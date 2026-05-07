55 миллиардов на "Вовину тысячу": что страна могла бы получить вместо этого – СМИ подсчитали

Расходы государственного бюджета на различные программы поддержки граждан, в частности "кэшбэки" и единовременные выплаты, по своим объемам приближаются к расходам на ключевые социальные сферы. В то же время эксперты обращают внимание на их ограниченный экономический эффект.

Об этом говорится в материале "Украинской правды" о структуре бюджетных расходов Украины и программах денежной поддержки населения.

Миллиарды в бюджете и структура расходов

В 2026 году правительство начало готовить изменения в госбюджет, предусматривая перераспределение средств для финансирования крупных программ поддержки и привлечения внешнего кредита ЕС. В целом речь идет о десятках миллиардов евро международной помощи, часть которой пойдет на оборону, а часть — на гражданские расходы.

В первом квартале 2026 года невоенные расходы составили около 445 млрд грн. Из них значительные суммы направляются на социальную защиту, образование и государственное управление. Отдельно значительными остаются расходы на обслуживание долга и межбюджетные трансферты.

"Кэшбэки" и эффект программ поддержки

Как отмечает "Украинская правда", в 2025 году на различные программы единовременной поддержки, включая "зимнюю тысячу" и национальный "кэшбэк", потратили около 25 млрд грн.

Если учесть дополнительные выплаты отдельным категориям граждан, сумма возрастает почти до 30 млрд грн.

Народный депутат Ярослав Железняк оценивает, что с начала 2026 года на такие программы могли направить до 55 млрд грн. В то же время фактические выплаты в первом квартале остаются ниже.

В материале также подчеркивается, что экономический эффект таких программ ограничен, тогда как политическая составляющая имеет больший вес.

"Эффективность таких выплат в стимулировании экономики минимальна", – отмечается в аналитических выводах.

Напомним, программа "Национальный кэшбэк" заработала со 2 сентября 2025 года. Она предусматривает, что покупатели продукции, произведенной в Украине, смогут получать от государства кэшбэк в размере 10% от потраченных средств.

