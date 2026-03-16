Ляшко превзошел ожидания. Думал, он на даче в Киеве, а он приехал ко мне в Краматорск, - Елизаров
Командир спецподразделения Lasar's group, заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров рассказал, как встретился на передовой с экс-депутатом Олегом Ляшко.
Об этом он заявил в интервью журналистке Янине Соколовой, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Елизаров рассказал об одном из разговоров с Ляшко.
"Звонок, у меня был номер Ляшко, и он говорит: "Павел, так это ты "Лазари"? (Речь идет о подразделении Lasar's group). А почему же ты молчал? Я тебя ищу полгода. Как это так, ты можешь? Мне нужно... ты где?".
Я говорю: "Олег, я в Краматорске". Думал, может, он где-то там сидит на даче в Киеве. А он говорит: "Я к тебе сейчас подъеду". Я говорю: "Олег, не может быть". А он говорит: "Да я тут рядом, 15 минут", — рассказал он.
По словам Елизарова, Ляшко превзошел его ожидания.
Что этому предшествовало?
- Олег Ляшко был народным депутатом VIII, VII, VI, V, IV созывов, возглавлял "Радикальную партию". В октябре 2022 года он принес присягу в ВСУ.
- В октябре 2024 года стало известно, что 11 октября Ляшко был назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.
- Зеленский наградил Ляшко орденом "За заслуги".
- 19 января Павел Елизаров (Лазар), командир спецподразделения "Lasar's group", стал новым заместителем командующего Воздушными силами ВСУ.
