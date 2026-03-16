Ляшко перевершив очікування. Думав, він на дачі в Києві, а він приїхав до мене в Краматорськ, - Єлізаров

Командир спецпідрозділу Lasar's group, заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров розповів, як перетнувся на передовій із екснардепом Олегом Ляшком.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Єлізаров розповів про одну з розмов із Ляшком.

"Дзвінок, у мене був Ляшка телефон, і каже: "Павло, так це ти "Лазарі"? (Йдеться про підрозділ Lasar's group). А чого ж ти мовчав? Я тебе шукаю пів року. Як це так ти можеш? Мені потрібно.... ти де?".

Я кажу: "Олег, я в Краматорську". Думав, може він десь там сидить на дачі в Києві. А він каже: "Я до тебе зараз під'їду". Я кажу: "Олеже, не може бути". А він каже: "Та я тут поруч, 15 хвилин", - розповів він.

За словами Єлізарова, Ляшко перевершив його очікування.

Читайте: Єлізаров відмовлявся від посади в Повітряних силах, його переконав Федоров, - Atlantic

Що передувало?

Олег Ляшко був народним депутатом VIII, VII, VI, V, IV скликань, очолював "Радикальну партію". У жовтні 2022 року він склав присягу в ЗСУ.

У жовтні 2024 року стало відомо, що 11 жовтня Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади.

Зеленський нагородив Ляшка орденом "За заслуги".

19 січня Павло Єлізаров (Лазар), командир спецпідрозділу "Lasar's group", став новим заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.

Читайте: Мета – побудувати антидроновий купол над Україною, - Федоров про призначення Єлізарова