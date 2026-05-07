55 миллиардов на "Вовину тысячу": что страна могла бы получить вместо этого – СМИ подсчитали
Расходы государственного бюджета на различные программы поддержки граждан, в частности "кэшбэки" и единовременные выплаты, по своим объемам приближаются к расходам на ключевые социальные сферы. В то же время эксперты обращают внимание на их ограниченный экономический эффект.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Украинской правды" о структуре бюджетных расходов Украины и программах денежной поддержки населения.
Миллиарды в бюджете и структура расходов
В 2026 году правительство начало готовить изменения в госбюджет, предусматривая перераспределение средств для финансирования крупных программ поддержки и привлечения внешнего кредита ЕС. В целом речь идет о десятках миллиардов евро международной помощи, часть которой пойдет на оборону, а часть — на гражданские расходы.
В первом квартале 2026 года невоенные расходы составили около 445 млрд грн. Из них значительные суммы направляются на социальную защиту, образование и государственное управление. Отдельно значительными остаются расходы на обслуживание долга и межбюджетные трансферты.
"Кэшбэки" и эффект программ поддержки
Как отмечает "Украинская правда", в 2025 году на различные программы единовременной поддержки, включая "зимнюю тысячу" и национальный "кэшбэк", потратили около 25 млрд грн.
Если учесть дополнительные выплаты отдельным категориям граждан, сумма возрастает почти до 30 млрд грн.
Народный депутат Ярослав Железняк оценивает, что с начала 2026 года на такие программы могли направить до 55 млрд грн. В то же время фактические выплаты в первом квартале остаются ниже.
В материале также подчеркивается, что экономический эффект таких программ ограничен, тогда как политическая составляющая имеет больший вес.
"Эффективность таких выплат в стимулировании экономики минимальна", – отмечается в аналитических выводах.
- Напомним, программа "Национальный кэшбэк" заработала со 2 сентября 2025 года. Она предусматривает, что покупатели продукции, произведенной в Украине, смогут получать от государства кэшбэк в размере 10% от потраченных средств.
скільки всього можна було придбати для ЗСУ !
а на ютубі весь час "рекламні паузи": військові, серьозні дядьки, як старці випрошують копійчину на придбання транспорта чи авторемонтної майстерні
українці, скільки ми ще будемо терпіти цей глум над собою ?
Він все якось забуває/петляє, відзвітувати перед Українцями, як дієво покарані оті його вертухаї з кабміндічів, за відправлені двушечки з грошей Українців, на кацапію??? Весь такий зеленський «затурканий», з керівником Генпрокуратури та СБУ …
Зашібісь- рівність для всіх.
Це тому,щоби президенти ніколи не виступали проти президента...
це тим, хто дав вся "вовиною тисячою"
Кто еще не брал из возмущающихся в чате ???????