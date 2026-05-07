"Ми не шукаємо постачальників – ми шукаємо партнерів", - Гаврилюк про оборонну співпрацю

Україна переходить від донорської допомоги до рівноправного промислового партнерства і відкрита до конкретних форматів взаємодії: спільних досліджень і розробок, локалізації виробництва, створення спільних підприємств та тестування нових рішень у реальних бойових умовах.

Як повідомили у Міноборони, про це заявив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк на зустрічі з представниками уряду Федеративної Республіки Німеччина та компаній оборонно-промислового комплексу – членів Федерації німецьких індустрій (BDI), передає Цензор.НЕТ.

"Ми не шукаємо постачальників – ми шукаємо партнерів. Пріоритетами є швидкість, масштаб і ефективність. Україна готова співінвестувати, відкривати свій ринок і негайно інтегрувати рішення в операційну діяльність", – заявив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

На переговорах сторони обговорили три ключові напрями: перехід до моделі спільного виробництва та спільних розробок, співпрацю у сфері космічних технологій в інтересах оборони, а також розширення обміну даними між Україною та країнами НАТО – передусім у застосуванні безпілотних систем на полі бою.

Від донорської допомоги до спільного оборонного виробництва

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк окреслив зміну формату взаємодії: Україна готова будувати повноцінну промислову кооперацію на основі спільного виробництва та розробок. На державному рівні вже погоджено підходи, які дозволять українським виробникам виходити на зовнішні ринки у партнерстві з іноземними компаніями.

Заступник Міністра визначив пріоритетні напрями оборонно-промислового співробітництва:

протиповітряна оборона, включаючи економічно ефективні рішення для перехоплення безпілотників та боєприпаси для систем Patriot і NASAMS;

безпілотні системи та засоби боротьби з ними – з акцентом на локалізації виробництва в Україні;

далекобійні спроможності;

морські безпілотні системи;

рішення на базі даних і штучного інтелекту для підтримки прийняття рішень на полі бою.

Ключова вимога до партнерів – здатність швидко переходити від прототипів до серійного виробництва із забезпеченням стабільних обсягів і зниженням собівартості продукції.​​​​​​​​​​​​​​​​

Розширення співробітництва: від обміну даними до спільних космічних технологій

Заступник голови Державного космічного агентства України Володимир Міхеєв виніс на обговорення питання розвитку космічного домену в інтересах оборони: дистанційне зондування, супутниковий зв'язок, навігація та розвідка з космосу.

Він наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення Агентство зосередилося на застосуванні космічних технологій для потреб безпеки і оборони. Серед завдань – формування власного супутникового угруповання, забезпечення незалежного моніторингу з космосу та участь у європейських навігаційних програмах.

Окремим напрямом переговорів став обмін даними між Україною та країнами НАТО у сфері застосування передових технологій: передусім безпілотних систем на полі бою. Учасники зустрічі підтвердили зацікавленість у розширенні такої взаємодії та погодилися опрацювати конкретні формати.

