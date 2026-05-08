РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5168 посетителей онлайн
Новости Назначение офицеров
4 624 60

Ляшко стал командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса, - СМИ

Олег Ляшко

Бывший народный депутат Олег Ляшко перешел на службу в 432-й отдельный полк беспилотных систем 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток".

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в Силах обороны, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По данным СМИ, 6 мая 2026 года решением командования Сухопутных войск ВСУ старшего лейтенанта Олега Ляшко освободили от должности командира батальона беспилотных систем 63 ОМБр 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" со штатно-должностной категорией "подполковник".

В то же время Ляшко был назначен командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" со штатно-должностной категорией "полковник".

При этом о получении воинского звания полковника речь не идет, добавили собеседники УП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ляшко превзошел ожидания. Думал, он на даче в Киеве, а он приехал ко мне в Краматорск, - Елизаров

Что этому предшествовало?

  • Олег Ляшко был народным депутатом VIII, VII, VI, V, IV созывов, возглавлял "Радикальную партию". В октябре 2022 года он принес присягу в ВСУ.
  • В октябре 2024 года стало известно, что 11 октября Ляшко был назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.
  • Зеленский наградил Ляшко орденом "За заслуги".

Читайте также: Зеленский наградил экс-нардепа и комбата 63 ОМБр Ляшко орденом "За заслуги"

Автор: 

