Елизаров отказывался от должности в Воздушных силах, его убедил Федоров, - Atlantic

Командир спецподразделения Lasar's group Павел Елизаров, которого в январе назначили заместителем командующего Воздушными силами, сначала думал отказаться от новой должности в ВСУ. Принять предложение его убедил глава Минобороны Михаил Федоров.

Об этом пишетт издание Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Решение о назначении

Как отмечается, президент Владимир Зеленский хотел, чтобы украинские военные разработали новый щит противовоздушной обороны Украины к лету. Однако сроки, мол, были нереалистичными, поэтому Елизаров сначала хотел отказаться от новой должности, на которой он и должен был организовать новую систему отражения воздушных атак противника.

Убедил его новый министр обороны Михаил Федоров, который, как говорит сам Елизаров, "апеллировал к его гордости".

"Он сказал мне: "Смотри, мы можем долго смотреть футбольный матч и критиковать игроков на поле. Но я предлагаю тебе шанс принять участие в игре и показать, на что ты способен", - цитирует его Atlantic.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цель – построить антидроновый купол над Украиной, – Федоров о назначении Елизарова

Удар по заводу дронов для Lasar's group

Издание рассказывает, что на следующую ночь после назначения Елизарова россияне нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. Он сам рассказал, как на следующее утро читал сообщение в соцсетях с требованием объяснить, почему он, заняв новую должность в ВС, не смог отразить российскую атаку.

"Я проработал меньше суток, а меня уже называли неудачником. Я понимаю. Люди хотят результатов сейчас. Они хотят их вчера", - отметил Елизаров.

Atlantic также пишет о ранее неизвестной истории о том, как несколько месяцев назад российский обстрел уничтожил главный завод, производящий беспилотники для подразделения Елизарова Lasar's group. Тогда сгорело оборудование стоимостью около 35 миллионов долларов, в том числе большой запас оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полковник Евгений Хлебников возглавил направление "малой" ПВО, - Федоров