Ляшко стал командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса, - СМИ
Бывший народный депутат Олег Ляшко перешел на службу в 432-й отдельный полк беспилотных систем 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток".
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в Силах обороны, передает Цензор.НЕТ.
Детали
По данным СМИ, 6 мая 2026 года решением командования Сухопутных войск ВСУ старшего лейтенанта Олега Ляшко освободили от должности командира батальона беспилотных систем 63 ОМБр 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" со штатно-должностной категорией "подполковник".
В то же время Ляшко был назначен командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" со штатно-должностной категорией "полковник".
При этом о получении воинского звания полковника речь не идет, добавили собеседники УП.
Что этому предшествовало?
- Олег Ляшко был народным депутатом VIII, VII, VI, V, IV созывов, возглавлял "Радикальную партию". В октябре 2022 года он принес присягу в ВСУ.
- В октябре 2024 года стало известно, что 11 октября Ляшко был назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.
- Зеленский наградил Ляшко орденом "За заслуги".
Хоча, в тих створінь до сьогодні усьому винні ті, що вже восьмий рік не при владі. То або від вродженої дебільності, або їм щось пороблено і задавнено.
