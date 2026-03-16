Ляшко превзошел ожидания. Думал, он на даче в Киеве, а он приехал ко мне в Краматорск, - Елизаров

Командир спецподразделения Lasar's group, заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров рассказал, как встретился на передовой с экс-депутатом Олегом Ляшко.

Об этом он заявил в интервью журналистке Янине Соколовой, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Елизаров рассказал об одном из разговоров с Ляшко.

"Звонок, у меня был номер Ляшко, и он говорит: "Павел, так это ты "Лазари"? (Речь идет о подразделении Lasar's group). А почему же ты молчал? Я тебя ищу полгода. Как это так, ты можешь? Мне нужно... ты где?".

Я говорю: "Олег, я в Краматорске". Думал, может, он где-то там сидит на даче в Киеве. А он говорит: "Я к тебе сейчас подъеду". Я говорю: "Олег, не может быть". А он говорит: "Да я тут рядом, 15 минут", — рассказал он.

По словам Елизарова, Ляшко превзошел его ожидания.

Что этому предшествовало?

Олег Ляшко был народным депутатом VIII, VII, VI, V, IV созывов, возглавлял "Радикальную партию". В октябре 2022 года он принес присягу в ВСУ.

В октябре 2024 года стало известно, что 11 октября Ляшко был назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.

Зеленский наградил Ляшко орденом "За заслуги".

19 января Павел Елизаров (Лазар), командир спецподразделения "Lasar's group", стал новым заместителем командующего Воздушными силами ВСУ.

