Цензор.НЕТ
55 мільярдів на "Вовині тисячі": що країна могла б отримати замість цього - ЗМІ порахували

На що можна було повернути Вовину тисячу

Видатки державного бюджету на різні програми підтримки громадян, зокрема "кешбеки" та одноразові виплати, за обсягами наближаються до витрат на ключові соціальні сфери. Водночас експерти звертають увагу на їхній обмежений економічний ефект.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у матеріалі "Української правди" щодо структури бюджетних витрат України та програм грошової підтримки населення.

Мільярди у бюджеті та структура витрат

У 2026 році уряд почав готувати зміни до держбюджету, передбачаючи перерозподіл коштів для фінансування великих програм підтримки та залучення зовнішнього кредиту ЄС. Загалом мова йде про десятки мільярдів євро міжнародної допомоги, частина якої піде на оборону, а частина — на цивільні витрати.

У першому кварталі 2026 року невійськові видатки становили близько 445 млрд грн. З них значні суми спрямовуються на соціальний захист, освіту та державне управління. Окремо великими залишаються витрати на обслуговування боргу та міжбюджетні трансферти.

Вовині тисячі куди можна було направити кошти

"Кешбеки" та ефект програм підтримки

Як зазначає "Українська правда", у 2025 році на різні програми одноразової підтримки, включно з "зимовою тисячею" та національним "кешбеком", витратили близько 25 млрд грн.

Якщо врахувати додаткові виплати окремим категоріям громадян, сума зростає до майже 30 млрд грн.

Вовина тисяча

Народний депутат Ярослав Железняк оцінює, що з початку 2026 року на такі програми могли спрямувати до 55 млрд грн. Водночас фактичні виплати в першому кварталі залишаються нижчими.

У матеріалі також підкреслюється, що економічний ефект таких програм є обмеженим, тоді як політична складова має більшу вагу.

"Ефективність таких виплат у стимулюванні економіки є мінімальною", – зазначається в аналітичних висновках.

  • Нагадаємо, програма "Національний кешбек" запрацювала з 2 вересня 2025 року. Вона передбачає, що покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Бо це хабар, за який його мають знову вибрати приЗЕдентом.
Незрозуміло, чому називають "Вовина тисяча". Адже вона з бюджету, а не з його особистого рахунку?)
По тисячі отримали ті,в кого 60тис.в місяць і ті в кого 2600.
Зашібісь- рівність для всіх.
Бо Вова на цьому піариться.
Тому ще не Вовина, а Юліна тисяча. Вова у Юлі тисячу вкрав, а вона йому роги обіцяла зламати
це ж міліард доларів !!!

скільки всього можна було придбати для ЗСУ !
а на ютубі весь час "рекламні паузи": військові, серьозні дядьки, як старці випрошують копійчину на придбання транспорта чи авторемонтної майстерні

українці, скільки ми ще будемо терпіти цей глум над собою ?

.
Негарно рахувати чужі гроші. Скажете не чужі а наші? Ну ну)
Чергова маніпуляція оманського з грошима Українців!!
Він все якось забуває/петляє, відзвітувати перед Українцями, як дієво покарані оті його вертухаї з кабміндічів, за відправлені двушечки з грошей Українців, на кацапію??? Весь такий зеленський «затурканий», з керівником Генпрокуратури та СБУ …
Як говорив класик: "Кожен з вас президент!"
Ага,президенти...
Це тому,щоби президенти ніколи не виступали проти президента...
ті, в котрих пенсія 2 600 якраз не отримали, бо у них бабафони по селах

.
А потом нам будут рассказывать что МВФ требует повысить налоги для закрытия бюджетной дыры.
"Тисячі Зеленського" це тисячі на піар одного Оманського, вкрадені з допомоги Україні яку оплатили зі свого карману в тому числі і німецькі платники податків. І це дуже не подобається німцям і не тільки німцям. Наступні вибори покажуть що думають європейці про "Тисячі Зеленського".
існує один бєсподобний, прикол, по замовчуванню )) коли чиста випадково стискаєшся з т.з. "тимчасовими біженцями" в якомусь магазині при закупках ))) чула б решта, яка восхіщається їх патріотізьмом та бажанням повернення "к істокам!" при простому виборі продуктів) звичайно, це чуєтся тільки інколи, вони то не знають, що хтось. які стоять поряд при виборі, розуміють їх -......ський діалєкт!! )) але по епітєтах відносного їхного недалекого миинулого - "кніжки би нєцєнзурниє пісать" )))
Експерти дурочку включають? Про який економічний ефект вони розмірковують? Вони не знають, що це робиться для підтримки зелених штанів (рейтингу)?
гроші проїли - ганьба залишилась !

це тим, хто дав вся "вовиною тисячою"

.
Ни разу не брала ни копейки от ВОВЫ!!!!
Кто еще не брал из возмущающихся в чате ???????
Кожного дня збільшується кількість людей які прямо повязують погіршення свого життя з діями "зеленої влади". Схоже владні "нацмени" знову ввімкнули "скаженний прінтер" з метою відволікання та розпорошення уваги від своїх корупційних оборудок. Щодня ми читаємо про безкарність зелених корупціонерів. Соціальна напруга потроху зростає. Спрямувати її на ворога зелені не можуть, бо вже самі стали внутрішнім ворогом українського народу. Механізму легітимного позбавлення влади Зєлєнского і його призначенців, як виявилось, не існує. Владу без виборів або Майдану змінити не вдасться. Майдан це хаос яким скористаються вороги. Вибори це суспільна конфронтація якою теж скористається *****. Ну от що робити для легітимної зміни влади? "Зєлєні" навязують суспільству ідею "перемиря" і "зійтися посередині" віддавши кацапам майже всі національні ресурси Донбаса, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини. Кажуть, мир потрібний для виборів іншого. Ну от виберуть, але з чим тоді залишиться "нова влада" після масової втечі "зелених" за кордон? Без природних ресурсів Україна остаточно перетвориться на аграрну державу. Це безпросвітна бідність на віка. Назавжди. Без жодного шансу на створення своєї зброї. "Мир зєлєнского" дуже швидко призведе до наступного раунду війни. Не бачу жодної гідної особи за яку можна проголосувати. Гідні люди є! Але їх зелені ізолювали від ЗМІ і рекламують якихсь покручів типу шабес-гоя Притули. Вже очевидно що самі з цією владою ми не впораємось застосовуючи легітимні політичні засоби. Іншими словами ситуація патова і потребує "героя" типу Гонти і Залізняка, або зовнішнього "Вашингтона з новим і праведним законом"...
07.05.2026 23:43
 
 