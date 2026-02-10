Єлізаров відмовлявся від посади в Повітряних силах, його переконав Федоров, - Atlantic

Павло Єлізаров

Командир спецпідрозділe Lasar's group Павло Єлізаров, якого у січні призначили заступником командувача Повітряних сил, спершу думав відмовитися від нової посади в ЗСУ. Прийняти пропозицію його переконав очільник Міноборони Михайло Федоров.

Про це пише видання Atlantic, передає Цензор.НЕТ.

Рішення про призначення 

Як зазначається, президент Володимир Зеленський хотів, щоб українські військові розробили новий щит протиповітряної оборони України до літа. Однак терміни, мовляв, були нереалістичними, тому Єлізаров спершу хотів відмовитися від нової посади, на якій він і мав організувати нову систему відбиття повітряних атак противника.

Переконав його новий міністр оборони Михайло Федоров, який, як каже сам Єлізаров, "апелював до його гордості".

"Він сказав мені: "Дивись, ми можемо довго дивитися футбольний матч і критикувати гравців на полі. Але я пропоную тобі шанс взяти участь у грі та показати, на що ти здатний"", - цитує його Atlantic.

Удар по заводу дронів для Lasar's group

Видання розповідає, що наступної ночі після призначення Єлізарова росіяни завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Він сам розповів, як наступного ранку читав допис із соцмереж із вимогою пояснити, чому він, обійнявши нову посаду у ПС, не зміг відбити російську атаку.

"Я пропрацював менше ніж добу, а мене вже називали невдахою. Я розумію. Люди хочуть результатів зараз. Вони хочуть їх учора", - зазначи Єлізаров.

Atlantic також пише про раніше невідому історію про те, як кілька місяців тому російський обстріл знищив головний завод, який виробляє безпілотники для підрозділу Єлізарова Lasar's group. Тоді згоріло обладнання вартістю близько 35 мільйонів доларів, зокрема великий запас зброї.

  • Раніше президент Зеленський анонсував зміни в роботі ППО та в контролі за забезпеченням фронту дронами, зброєю й особовим складом.

Типовий приклад, як шобло зеленського-єрмака-татарова🤑🤑🤑 і баканівщини, свою бездіяльність та злочини з 2019 року, які призвели до втрати території України і смертей Українців, намагається прикрити ГЕРОЇЧНОЮ роботою, призначених на посади Захисників України!!!!
Зеленський і ******, мають знати, що КРОВ УКРАЇНЦІВ, не водиця, за неї їм відповідати годиться своїм життям!!
10.02.2026 23:51 Відповісти
З Австрії цього не зрозумієш. Повертайся додому тоді поймеш.
11.02.2026 06:55 Відповісти
Цікаво, який термін ув'язнення пообіцяли ЗЕлені, якщо Єлізаров відмовиться...
11.02.2026 00:08 Відповісти
Отак відразу в заступники - як на вулкані підкинуло....
11.02.2026 00:13 Відповісти
Мацкаль мацкаля.
11.02.2026 01:34 Відповісти
Скільки мільйонів коштувало переконання, щоб сісти срати на одному гектарі з зешоблою?
11.02.2026 01:49 Відповісти
От зараз в буде можливість проголосувати за Нового, потужного,красивого, мудрого,як змій,великого,як слон,хитрого,як лис, страшного,як дракон,чесного....як.... Трамп Гаранта!! Цікаво хто ж себе в Україні таким вважає??????? Щось у коментах не бачу ідеальної кандидатури на роль керманича та Спасителя нації...
11.02.2026 08:50 Відповісти
Так уже ж є. Весь такий забронзовілий. З майже 7-ми річним досвідом керівництва великою державою. За плечима якого 40 потужних угод по зупиненню війни.
Нє, нє, нє, тільки він. Альтернатив немає.
Підпис: 73% з мізками равлика.
11.02.2026 09:23 Відповісти
 
 