Стремления завершить войну в Украине через Китай являются нереалистичными, — глава МИД Тайваня Цзялун

В Тайбэе считают, что война России против Украины и поддержка Москвы со стороны Китая могут стать толчком для более активного развития отношений между Украиной и Тайванем.

Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Линь Цзялун на встрече с европейскими и украинскими журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Роль Китая

По словам министра, попытки президента Владимира Зеленского привлечь Китай к урегулированию войны выглядят малореалистичными.

"Я считаю, что Украина должна стать более открытой к сотрудничеству с Тайванем, вместо того чтобы просто принять принцип "единого Китая". Многие страны одновременно поддерживают контакты и с Китаем, и с Тайванем. Это также соответствовало бы интересам Украины, особенно в стремлении к большей самодостаточности в промышленности и сфере обороны", — говорит Цзялун.

Отношения стран

В этом Тайвань, по его мнению, способен стать важным партнером для Украины. Тайвань также продолжает поддерживать гуманитарные и восстановительные проекты в Украине. По оценке Линя, общий объем помощи за последние четыре года составляет примерно 200 миллионов долларов.

В то же время, добавил глава тайваньского МИД, Киев и Тайбэй пока не обмениваются информацией об участии граждан Китая в войне против Украины.

