Стремления завершить войну в Украине через Китай являются нереалистичными, — глава МИД Тайваня Цзялун

В Тайбэе считают, что война России против Украины и поддержка Москвы со стороны Китая могут стать толчком для более активного развития отношений между Украиной и Тайванем.

Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Линь Цзялун на встрече с европейскими и украинскими журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Роль Китая

  • По словам министра, попытки президента Владимира Зеленского привлечь Китай к урегулированию войны выглядят малореалистичными.

"Я считаю, что Украина должна стать более открытой к сотрудничеству с Тайванем, вместо того чтобы просто принять принцип "единого Китая". Многие страны одновременно поддерживают контакты и с Китаем, и с Тайванем. Это также соответствовало бы интересам Украины, особенно в стремлении к большей самодостаточности в промышленности и сфере обороны", — говорит Цзялун.

Отношения стран

В этом Тайвань, по его мнению, способен стать важным партнером для Украины. Тайвань также продолжает поддерживать гуманитарные и восстановительные проекты в Украине. По оценке Линя, общий объем помощи за последние четыре года составляет примерно 200 миллионов долларов.

В то же время, добавил глава тайваньского МИД, Киев и Тайбэй пока не обмениваются информацией об участии граждан Китая в войне против Украины.

+9
Китай може в любий момент перекрити всі поставки комплектуючих до БПЛА в Україну. Як довго після цього протримається фронт, питання риторичне.
Так що йти зараз на конфлікт з Китаєм це постріл собі в ногу.
07.05.2026 20:35 Ответить
+8
Завуальовано сказав що члєнограй -довбой@б. Молодець.👍
07.05.2026 20:20 Ответить
+8
Це давно напрошувалось
але навіщо зеленим робити щось корисне для держави? Вони тут не для цього
07.05.2026 20:28 Ответить
Не російська військова агресія проти України, а війна в Україні...МЗС мовчить...а може це й його рекомендація що до такої назви...
07.05.2026 20:23 Ответить
Колись Китай труїли опіумом. Зараз Китай труїться комунізмом.
07.05.2026 20:24 Ответить
Це все добре, та наш переляканий зараз почне ще фахівців в Тайвань відправляти. Зразу скажу, що для мене такий кульбіт Зеленського не буде новиною.
07.05.2026 20:29 Ответить
Те, що винесено в заголовок, - чиста правда.

Хоча список (від "через Китай" починаючи) можна й продовжити.
07.05.2026 20:33 Ответить
чисто по світу символів. лин - ну дуже слизький риб! якого важко впіймати! а ще важче втримати! прудкіший тільки вугор! сомятники зрозуміють! це ще складніше, ніж сома на квок, як і гарпуном в дайвінгу!!! зєлічка- не квокер і не дайвінгер! він міндічгейр! лин мій улюблений, нечищений риб!! чисто нутрощі та жабри видалити!! луска - наскільки тонка та смачна, як при грилюванні, так і при філетуванні! кидаючи її з шкурою в навар для юшки!!!! в ній разом зі слизом, та коллагеном! - неповторниё смак! але це не для зєлічки, він не кемпінговий рибак - він VIP-ройалвст! йому ******* той тайвань, коли не приносить того невідомого, навіть йому з його кодлою, вкуснячого навару, який може принести йому дєшовая, всього по 8 скумбрія ))) на тайвань, зєлічкі та його кодлі - нєфіг суватись! його ревір - ґефільтеш хехт! ну як ерзатц - скумбріяфіш! ))
07.05.2026 20:50 Ответить
Дело говорить . Прав он. Слава Украине!
07.05.2026 22:03 Ответить
Агрохімію на гілляку! Всю ханську агентуру геть
07.05.2026 23:15 Ответить
Давно пора, і насправді Китай це саме Тайвань, а те що зараз називають китаєм це лугандон, який легалізували, причому завдяки америкосам
07.05.2026 23:24 Ответить
 
 