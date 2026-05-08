РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4919 посетителей онлайн
Новости Отношения Орбана и Путина
2 309 6

Венгрия выслала российского разведчика, который работал в кругах Орбана, - СМИ

Российский разведчик годами работал в окружении Орбана

Венгерские власти незаметно выслали из страны сотрудника российской разведки, который работал под дипломатическим прикрытием и имел связи в структурах, близких к правительству Виктора Орбана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет VSquare со ссылкой на собственные источники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Речь идет о 36-летнем третьем секретаре посольства РФ в Будапеште Артуре Сушкове.

По данным издания, венгерская контрразведка установила, что он является офицером Службы внешней разведки России.

Читайте: Орбан покидает венгерский парламент и, вероятно, рассматривает возможность выезда в США, – СМИ

Чем занимался российский дипломат

Отмечается, что Сушков вместе с женой покинул Венгрию 4 мая 2026 года.

По информации источников, венгерская контрразведка хотела выслать его еще в феврале, однако правительство Орбана якобы заблокировало это решение.

Бывший офицер венгерской контрразведки Петер Буда заявил, что подобные случаи уже происходили ранее во времена правительства Орбана.

По его словам, власти неоднократно препятствовали высылке или задержанию российских шпионов, действовавших под дипломатическим прикрытием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгерская армия покидает объекты, охранявшиеся от "украинской угрозы"

В какие структуры пытался проникнуть

По данным VSquare, Сушков работал с рядом венгерских аналитических и академических структур.

Среди них – Коллегиум Матиаса Корвина (MCC), Венгерский институт международных отношений и Институт стратегии и политики имени Джона Лукача при Университете государственной службы Людовика.

Именно в этом университете обучают венгерских военных, правоохранителей и сотрудников спецслужб.

Издание утверждает, что российский дипломат вербовал информаторов, организовывал закрытые встречи и собирал политическую информацию, в частности об отношениях Венгрии с Украиной.

По данным источников, решение о высылке стало возможным только после поражения Орбана на выборах 12 апреля 2026 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 40% закарпатцев не верят в "тайные договоренности" Орбана с Путиным относительно региона, - опрос

Автор: 

Венгрия (2562) разведка (4183) Орбан Виктор (834)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вислали звязківця. І як тепер маляви між російським та угорським урядами передавати.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:49 Ответить
А самого резидента орбана коли судитимуть?
показать весь комментарий
08.05.2026 13:57 Ответить
А Йорбан уже втік,випустили?
показать весь комментарий
08.05.2026 13:58 Ответить
Вислола але не посадила.
А чому? А тому шо засветився.
Чекають на прибуття нового?
Мадьяр не так далеко відійшов від Орбана.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:59 Ответить
На вся Мадярщину один працював?
показать весь комментарий
08.05.2026 14:04 Ответить
Агентури фсб ************ в Угорщині, як і наркоманів!!!
Шредер з меркель, можуть це підтвердити на своєму досвіді у Німеччині…
показать весь комментарий
08.05.2026 14:19 Ответить
 
 