Ляшко перевершив очікування. Думав, він на дачі в Києві, а він приїхав до мене в Краматорськ, - Єлізаров
Командир спецпідрозділу Lasar's group, заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров розповів, як перетнувся на передовій із екснардепом Олегом Ляшком.
Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Єлізаров розповів про одну з розмов із Ляшком.
"Дзвінок, у мене був Ляшка телефон, і каже: "Павло, так це ти "Лазарі"? (Йдеться про підрозділ Lasar's group). А чого ж ти мовчав? Я тебе шукаю пів року. Як це так ти можеш? Мені потрібно.... ти де?".
Я кажу: "Олег, я в Краматорську". Думав, може він десь там сидить на дачі в Києві. А він каже: "Я до тебе зараз під'їду". Я кажу: "Олеже, не може бути". А він каже: "Та я тут поруч, 15 хвилин", - розповів він.
За словами Єлізарова, Ляшко перевершив його очікування.
Що передувало?
- Олег Ляшко був народним депутатом VIII, VII, VI, V, IV скликань, очолював "Радикальну партію". У жовтні 2022 року він склав присягу в ЗСУ.
- У жовтні 2024 року стало відомо, що 11 жовтня Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади.
- Зеленський нагородив Ляшка орденом "За заслуги".
- 19 січня Павло Єлізаров (Лазар), командир спецпідрозділу "Lasar's group", став новим заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.
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