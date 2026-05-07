2 280 21

55 миллиардов на "Вовину тысячу": что страна могла бы получить вместо этого – СМИ подсчитали

На что можно было вернуть "тысячу Вовы"

Расходы государственного бюджета на различные программы поддержки граждан, в частности "кэшбэки" и единовременные выплаты, по своим объемам приближаются к расходам на ключевые социальные сферы. В то же время эксперты обращают внимание на их ограниченный экономический эффект.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Украинской правды" о структуре бюджетных расходов Украины и программах денежной поддержки населения.

Миллиарды в бюджете и структура расходов

В 2026 году правительство начало готовить изменения в госбюджет, предусматривая перераспределение средств для финансирования крупных программ поддержки и привлечения внешнего кредита ЕС. В целом речь идет о десятках миллиардов евро международной помощи, часть которой пойдет на оборону, а часть — на гражданские расходы.

В первом квартале 2026 года невоенные расходы составили около 445 млрд грн. Из них значительные суммы направляются на социальную защиту, образование и государственное управление. Отдельно значительными остаются расходы на обслуживание долга и межбюджетные трансферты.

Тысячи, которые можно было направить

"Кэшбэки" и эффект программ поддержки

Как отмечает "Украинская правда", в 2025 году на различные программы единовременной поддержки, включая "зимнюю тысячу" и национальный "кэшбэк", потратили около 25 млрд грн.

Если учесть дополнительные выплаты отдельным категориям граждан, сумма возрастает почти до 30 млрд грн.

Вовина тысяча

Народный депутат Ярослав Железняк оценивает, что с начала 2026 года на такие программы могли направить до 55 млрд грн. В то же время фактические выплаты в первом квартале остаются ниже.

В материале также подчеркивается, что экономический эффект таких программ ограничен, тогда как политическая составляющая имеет больший вес.

"Эффективность таких выплат в стимулировании экономики минимальна", – отмечается в аналитических выводах.

  • Напомним, программа "Национальный кэшбэк" заработала со 2 сентября 2025 года. Она предусматривает, что покупатели продукции, произведенной в Украине, смогут получать от государства кэшбэк в размере 10% от потраченных средств.

Бо це хабар, за який його мають знову вибрати приЗЕдентом.
07.05.2026 22:04 Ответить
По тисячі отримали ті,в кого 60тис.в місяць і ті в кого 2600.
Зашібісь- рівність для всіх.
07.05.2026 22:10 Ответить
Незрозуміло, чому називають "Вовина тисяча". Адже вона з бюджету, а не з його особистого рахунку?)
07.05.2026 22:00 Ответить
Бо Вова на цьому піариться.
07.05.2026 22:12 Ответить
Тому ще не Вовина, а Юліна тисяча. Вова у Юлі тисячу вкрав, а вона йому роги обіцяла зламати
07.05.2026 22:29 Ответить
це ж міліард доларів !!!

скільки всього можна було придбати для ЗСУ !
а на ютубі весь час "рекламні паузи": військові, серьозні дядьки, як старці випрошують копійчину на придбання транспорта чи авторемонтної майстерні

українці, скільки ми ще будемо терпіти цей глум над собою ?

07.05.2026 23:03 Ответить
Негарно рахувати чужі гроші. Скажете не чужі а наші? Ну ну)
07.05.2026 22:04 Ответить
Чергова маніпуляція оманського з грошима Українців!!
Він все якось забуває/петляє, відзвітувати перед Українцями, як дієво покарані оті його вертухаї з кабміндічів, за відправлені двушечки з грошей Українців, на кацапію??? Весь такий зеленський «затурканий», з керівником Генпрокуратури та СБУ …
07.05.2026 22:08 Ответить
Як говорив класик: "Кожен з вас президент!"
07.05.2026 22:13 Ответить
Ага,президенти...
Це тому,щоби президенти ніколи не виступали проти президента...
07.05.2026 22:19 Ответить
ті, в котрих пенсія 2 600 якраз не отримали, бо у них бабафони по селах

07.05.2026 23:04 Ответить
А потом нам будут рассказывать что МВФ требует повысить налоги для закрытия бюджетной дыры.
07.05.2026 22:13 Ответить
"Тисячі Зеленського" це тисячі на піар одного Оманського, вкрадені з допомоги Україні яку оплатили зі свого карману в тому числі і німецькі платники податків. І це дуже не подобається німцям і не тільки німцям. Наступні вибори покажуть що думають європейці про "Тисячі Зеленського".
07.05.2026 22:15 Ответить
існує один бєсподобний, прикол, по замовчуванню )) коли чиста випадково стискаєшся з т.з. "тимчасовими біженцями" в якомусь магазині при закупках ))) чула б решта, яка восхіщається їх патріотізьмом та бажанням повернення "к істокам!" при простому виборі продуктів) звичайно, це чуєтся тільки інколи, вони то не знають, що хтось. які стоять поряд при виборі, розуміють їх -......ський діалєкт!! )) але по епітєтах відносного їхного недалекого миинулого - "кніжки би нєцєнзурниє пісать" )))
07.05.2026 22:23 Ответить
Експерти дурочку включають? Про який економічний ефект вони розмірковують? Вони не знають, що це робиться для підтримки зелених штанів (рейтингу)?
07.05.2026 22:26 Ответить
гроші проїли - ганьба залишилась !

це тим, хто дав вся "вовиною тисячою"

.
07.05.2026 23:06 Ответить
Ни разу не брала ни копейки от ВОВЫ!!!!
Кто еще не брал из возмущающихся в чате ???????
07.05.2026 23:16 Ответить
Кожного дня збільшується кількість людей які прямо повязують погіршення свого життя з діями "зеленої влади". Схоже владні "нацмени" знову ввімкнули "скаженний прінтер" з метою відволікання та розпорошення уваги від своїх корупційних оборудок. Щодня ми читаємо про безкарність зелених корупціонерів. Соціальна напруга потроху зростає. Спрямувати її на ворога зелені не можуть, бо вже самі стали внутрішнім ворогом українського народу. Механізму легітимного позбавлення влади Зєлєнского і його призначенців, як виявилось, не існує. Владу без виборів або Майдану змінити не вдасться. Майдан це хаос яким скористаються вороги. Вибори це суспільна конфронтація якою теж скористається *****. Ну от що робити для легітимної зміни влади? "Зєлєні" навязують суспільству ідею "перемиря" і "зійтися посередині" віддавши кацапам майже всі національні ресурси Донбаса, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини. Кажуть, мир потрібний для виборів іншого. Ну от виберуть, але з чим тоді залишиться "нова влада" після масової втечі "зелених" за кордон? Без природних ресурсів Україна остаточно перетвориться на аграрну державу. Це безпросвітна бідність на віка. Назавжди. Без жодного шансу на створення своєї зброї. "Мир зєлєнского" дуже швидко призведе до наступного раунду війни. Не бачу жодної гідної особи за яку можна проголосувати. Гідні люди є! Але їх зелені ізолювали від ЗМІ і рекламують якихсь покручів типу шабес-гоя Притули. Вже очевидно що самі з цією владою ми не впораємось застосовуючи легітимні політичні засоби. Іншими словами ситуація патова і потребує "героя" типу Гонти і Залізняка, або зовнішнього "Вашингтона з новим і праведним законом"...
07.05.2026 23:43 Ответить
 
 