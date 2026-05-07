Прагнення завершити війну в Україні через Китай є нереалістичними, - глава МЗС Тайваню Цзялун
У Тайбеї вважають, що війна Росії проти України та підтримка Москви з боку Китаю можуть стати поштовхом для активнішого розвитку відносин між Україною й Тайванем.
Про це сказав міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзялун на зустрічі з європейськими та українськими журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Роль Китаю
- За словами міністра, спроби президента Володимира Зеленського залучити Китай до врегулювання війни виглядають малореалістичними.
"Я вважаю, що Україна має стати відкритішою до співпраці з Тайванем замість того, щоб просто прийняти принцип "єдиного Китаю". Багато країн одночасно підтримують контакти й з Китаєм, і з Тайванем. Це також відповідало б інтересам України, особливо в прагненні до більшої самодостатності у промисловості та сфері оборони", - каже Цзялун.
Відносини країн
У цьому Тайвань, на його думку, здатен стати важливим партнером для України. Тайвань також продовжує підтримувати гуманітарні та відновлювальні проєкти в Україні. За оцінкою Ліня, загальний обсяг допомоги за останні чотири роки становить приблизно 200 мільйонів доларів.
Водночас, додав глава тайванського МЗС, Київ і Тайбей наразі не обмінюються інформацією щодо участі громадян Китаю у війні проти України.
але навіщо зеленим робити щось корисне для держави? Вони тут не для цього
Хоча список (від "через Китай" починаючи) можна й продовжити.
Так що йти зараз на конфлікт з Китаєм це постріл собі в ногу.