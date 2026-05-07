"Мы не ищем поставщиков – мы ищем партнеров", – Гаврилюк об оборонном сотрудничестве

Украина переходит от донорской помощи к равноправному промышленному партнерству и открыта для конкретных форматов взаимодействия: совместных исследований и разработок, локализации производства, создания совместных предприятий и тестирования новых решений в реальных боевых условиях.

Каксообщили в Минобороны, об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк на встрече с представителями правительства Федеративной Республики Германия и компаний оборонно-промышленного комплекса – членов Федерации немецких индустрий (BDI), передает Цензор.НЕТ.

"Мы не ищем поставщиков – мы ищем партнеров. Приоритетами являются скорость, масштаб и эффективность. Украина готова соинвестировать, открывать свой рынок и немедленно интегрировать решения в операционную деятельность", – заявил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

На переговорах стороны обсудили три ключевых направления: переход к модели совместного производства и совместных разработок, сотрудничество в сфере космических технологий в интересах обороны, а также расширение обмена данными между Украиной и странами НАТО – прежде всего в применении беспилотных систем на поле боя.

От донорской помощи к совместному оборонному производству

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк обозначил изменение формата взаимодействия: Украина готова строить полноценную промышленную кооперацию на основе совместного производства и разработок. На государственном уровне уже согласованы подходы, которые позволят украинским производителям выходить на внешние рынки в партнерстве с иностранными компаниями.

Заместитель министра определил приоритетные направления оборонно-промышленного сотрудничества:

противовоздушная оборона, включая экономически эффективные решения для перехвата беспилотников и боеприпасы для систем Patriot и NASAMS;

беспилотные системы и средства борьбы с ними – с акцентом на локализацию производства в Украине;

дальнобойные возможности;

морские беспилотные системы;

решения на базе данных и искусственного интеллекта для поддержки принятия решений на поле боя.

Ключевое требование к партнерам – способность быстро переходить от прототипов к серийному производству с обеспечением стабильных объемов и снижением себестоимости продукции.

Расширение сотрудничества: от обмена данными до совместных космических технологий

Заместитель председателя Государственного космического агентства Украины Владимир Михеев вынес на обсуждение вопросы развития космической сферы в интересах обороны: дистанционное зондирование, спутниковая связь, навигация и разведка из космоса.

Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения Агентство сосредоточилось на применении космических технологий для нужд безопасности и обороны. Среди задач – формирование собственной спутниковой группировки, обеспечение независимого мониторинга из космоса и участие в европейских навигационных программах.

Отдельным направлением переговоров стал обмен данными между Украиной и странами НАТО в сфере применения передовых технологий: прежде всего беспилотных систем на поле боя. Участники встречи подтвердили заинтересованность в расширении такого взаимодействия и согласились проработать конкретные форматы.

