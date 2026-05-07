Прагнення завершити війну в Україні через Китай є нереалістичними, - глава МЗС Тайваню Цзялун

У Тайбеї вважають, що війна Росії проти України та підтримка Москви з боку Китаю можуть стати поштовхом для активнішого розвитку відносин між Україною й Тайванем.

Про це сказав міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзялун на зустрічі з європейськими та українськими журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Роль Китаю

  • За словами міністра, спроби президента Володимира Зеленського залучити Китай до врегулювання війни виглядають малореалістичними.

"Я вважаю, що Україна має стати відкритішою до співпраці з Тайванем замість того, щоб просто прийняти принцип "єдиного Китаю". Багато країн одночасно підтримують контакти й з Китаєм, і з Тайванем. Це також відповідало б інтересам України, особливо в прагненні до більшої самодостатності у промисловості та сфері оборони", - каже Цзялун.

Відносини країн

У цьому Тайвань, на його думку, здатен стати важливим партнером для України. Тайвань також продовжує підтримувати гуманітарні та відновлювальні проєкти в Україні. За оцінкою Ліня, загальний обсяг допомоги за останні чотири роки становить приблизно 200 мільйонів доларів.

Водночас, додав глава тайванського МЗС, Київ і Тайбей наразі не обмінюються інформацією щодо участі громадян Китаю у війні проти України.

+10
Завуальовано сказав що члєнограй -довбой@б. Молодець.👍
показати весь коментар
07.05.2026 20:20 Відповісти
+9
Це давно напрошувалось
але навіщо зеленим робити щось корисне для держави? Вони тут не для цього
показати весь коментар
07.05.2026 20:28 Відповісти
+9
Китай може в любий момент перекрити всі поставки комплектуючих до БПЛА в Україну. Як довго після цього протримається фронт, питання риторичне.
Так що йти зараз на конфлікт з Китаєм це постріл собі в ногу.
показати весь коментар
07.05.2026 20:35 Відповісти
Дурачок
показати весь коментар
07.05.2026 21:14 Відповісти
Не російська військова агресія проти України, а війна в Україні...МЗС мовчить...а може це й його рекомендація що до такої назви...
показати весь коментар
07.05.2026 20:23 Відповісти
Колись Китай труїли опіумом. Зараз Китай труїться комунізмом.
показати весь коментар
07.05.2026 20:24 Відповісти
Це все добре, та наш переляканий зараз почне ще фахівців в Тайвань відправляти. Зразу скажу, що для мене такий кульбіт Зеленського не буде новиною.
показати весь коментар
07.05.2026 20:29 Відповісти
Те, що винесено в заголовок, - чиста правда.

Хоча список (від "через Китай" починаючи) можна й продовжити.
показати весь коментар
07.05.2026 20:33 Відповісти
Дело говорить . Прав он. Слава Украине!
показати весь коментар
07.05.2026 22:03 Відповісти
Агрохімію на гілляку! Всю ханську агентуру геть
показати весь коментар
07.05.2026 23:15 Відповісти
Давно пора, і насправді Китай це саме Тайвань, а те що зараз називають китаєм це лугандон, який легалізували, причому завдяки америкосам
показати весь коментар
07.05.2026 23:24 Відповісти
ZEльца затрусило, як чорта від ладана....Та ну на фіг! Там он тайванці свого л(п)ідора під суд віддали і в тУрму загратували за пограбування свого народу....краще подалі від них, а то мало лі шо....подумав карлик-крадун-мародер.
показати весь коментар
08.05.2026 06:23 Відповісти
 
 