На оборону и безопасность в рамках изменений в госбюджет предусмотрено дополнительно 1,56 трлн грн., — Свириденко
Правительство подготовило поправки к Государственному бюджету на 2026 год, которые предусматривают укрепление сектора безопасности и обороны.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.
Свириденко отметила, что увеличение финансирования стало возможным благодаря согласованию займа Евросоюза в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.
"В этом году ожидаем 45 млрд евро поддержки, из которых 31,8 млрд евро на оборону и безопасность государства, еще 13,2 млрд евро — на покрытие дефицита бюджета. Первый транш — уже в июне", — рассказала премьер.
В целом, по ее словам, доходы государственного бюджета вырастут более чем на 2,2 трлн грн — прежде всего благодаря международной поддержке и дополнительным поступлениям в рамках выполнения плана Украины.
Направление средств на сектор безопасности и обороны
Дополнительные 1,56 трлн грн для сектора безопасности и обороны. Из них:
- 174,3 млрд грн — на денежное обеспечение военнослужащих;
- 1,37 трлн грн — на развитие вооружения и военной техники;
- 14,6 млрд грн — резерв для сектора безопасности и обороны.
Отдельно предусматриваем дополнительные ресурсы для развития украинского ОПК, модернизации техники и наращивания производства собственного оружия.
Реализация планов устойчивости
Также предусмотрено 40 млрд грн на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и громад. Это ресурсы на подготовку к осенне-зимнему периоду, защиту энергетики и обеспечение стабильной работы критической инфраструктуры.
Кроме того, еще 40 млрд грн дополнительно в резервный фонд — для оперативного реагирования на вызовы военного времени.
