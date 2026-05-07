Прагнення завершити війну в Україні через Китай є нереалістичними, - глава МЗС Тайваню Цзялун

У Тайбеї вважають, що війна Росії проти України та підтримка Москви з боку Китаю можуть стати поштовхом для активнішого розвитку відносин між Україною й Тайванем.

Про це сказав міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзялун на зустрічі з європейськими та українськими журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Роль Китаю

За словами міністра, спроби президента Володимира Зеленського залучити Китай до врегулювання війни виглядають малореалістичними.

"Я вважаю, що Україна має стати відкритішою до співпраці з Тайванем замість того, щоб просто прийняти принцип "єдиного Китаю". Багато країн одночасно підтримують контакти й з Китаєм, і з Тайванем. Це також відповідало б інтересам України, особливо в прагненні до більшої самодостатності у промисловості та сфері оборони", - каже Цзялун.

Відносини країн

У цьому Тайвань, на його думку, здатен стати важливим партнером для України. Тайвань також продовжує підтримувати гуманітарні та відновлювальні проєкти в Україні. За оцінкою Ліня, загальний обсяг допомоги за останні чотири роки становить приблизно 200 мільйонів доларів.

Водночас, додав глава тайванського МЗС, Київ і Тайбей наразі не обмінюються інформацією щодо участі громадян Китаю у війні проти України.

