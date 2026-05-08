Ляшко став командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу, - ЗМІ
Колишній народний депутат Олег Ляшко перейшов на посаду 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу оперативного командування "Схід".
Про це пише "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у Силах оборони, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
За даними ЗМІ, 6 травня 2026 рішенням командування Сухопутних військ ЗСУ старшого лейтенанта Олега Ляшка звільнили з посади командира батальйону безпілотних систем 63 ОМБр 3 армійського корпусу оперативного командування "Схід" зі штатно-посадовою категорією "підполковник".
Водночас Ляшка призначили командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" зі штатно-посадовою категорією "полковник".
Водночас про отримання військового звання полковника не йдеться, додали співрозмовники УП.
Що передувало?
- Олег Ляшко був народним депутатом VIII, VII, VI, V, IV скликань, очолював "Радикальну партію". У жовтні 2022 року він склав присягу в ЗСУ.
- У жовтні 2024 року стало відомо, що 11 жовтня Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади.
- Зеленський нагородив Ляшка орденом "За заслуги".
Хоча, в тих створінь до сьогодні усьому винні ті, що вже восьмий рік не при владі. То або від вродженої дебільності, або їм щось пороблено і задавнено.
