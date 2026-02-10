РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6344 посетителя онлайн
Новости ПВО Украины Назначение в Воздушных силах
6 081 9

Елизаров отказывался от должности в Воздушных силах, его убедил Федоров, - Atlantic

Павел Елизаров

Командир спецподразделения Lasar's group Павел Елизаров, которого в январе назначили заместителем командующего Воздушными силами, сначала думал отказаться от новой должности в ВСУ. Принять предложение его убедил глава Минобороны Михаил Федоров.

Об этом пишетт издание Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Решение о назначении 

Как отмечается, президент Владимир Зеленский хотел, чтобы украинские военные разработали новый щит противовоздушной обороны Украины к лету. Однако сроки, мол, были нереалистичными, поэтому Елизаров сначала хотел отказаться от новой должности, на которой он и должен был организовать новую систему отражения воздушных атак противника.

Убедил его новый министр обороны Михаил Федоров, который, как говорит сам Елизаров, "апеллировал к его гордости".

"Он сказал мне: "Смотри, мы можем долго смотреть футбольный матч и критиковать игроков на поле. Но я предлагаю тебе шанс принять участие в игре и показать, на что ты способен", - цитирует его Atlantic.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цель – построить антидроновый купол над Украиной, – Федоров о назначении Елизарова

Удар по заводу дронов для Lasar's group

Издание рассказывает, что на следующую ночь после назначения Елизарова россияне нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. Он сам рассказал, как на следующее утро читал сообщение в соцсетях с требованием объяснить, почему он, заняв новую должность в ВС, не смог отразить российскую атаку.

"Я проработал меньше суток, а меня уже называли неудачником. Я понимаю. Люди хотят результатов сейчас. Они хотят их вчера", - отметил Елизаров.

Atlantic также пишет о ранее неизвестной истории о том, как несколько месяцев назад российский обстрел уничтожил главный завод, производящий беспилотники для подразделения Елизарова Lasar's group. Тогда сгорело оборудование стоимостью около 35 миллионов долларов, в том числе большой запас оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полковник Евгений Хлебников возглавил направление "малой" ПВО, - Федоров

  • Ранее президент Зеленский анонсировал изменения в работе ПВО и в контроле за обеспечением фронта дронами, оружием и личным составом.

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) ПВО (3462) Елизаров Павел (19) Федоров Михаил (608) Воздушные силы (2950)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Типовий приклад, як шобло зеленського-єрмака-татарова🤑🤑🤑 і баканівщини, свою бездіяльність та злочини з 2019 року, які призвели до втрати території України і смертей Українців, намагається прикрити ГЕРОЇЧНОЮ роботою, призначених на посади Захисників України!!!!
Зеленський і ******, мають знати, що КРОВ УКРАЇНЦІВ, не водиця, за неї їм відповідати годиться своїм життям!!
показать весь комментарий
10.02.2026 23:51 Ответить
З Австрії цього не зрозумієш. Повертайся додому тоді поймеш.
показать весь комментарий
11.02.2026 06:55 Ответить
Цікаво, який термін ув'язнення пообіцяли ЗЕлені, якщо Єлізаров відмовиться...
показать весь комментарий
11.02.2026 00:08 Ответить
Отак відразу в заступники - як на вулкані підкинуло....
показать весь комментарий
11.02.2026 00:13 Ответить
Мацкаль мацкаля.
показать весь комментарий
11.02.2026 01:34 Ответить
Скільки мільйонів коштувало переконання, щоб сісти срати на одному гектарі з зешоблою?
показать весь комментарий
11.02.2026 01:49 Ответить
От зараз в буде можливість проголосувати за Нового, потужного,красивого, мудрого,як змій,великого,як слон,хитрого,як лис, страшного,як дракон,чесного....як.... Трамп Гаранта!! Цікаво хто ж себе в Україні таким вважає??????? Щось у коментах не бачу ідеальної кандидатури на роль керманича та Спасителя нації...
показать весь комментарий
11.02.2026 08:50 Ответить
Так уже ж є. Весь такий забронзовілий. З майже 7-ми річним досвідом керівництва великою державою. За плечима якого 40 потужних угод по зупиненню війни.
Нє, нє, нє, тільки він. Альтернатив немає.
Підпис: 73% з мізками равлика.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:23 Ответить
 
 