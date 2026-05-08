652 12

На оборону и безопасность в рамках изменений в госбюджет предусмотрено дополнительно 1,56 трлн грн., — Свириденко

Правительство подготовило поправки к Государственному бюджету на 2026 год, которые предусматривают укрепление сектора безопасности и обороны.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

Свириденко отметила, что увеличение финансирования стало возможным благодаря согласованию займа Евросоюза в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

"В этом году ожидаем 45 млрд евро поддержки, из которых 31,8 млрд евро на оборону и безопасность государства, еще 13,2 млрд евро — на покрытие дефицита бюджета. Первый транш — уже в июне", — рассказала премьер.

В целом, по ее словам, доходы государственного бюджета вырастут более чем на 2,2 трлн грн — прежде всего благодаря международной поддержке и дополнительным поступлениям в рамках выполнения плана Украины.

Направление средств на сектор безопасности и обороны

Дополнительные 1,56 трлн грн для сектора безопасности и обороны. Из них:

  • 174,3 млрд грн — на денежное обеспечение военнослужащих;
  • 1,37 трлн грн — на развитие вооружения и военной техники;
  • 14,6 млрд грн — резерв для сектора безопасности и обороны.

Отдельно предусматриваем дополнительные ресурсы для развития украинского ОПК, модернизации техники и наращивания производства собственного оружия.

Реализация планов устойчивости

Также предусмотрено 40 млрд грн на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и громад. Это ресурсы на подготовку к осенне-зимнему периоду, защиту энергетики и обеспечение стабильной работы критической инфраструктуры.

Кроме того, еще 40 млрд грн дополнительно в резервный фонд — для оперативного реагирования на вызовы военного времени.

Уже кроят 90 лярдов.
08.05.2026 20:20 Ответить
стюардня свиридня прокладка дєрьмака .. (цим все сказано)
08.05.2026 20:25 Ответить
СУПЕР!
ПІДТРИМКА ЗСУ ПОНАД УСЕ!
ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ, ВСЕ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ РАШИ!
08.05.2026 20:27 Ответить
Мадам, вы наивная или...пардон?
08.05.2026 20:34 Ответить
То свіжий бот...😊
08.05.2026 23:44 Ответить
Оце діло, є шо відкусити
08.05.2026 20:31 Ответить
Ти бач, а ця стюардеса мабуть заходу зайшла😜
08.05.2026 20:35 Ответить
О, новые Миндичи и Цукермаы потирают ручонки... непочатый край работы...
08.05.2026 20:41 Ответить
Всі цифри потужно докладай у Москву, в стратегічну розвідку.
08.05.2026 21:13 Ответить
Іншими словами гроші на зарплати мусорам і безпеку ЗЕскотів
08.05.2026 21:14 Ответить
Після подій у Києві, депутати збираються суттєво підняти зарплати ненавченим мусорам. Це при тому, що і зараз мусора отримують зарплату більшу, ніж солдати. Стає очевидним пріоритет влади - це захист себе від народу, а не військові. Це їх не спасе.
08.05.2026 21:18 Ответить
Ага- знову поліціянтам збільшать зарплатню...пси мають бути ситими...
А Військовим лише пообіцяли...☹️
08.05.2026 23:42 Ответить
 
 