгалтерії не видно.
показать весь комментарий
07.05.2026 14:13 Ответить
Телефонний дзвінок:
- Алє, це пральня?
- Ні, не пральня!
Знову той же дзвінок:
- Альо, це пральня?
- Ні, не пральня!
І третій раз той же дзвінок:
- Альо, це пральня?
- Ху@льня, це університет культури!
показать весь комментарий
07.05.2026 14:19 Ответить
Нууу..

Оригинал - прачечная-х@ячечная - это институт культуры!

За часи срср..
показать весь комментарий
07.05.2026 16:30 Ответить
институт міністерство
показать весь комментарий
07.05.2026 17:24 Ответить
Точно)) Бачите, й Ви згадали)))))
показать весь комментарий
07.05.2026 17:33 Ответить
Я пам'ятаю і перший супутник, і собак Лайку, Білку-Стрілку (собаки не винні), і політ Пауерса, і грошову реформу-61, і політ Гагаріна (йшов з музичної школи, почув з гавкунця на будинку культури "гаваріт масква работают всє радіостанциі савецкаво саюза..." - подумав, що почалася війна)....
показать весь комментарий
07.05.2026 17:53 Ответить
Чорд, пане - Ви старший за мене))
показать весь комментарий
07.05.2026 17:55 Ответить
Мабуть так (нажаль🙂).
І якби не кляті "братья", вважав би наше покоління щасливими людьми, адже на наших очах відбулося стільки подій під гаслом "вперше в історії людства"...
показать весь комментарий
07.05.2026 18:10 Ответить
Я теж так гадала - в площині своєї дитини..щасливий, все ок..а тепер - навіть жахаюсь, думаючи про майбутніх онуків..
показать весь комментарий
07.05.2026 18:14 Ответить
(Здається, раніше був смайлик "тримаймося")
показать весь комментарий
07.05.2026 18:49 Ответить
🥴
показать весь комментарий
07.05.2026 18:52 Ответить
 
 