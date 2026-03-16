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Ляшко перевершив очікування. Думав, він на дачі в Києві, а він приїхав до мене в Краматорськ, - Єлізаров

Єлізаров розповів про зустріч із Ляшком у Краматорську

Командир спецпідрозділу Lasar's group, заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров розповів, як перетнувся на передовій із екснардепом Олегом Ляшком.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Єлізаров розповів про одну з розмов із Ляшком.

"Дзвінок, у мене був Ляшка телефон, і каже: "Павло, так це ти "Лазарі"? (Йдеться про підрозділ Lasar's group). А чого ж ти мовчав? Я тебе шукаю пів року. Як це так ти можеш? Мені потрібно.... ти де?". 

Я кажу: "Олег, я в Краматорську". Думав, може він десь там сидить на дачі в Києві. А він каже: "Я до тебе зараз під'їду". Я кажу: "Олеже, не може бути". А він каже: "Та я тут поруч, 15 хвилин", - розповів він.

За словами Єлізарова, Ляшко перевершив його очікування.

Читайте: Єлізаров відмовлявся від посади в Повітряних силах, його переконав Федоров, - Atlantic

Що передувало?

Читайте: Мета – побудувати антидроновий купол над Україною, - Федоров про призначення Єлізарова

Автор: 

Ляшко Олег (1006) Єлізаров Павло (23)
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Топ коментарі
+8
Вже до виборів готуються. Коли зелені остаточно обісруться, у Раді стане вакантніше. Ця монобільшість вже заїпла своєю тупістю, непрофесійністю, імпотентністю, корупційністю, меншовартістю та руснявістю.
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16.03.2026 17:35 Відповісти
+8
Яке відношення мають Єлізаров та Ляшко до монобільшості?
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16.03.2026 18:01 Відповісти
+7
Поява Ляшка в Краматорську схожа на подвиг? Тоді героя йому присвоїти..
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16.03.2026 17:22 Відповісти

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