Ляшко став командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу, - ЗМІ

Олег Ляшко

Колишній народний депутат Олег Ляшко перейшов на посаду 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу оперативного командування "Схід".

Про це пише "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у Силах оборони, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

За даними ЗМІ, 6 травня 2026 рішенням командування Сухопутних військ ЗСУ старшого лейтенанта Олега Ляшка звільнили з посади командира батальйону безпілотних систем 63 ОМБр 3 армійського корпусу оперативного командування "Схід" зі штатно-посадовою категорією "підполковник".

Водночас Ляшка призначили командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" зі штатно-посадовою категорією "полковник".

Водночас про отримання військового звання полковника не йдеться, додали співрозмовники УП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ляшко перевершив очікування. Думав, він на дачі в Києві, а він приїхав до мене в Краматорськ, - Єлізаров

Що передувало?

Читайте також: Зеленський нагородив екснардепа та комбата 63 ОМБр Ляшка орденом "За заслуги"

Ляшко Олег (1005) призначення (2348) ЗСУ (8632)
Топ коментарі
+31
Хто б міг подумати що серед всіх депутатів, одним з небагатьох, хто не *******, буде Ляшко😬
08.05.2026 16:36 Відповісти
+20
Повна повага Олегу Барні. А Ляшко на грошовитій і безпечній тиловій посаді.
08.05.2026 16:57 Відповісти
+13
Олег Валерійович став дійсно Олегом Валерійовичем. Повна реабілітація та повага.
08.05.2026 16:48 Відповісти
А,ти,що з ним воюєш,що такий обізнаний?
08.05.2026 17:04 Відповісти
Я воював і добре знаю де саме від лбз знаходяться комбати.
08.05.2026 17:06 Відповісти
А вони, що повинні в окопі сидіти? В окопі, якщо ти дійсно воював то повинен знати, що хлопці виконують накази, їм немає коли там думати та готувати операції від забезпечення до тактики. Для цього і існують штаби та командири.
08.05.2026 17:26 Відповісти
А ще штабні існують щоб пити горілку і чпокати бл...лей.
08.05.2026 17:29 Відповісти
У вільний від служби час, якщо це не заважає службі то зняти навантаження та розгрузитись треба ))
08.05.2026 17:41 Відповісти
Та ти відомий учасник " колчаківських фронтів". Тут тебе всі знають вздовж і в поперек.
08.05.2026 21:42 Відповісти
Маю підозру що ти мужик, живеш на ТОТ і строчиш через проксі.
08.05.2026 21:54 Відповісти
Так а де у тебе " шрами", що ти отримав на " колчаківських фронтах"?
08.05.2026 21:56 Відповісти
Спочатку ти цицьки виклади.
08.05.2026 21:59 Відповісти
Дякючи тобі тепер всі знаймі із російськими торолями,що тебе пролайкали
08.05.2026 18:38 Відповісти
Як погода в Естонії, Істоміна?
08.05.2026 18:50 Відповісти
А що, злякався що спалив скількі НІКІВ?
08.05.2026 20:07 Відповісти
Поясни.
08.05.2026 20:42 Відповісти
Молодець, так тримати!
08.05.2026 16:37 Відповісти
Мабуть, десь там, на передовій, захищають Україну і гройсман+яценюк із віциками, помічниками, радниками, ярема, махніцкий разом з десятками держсекретарів та міністрів із замами, з 2014 року???
08.05.2026 16:45 Відповісти
А разом з ними всілякі юзики з лисими... ну тими, що квартальні. хоча то неточно...
08.05.2026 17:04 Відповісти
А чому,ти, не питаєш про богдана, єрмака,тидєєв?
08.05.2026 17:14 Відповісти
А що, крім Яценюка, що був у владі 10 років тому, ти жодних прізвищ так і невивчив?
08.05.2026 18:39 Відповісти
єтадругоє!
Хоча, в тих створінь до сьогодні усьому винні ті, що вже восьмий рік не при владі. То або від вродженої дебільності, або їм щось пороблено і задавнено.
08.05.2026 18:47 Відповісти
Хто громадяни України з Урядового кварталу, хто на сьогодні має категорію «Військовозобов'язаний»!!!
