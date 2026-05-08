Венгрия выслала российского разведчика, который работал в кругах Орбана, - СМИ

Венгерские власти незаметно выслали из страны сотрудника российской разведки, который работал под дипломатическим прикрытием и имел связи в структурах, близких к правительству Виктора Орбана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет VSquare со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о 36-летнем третьем секретаре посольства РФ в Будапеште Артуре Сушкове.

По данным издания, венгерская контрразведка установила, что он является офицером Службы внешней разведки России.

Чем занимался российский дипломат

Отмечается, что Сушков вместе с женой покинул Венгрию 4 мая 2026 года.

По информации источников, венгерская контрразведка хотела выслать его еще в феврале, однако правительство Орбана якобы заблокировало это решение.

Бывший офицер венгерской контрразведки Петер Буда заявил, что подобные случаи уже происходили ранее во времена правительства Орбана.

По его словам, власти неоднократно препятствовали высылке или задержанию российских шпионов, действовавших под дипломатическим прикрытием.

В какие структуры пытался проникнуть

По данным VSquare, Сушков работал с рядом венгерских аналитических и академических структур.

Среди них – Коллегиум Матиаса Корвина (MCC), Венгерский институт международных отношений и Институт стратегии и политики имени Джона Лукача при Университете государственной службы Людовика.

Именно в этом университете обучают венгерских военных, правоохранителей и сотрудников спецслужб.

Издание утверждает, что российский дипломат вербовал информаторов, организовывал закрытые встречи и собирал политическую информацию, в частности об отношениях Венгрии с Украиной.

По данным источников, решение о высылке стало возможным только после поражения Орбана на выборах 12 апреля 2026 года.

