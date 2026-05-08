На оборону і безпеку у межах змін до держбюджету передбачено додатково 1,56 трлн грн., - Свириденко

Уряд підготував зміни до Державного бюджету-2026, які передбачають посилення сектору безпеки і оборони.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Свириденко зазначила, що збільшення фінансування стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

"Цього року очікуємо 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро — на покриття дефіциту бюджету. Перший транш — уже в червні", - розповіла прем'єрка.

Загалом, за її словами, доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн — передусім завдяки міжнародній підтримці та додатковим надходженням у межах виконання плану України.

Спрямування на сектор безпеки і оборони

Додаткові 1,56 трлн грн для сектору безпеки і оборони. З них:

  • 174,3 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців;
  • 1,37 трлн грн — на розвиток озброєння та військової техніки;
  • 14,6 млрд грн — резерв для сектору безпеки і оборони.

Окремо передбачаємо додаткові ресурси для розвитку українського ОПК, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї.

Федоров: 60 із 90 млрд євро кредиту ЄС для України підуть на потреби оборони

Реалізація планів стійкості

Також передбачено 40 млрд грн на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та громад. Це ресурси на підготовку до осінньо-зимового періоду, захист енергетики та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури.

Окрім того, ще 40 млрд грн додатково до резервного фонду — для оперативного реагування на виклики воєнного часу.

Витрати України на оборону зросли на 20% і досягли $84 млрд, - SIPRI

О, новые Миндичи и Цукермаы потирают ручонки... непочатый край работы...
Уже кроят 90 лярдов.
+3
Оце діло, є шо відкусити
стюардня свиридня прокладка дєрьмака .. (цим все сказано)
СУПЕР!
ПІДТРИМКА ЗСУ ПОНАД УСЕ!
ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ, ВСЕ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ РАШИ!
Мадам, вы наивная или...пардон?
То свіжий бот...😊
Ти бач, а ця стюардеса мабуть заходу зайшла😜
Всі цифри потужно докладай у Москву, в стратегічну розвідку.
Іншими словами гроші на зарплати мусорам і безпеку ЗЕскотів
Після подій у Києві, депутати збираються суттєво підняти зарплати ненавченим мусорам. Це при тому, що і зараз мусора отримують зарплату більшу, ніж солдати. Стає очевидним пріоритет влади - це захист себе від народу, а не військові. Це їх не спасе.
Ага- знову поліціянтам збільшать зарплатню...пси мають бути ситими...
А Військовим лише пообіцяли...☹️
