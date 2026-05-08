На оборону и безопасность в рамках изменений в госбюджет предусмотрено дополнительно 1,56 трлн грн., — Свириденко

Правительство подготовило поправки к Государственному бюджету на 2026 год, которые предусматривают укрепление сектора безопасности и обороны.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Свириденко отметила, что увеличение финансирования стало возможным благодаря согласованию займа Евросоюза в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

"В этом году ожидаем 45 млрд евро поддержки, из которых 31,8 млрд евро на оборону и безопасность государства, еще 13,2 млрд евро — на покрытие дефицита бюджета. Первый транш — уже в июне", — рассказала премьер.

В целом, по ее словам, доходы государственного бюджета вырастут более чем на 2,2 трлн грн — прежде всего благодаря международной поддержке и дополнительным поступлениям в рамках выполнения плана Украины.

Направление средств на сектор безопасности и обороны

Дополнительные 1,56 трлн грн для сектора безопасности и обороны. Из них:

174,3 млрд грн — на денежное обеспечение военнослужащих;

1,37 трлн грн — на развитие вооружения и военной техники;

14,6 млрд грн — резерв для сектора безопасности и обороны.

Отдельно предусматриваем дополнительные ресурсы для развития украинского ОПК, модернизации техники и наращивания производства собственного оружия.

Читайте также: Федоров: 60 из 90 млрд евро кредита ЕС для Украины пойдут на нужды обороны

Реализация планов устойчивости

Также предусмотрено 40 млрд грн на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и громад. Это ресурсы на подготовку к осенне-зимнему периоду, защиту энергетики и обеспечение стабильной работы критической инфраструктуры.

Кроме того, еще 40 млрд грн дополнительно в резервный фонд — для оперативного реагирования на вызовы военного времени.

Читайте также: Расходы Украины на оборону выросли на 20% и достигли $84 млрд, — SIPRI