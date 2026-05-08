Угорщина вислала російського розвідника, який працював у колах Орбана, - ЗМІ

Угорська влада негласно вислала з країни співробітника російської розвідки, який працював під дипломатичним прикриттям та мав контакти в структурах, наближених до уряду Віктора Орбана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише VSquare із посиланням на власні джерела.

Йдеться про 36-річного третього секретаря посольства РФ у Будапешті Артура Сушкова.

За даними видання, угорська контррозвідка встановила, що він є офіцером Служби зовнішньої розвідки Росії.

Чим займався російський дипломат

Зазначається, що Сушков разом із дружиною залишив Угорщину 4 травня 2026 року.

За інформацією джерел, угорська контррозвідка хотіла вислати його ще у лютому, однак уряд Орбана нібито блокував це рішення.

Колишній офіцер угорської контррозвідки Петер Буда заявив, що подібні випадки вже траплялися раніше за часів уряду Орбана.

За його словами, влада неодноразово перешкоджала висилці або затриманню російських шпигунів, які діяли під дипломатичним прикриттям.

У які структури намагався проникнути

За даними VSquare, Сушков працював із низкою угорських аналітичних і академічних структур.

Серед них – Колегіум Матіаса Корвіна (MCC), Угорський інститут міжнародних відносин та Інститут стратегії та політики імені Джона Лукача при Університеті державної служби Людовіка.

Саме в цьому університеті навчають угорських військових, правоохоронців та співробітників спецслужб.

Видання стверджує, що російський дипломат вербував інформаторів, організовував закриті зустрічі та збирав політичну інформацію, зокрема щодо відносин Угорщини з Україною.

За даними джерел, рішення про висилку стало можливим лише після поразки Орбана на виборах 12 квітня 2026 року.