08.05.2026 19:00 Відповісти
Віват. пане Ляшко.
08.05.2026 16:48 Відповісти
Молодець! Справжній Депутат та полковник! Дай Боже здоров'я та дожити до Миру!!
08.05.2026 16:53 Відповісти
"...про отримання військового звання полковника не йдеться..."
08.05.2026 17:35 Відповісти
Скiльки бруда лiли на Олега зусiбiч, а вiн майже єдиний з депутангов, хто ризкує власним життям за Україну.
08.05.2026 16:55 Відповісти
майже?
Понад 2500 партійців та депутатів місцевих рад від «Європейської Солідарності» воюють у лавах ЗСУ та підрозділах ДФТГ. Це один із найвищих показників серед політичних сил, багато з них перебувають на найгарячіших напрямках фронту, а деякі представники загинули, захищаючи Україну.
08.05.2026 17:08 Відповісти
Я маю на увазi Верховну Раду. Скiльки там? Ляшко, Таня Черновол, загинувший Барда, хтось йще?
08.05.2026 21:55 Відповісти
чого Барна загинув на війні, що виносив кулю в лоб з трибуни
08.05.2026 17:37 Відповісти
Тут ти батенька або брешеш,або просто тупенький.
08.05.2026 17:43 Відповісти
А вам скільки років? 60+?
08.05.2026 19:41 Відповісти
Тільки повага.
08.05.2026 17:00 Відповісти
У Мадяра птахи, а тут хто ?
08.05.2026 17:20 Відповісти
Скотиняки
08.05.2026 17:26 Відповісти
Вася, ти берега часом не поплутав?
08.05.2026 18:40 Відповісти
"Боря ти не те робиш " або бурхлива молодість Олєгв Валєрієвіча в трілєрі Ляшко -гей цей блокбастер можна подивитись на Youtube Бажаю приємного перегляду.
08.05.2026 18:58 Відповісти
Ну Ляшко, гей і що? Це на заважає йому із 2022- гого року нищити ваших орків. Що тут поганого? Якщо нищить ваших роісян- окупантів, нехай хоч ким буде, аби нищив.
08.05.2026 20:06 Відповісти
Старлей полком командує. А що,так можна було?
08.05.2026 17:33 Відповісти
Це ти про отого Гайдара??
08.05.2026 17:35 Відповісти
Ні. Про Максимуса Мерідія.
08.05.2026 17:39 Відповісти
Ні, ну молодший лейтенант всім СБУ, бо ж друх дєтсва то можна, а щоб старлей на війні до полковника доріс, ну то ж ніяк. Ну ж він не тої масті, напевно? не квартальної?
08.05.2026 17:56 Відповісти
Не той масті уважно не читати. Де там про полковника? Там про посаду комполка.
08.05.2026 18:01 Відповісти
В нього чинне військове звання ПОЛКОВНИК. Комполка саме ЙОГО посада. Чи не тої масті?
08.05.2026 18:03 Відповісти
Moжно, тепер ти пiдешь?
08.05.2026 21:58 Відповісти
Ти отой м'який знак собі знаєш куди засунеш?
08.05.2026 22:41 Відповісти
А хто з команди голобородька зараз воює?
08.05.2026 17:35 Відповісти
А то все Иліта, квартальна, вони ж не для війни, то не їхнє...
08.05.2026 17:57 Відповісти
Вили с собом маєш?)))
08.05.2026 17:39 Відповісти
ПистеЦ! У Вас такие командиры! Вы разрешили Шмонькаи из ОДА и других "очень нужных ""заведений""" выезжать! Разрешите офицерам 58+ то же выезжать! Я не убегу! Я нахрен никому не нужен со своим п. в, и не подтверждённым п. а(потому, что не занес)! У вас спецов как, хрен знает чего! Я, могу не дожить до 60! У меня в этом году! Но ***** такие новости! Вы то же, может, не доживкте!
08.05.2026 18:15 Відповісти
видно обіцяє воювати за власний кошт
08.05.2026 18:31 Відповісти
Пошана захиснику України. Недарма у розботів аж зуби ламаюця від скрежету.
08.05.2026 18:42 Відповісти
Якийсь дебілізм - суто цівільна людина - командир полку. Шось там є таємне між зеленским та ляшко, якась домовленість. Може знов у якусь лотерейку чи казіно виграв гроші.
08.05.2026 19:09 Відповісти
У Ляшка багато депутатів в місцевих радах - які з зеленими одним фронтом за все. А зараз його готовлять для майбутнього- виборів до ВР. Нічого приватного - сугубо бізнес. Да і протеже Зе і Ляшка - одна і та ж особа...
08.05.2026 19:39 Відповісти
ДО ПИСЮНОВ ДОРВАЛСЯ ))))))))))))))
09.05.2026 05:07 Відповісти
 
 