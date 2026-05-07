55 мільярдів на "Вовині тисячі": що країна могла б отримати замість цього - ЗМІ порахували

Видатки державного бюджету на різні програми підтримки громадян, зокрема "кешбеки" та одноразові виплати, за обсягами наближаються до витрат на ключові соціальні сфери. Водночас експерти звертають увагу на їхній обмежений економічний ефект.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у матеріалі "Української правди" щодо структури бюджетних витрат України та програм грошової підтримки населення.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Мільярди у бюджеті та структура витрат

У 2026 році уряд почав готувати зміни до держбюджету, передбачаючи перерозподіл коштів для фінансування великих програм підтримки та залучення зовнішнього кредиту ЄС. Загалом мова йде про десятки мільярдів євро міжнародної допомоги, частина якої піде на оборону, а частина — на цивільні витрати.

У першому кварталі 2026 року невійськові видатки становили близько 445 млрд грн. З них значні суми спрямовуються на соціальний захист, освіту та державне управління. Окремо великими залишаються витрати на обслуговування боргу та міжбюджетні трансферти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держборг України в березні зріс на 21,8 мільярда гривень, проте в доларах – зменшився на понад $2,3 мільярда. ІНФОГРАФІКА

"Кешбеки" та ефект програм підтримки

Як зазначає "Українська правда", у 2025 році на різні програми одноразової підтримки, включно з "зимовою тисячею" та національним "кешбеком", витратили близько 25 млрд грн.

Якщо врахувати додаткові виплати окремим категоріям громадян, сума зростає до майже 30 млрд грн.

Народний депутат Ярослав Железняк оцінює, що з початку 2026 року на такі програми могли спрямувати до 55 млрд грн. Водночас фактичні виплати в першому кварталі залишаються нижчими.

У матеріалі також підкреслюється, що економічний ефект таких програм є обмеженим, тоді як політична складова має більшу вагу.

"Ефективність таких виплат у стимулюванні економіки є мінімальною", – зазначається в аналітичних висновках.

Нагадаємо, програма "Національний кешбек" запрацювала з 2 вересня 2025 року. Вона передбачає, що покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Також читайте: Уряд продовжив "Національний кешбек"