У будівлях столичних університетів КНУКіМ та КУК проводяться обшуки

Правоохоронці проводять обшуки в Київському національному університеті культури і мистецтва, а також у приватному ВНЗ "Київський університет культури".

Подробиці

Редакція Цензор.НЕТ звернулася до Офісу Генпрокурора, де підтвердили факт проведення слідчих дій в Київському національному університеті культури і мистецтва та Приватному вищому навчальному закладі "Київський університет культури" в рамках кримінального провадження.

Обшуки проводяться, зокрема в приміщенні закладів, офісних приміщеннях поряд із навчальними закладами та місцями проживання службових осіб навчальних закладів.

Що передувало?

Нагадаємо, 27 березня 2026 року повідомлялось, що у Київському університеті культури викрили схему розтрати бюджетних коштів на сотні мільйонів гривень.