Ляшко Олег (1608) назначение (2167) ВСУ (7634)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Хто б міг подумати що серед всіх депутатів, одним з небагатьох, хто не *******, буде Ляшко😬
показать весь комментарий
08.05.2026 16:36 Ответить
+20
Повна повага Олегу Барні. А Ляшко на грошовитій і безпечній тиловій посаді.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:57 Ответить
+13
Олег Валерійович став дійсно Олегом Валерійовичем. Повна реабілітація та повага.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто б міг подумати що серед всіх депутатів, одним з небагатьох, хто не *******, буде Ляшко😬
показать весь комментарий
08.05.2026 16:36 Ответить
Олег Валерійович став дійсно Олегом Валерійовичем. Повна реабілітація та повага.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:48 Ответить
Повна повага Олегу Барні. А Ляшко на грошовитій і безпечній тиловій посаді.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:57 Ответить
А,ти,що з ним воюєш,що такий обізнаний?
показать весь комментарий
08.05.2026 17:04 Ответить
Я воював і добре знаю де саме від лбз знаходяться комбати.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:06 Ответить
А вони, що повинні в окопі сидіти? В окопі, якщо ти дійсно воював то повинен знати, що хлопці виконують накази, їм немає коли там думати та готувати операції від забезпечення до тактики. Для цього і існують штаби та командири.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:26 Ответить
А ще штабні існують щоб пити горілку і чпокати бл...лей.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:29 Ответить
У вільний від служби час, якщо це не заважає службі то зняти навантаження та розгрузитись треба ))
показать весь комментарий
08.05.2026 17:41 Ответить
Та ти відомий учасник " колчаківських фронтів". Тут тебе всі знають вздовж і в поперек.
показать весь комментарий
08.05.2026 21:42 Ответить
Маю підозру що ти мужик, живеш на ТОТ і строчиш через проксі.
показать весь комментарий
08.05.2026 21:54 Ответить
Так а де у тебе " шрами", що ти отримав на " колчаківських фронтах"?
показать весь комментарий
08.05.2026 21:56 Ответить
Спочатку ти цицьки виклади.
показать весь комментарий
08.05.2026 21:59 Ответить
Дякючи тобі тепер всі знаймі із російськими торолями,що тебе пролайкали
показать весь комментарий
08.05.2026 18:38 Ответить
Як погода в Естонії, Істоміна?
показать весь комментарий
08.05.2026 18:50 Ответить
А що, злякався що спалив скількі НІКІВ?
показать весь комментарий
08.05.2026 20:07 Ответить
Поясни.
показать весь комментарий
08.05.2026 20:42 Ответить
Молодець, так тримати!
показать весь комментарий
08.05.2026 16:37 Ответить
Мабуть, десь там, на передовій, захищають Україну і гройсман+яценюк із віциками, помічниками, радниками, ярема, махніцкий разом з десятками держсекретарів та міністрів із замами, з 2014 року???
показать весь комментарий
08.05.2026 16:45 Ответить
А разом з ними всілякі юзики з лисими... ну тими, що квартальні. хоча то неточно...
показать весь комментарий
08.05.2026 17:04 Ответить
А чому,ти, не питаєш про богдана, єрмака,тидєєв?
показать весь комментарий
08.05.2026 17:14 Ответить
А що, крім Яценюка, що був у владі 10 років тому, ти жодних прізвищ так і невивчив?
показать весь комментарий
08.05.2026 18:39 Ответить
єтадругоє!
Хоча, в тих створінь до сьогодні усьому винні ті, що вже восьмий рік не при владі. То або від вродженої дебільності, або їм щось пороблено і задавнено.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:47 Ответить
Хто громадяни України з Урядового кварталу, хто на сьогодні має категорію «Військовозобов'язаний»!!!
показать весь комментарий
08.05.2026 19:00 Ответить
Віват. пане Ляшко.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:48 Ответить
Молодець! Справжній Депутат та полковник! Дай Боже здоров'я та дожити до Миру!!
показать весь комментарий
08.05.2026 16:53 Ответить
"...про отримання військового звання полковника не йдеться..."
показать весь комментарий
08.05.2026 17:35 Ответить
Скiльки бруда лiли на Олега зусiбiч, а вiн майже єдиний з депутангов, хто ризкує власним життям за Україну.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:55 Ответить
майже?
Понад 2500 партійців та депутатів місцевих рад від «Європейської Солідарності» воюють у лавах ЗСУ та підрозділах ДФТГ. Це один із найвищих показників серед політичних сил, багато з них перебувають на найгарячіших напрямках фронту, а деякі представники загинули, захищаючи Україну.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:08 Ответить
Я маю на увазi Верховну Раду. Скiльки там? Ляшко, Таня Черновол, загинувший Барда, хтось йще?
показать весь комментарий
08.05.2026 21:55 Ответить
чого Барна загинув на війні, що виносив кулю в лоб з трибуни
показать весь комментарий
08.05.2026 17:37 Ответить
Тут ти батенька або брешеш,або просто тупенький.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:43 Ответить
А вам скільки років? 60+?
показать весь комментарий
08.05.2026 19:41 Ответить
Тільки повага.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:00 Ответить
У Мадяра птахи, а тут хто ?
показать весь комментарий
08.05.2026 17:20 Ответить
Скотиняки
показать весь комментарий
08.05.2026 17:26 Ответить
Вася, ти берега часом не поплутав?
показать весь комментарий
08.05.2026 18:40 Ответить
"Боря ти не те робиш " або бурхлива молодість Олєгв Валєрієвіча в трілєрі Ляшко -гей цей блокбастер можна подивитись на Youtube Бажаю приємного перегляду.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:58 Ответить
Ну Ляшко, гей і що? Це на заважає йому із 2022- гого року нищити ваших орків. Що тут поганого? Якщо нищить ваших роісян- окупантів, нехай хоч ким буде, аби нищив.
показать весь комментарий
08.05.2026 20:06 Ответить
Старлей полком командує. А що,так можна було?
показать весь комментарий
08.05.2026 17:33 Ответить
Це ти про отого Гайдара??
показать весь комментарий
08.05.2026 17:35 Ответить
Ні. Про Максимуса Мерідія.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:39 Ответить
Ні, ну молодший лейтенант всім СБУ, бо ж друх дєтсва то можна, а щоб старлей на війні до полковника доріс, ну то ж ніяк. Ну ж він не тої масті, напевно? не квартальної?
показать весь комментарий
08.05.2026 17:56 Ответить
Не той масті уважно не читати. Де там про полковника? Там про посаду комполка.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:01 Ответить
В нього чинне військове звання ПОЛКОВНИК. Комполка саме ЙОГО посада. Чи не тої масті?
показать весь комментарий
08.05.2026 18:03 Ответить
Moжно, тепер ти пiдешь?
показать весь комментарий
08.05.2026 21:58 Ответить
Ти отой м'який знак собі знаєш куди засунеш?
показать весь комментарий
08.05.2026 22:41 Ответить
А хто з команди голобородька зараз воює?
показать весь комментарий
08.05.2026 17:35 Ответить
А то все Иліта, квартальна, вони ж не для війни, то не їхнє...
показать весь комментарий
08.05.2026 17:57 Ответить
Вили с собом маєш?)))
показать весь комментарий
08.05.2026 17:39 Ответить
ПистеЦ! У Вас такие командиры! Вы разрешили Шмонькаи из ОДА и других "очень нужных ""заведений""" выезжать! Разрешите офицерам 58+ то же выезжать! Я не убегу! Я нахрен никому не нужен со своим п. в, и не подтверждённым п. а(потому, что не занес)! У вас спецов как, хрен знает чего! Я, могу не дожить до 60! У меня в этом году! Но ***** такие новости! Вы то же, может, не доживкте!
показать весь комментарий
08.05.2026 18:15 Ответить
видно обіцяє воювати за власний кошт
показать весь комментарий
08.05.2026 18:31 Ответить
Пошана захиснику України. Недарма у розботів аж зуби ламаюця від скрежету.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:42 Ответить
Якийсь дебілізм - суто цівільна людина - командир полку. Шось там є таємне між зеленским та ляшко, якась домовленість. Може знов у якусь лотерейку чи казіно виграв гроші.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:09 Ответить
У Ляшка багато депутатів в місцевих радах - які з зеленими одним фронтом за все. А зараз його готовлять для майбутнього- виборів до ВР. Нічого приватного - сугубо бізнес. Да і протеже Зе і Ляшка - одна і та ж особа...
показать весь комментарий
08.05.2026 19:39 Ответить
 
 