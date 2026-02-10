Єлізаров відмовлявся від посади в Повітряних силах, його переконав Федоров, - Atlantic

Командир спецпідрозділe Lasar's group Павло Єлізаров, якого у січні призначили заступником командувача Повітряних сил, спершу думав відмовитися від нової посади в ЗСУ. Прийняти пропозицію його переконав очільник Міноборони Михайло Федоров.

Про це пише видання Atlantic, передає Цензор.НЕТ.

Рішення про призначення

Як зазначається, президент Володимир Зеленський хотів, щоб українські військові розробили новий щит протиповітряної оборони України до літа. Однак терміни, мовляв, були нереалістичними, тому Єлізаров спершу хотів відмовитися від нової посади, на якій він і мав організувати нову систему відбиття повітряних атак противника.

Переконав його новий міністр оборони Михайло Федоров, який, як каже сам Єлізаров, "апелював до його гордості".

"Він сказав мені: "Дивись, ми можемо довго дивитися футбольний матч і критикувати гравців на полі. Але я пропоную тобі шанс взяти участь у грі та показати, на що ти здатний"", - цитує його Atlantic.

Удар по заводу дронів для Lasar's group

Видання розповідає, що наступної ночі після призначення Єлізарова росіяни завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Він сам розповів, як наступного ранку читав допис із соцмереж із вимогою пояснити, чому він, обійнявши нову посаду у ПС, не зміг відбити російську атаку.

"Я пропрацював менше ніж добу, а мене вже називали невдахою. Я розумію. Люди хочуть результатів зараз. Вони хочуть їх учора", - зазначи Єлізаров.

Atlantic також пише про раніше невідому історію про те, як кілька місяців тому російський обстріл знищив головний завод, який виробляє безпілотники для підрозділу Єлізарова Lasar's group. Тоді згоріло обладнання вартістю близько 35 мільйонів доларів, зокрема великий запас зброї.

