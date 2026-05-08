Ляшко стал командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса, - СМИ

Бывший народный депутат Олег Ляшко перешел на службу в 432-й отдельный полк беспилотных систем 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток".

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в Силах обороны, передает Цензор.НЕТ.

Детали

По данным СМИ, 6 мая 2026 года решением командования Сухопутных войск ВСУ старшего лейтенанта Олега Ляшко освободили от должности командира батальона беспилотных систем 63 ОМБр 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" со штатно-должностной категорией "подполковник".

В то же время Ляшко был назначен командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" со штатно-должностной категорией "полковник".

При этом о получении воинского звания полковника речь не идет, добавили собеседники УП.

Что этому предшествовало?

Олег Ляшко был народным депутатом VIII, VII, VI, V, IV созывов, возглавлял "Радикальную партию". В октябре 2022 года он принес присягу в ВСУ.

В октябре 2024 года стало известно, что 11 октября Ляшко был назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.

Зеленский наградил Ляшко орденом "За заслуги".

