Стремления завершить войну в Украине через Китай являются нереалистичными, — глава МИД Тайваня Цзялун
В Тайбэе считают, что война России против Украины и поддержка Москвы со стороны Китая могут стать толчком для более активного развития отношений между Украиной и Тайванем.
Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Линь Цзялун на встрече с европейскими и украинскими журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Роль Китая
- По словам министра, попытки президента Владимира Зеленского привлечь Китай к урегулированию войны выглядят малореалистичными.
"Я считаю, что Украина должна стать более открытой к сотрудничеству с Тайванем, вместо того чтобы просто принять принцип "единого Китая". Многие страны одновременно поддерживают контакты и с Китаем, и с Тайванем. Это также соответствовало бы интересам Украины, особенно в стремлении к большей самодостаточности в промышленности и сфере обороны", — говорит Цзялун.
Отношения стран
В этом Тайвань, по его мнению, способен стать важным партнером для Украины. Тайвань также продолжает поддерживать гуманитарные и восстановительные проекты в Украине. По оценке Линя, общий объем помощи за последние четыре года составляет примерно 200 миллионов долларов.
В то же время, добавил глава тайваньского МИД, Киев и Тайбэй пока не обмениваются информацией об участии граждан Китая в войне против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але навіщо зеленим робити щось корисне для держави? Вони тут не для цього
Хоча список (від "через Китай" починаючи) можна й продовжити.
Так що йти зараз на конфлікт з Китаєм це постріл собі в ногу.