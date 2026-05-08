На оборону і безпеку у межах змін до держбюджету передбачено додатково 1,56 трлн грн., - Свириденко

Уряд підготував зміни до Державного бюджету-2026, які передбачають посилення сектору безпеки і оборони.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Свириденко зазначила, що збільшення фінансування стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

"Цього року очікуємо 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро — на покриття дефіциту бюджету. Перший транш — уже в червні", - розповіла прем'єрка.

Загалом, за її словами, доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн — передусім завдяки міжнародній підтримці та додатковим надходженням у межах виконання плану України.

Спрямування на сектор безпеки і оборони

Додаткові 1,56 трлн грн для сектору безпеки і оборони. З них:

174,3 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців;

1,37 трлн грн — на розвиток озброєння та військової техніки;

14,6 млрд грн — резерв для сектору безпеки і оборони.

Окремо передбачаємо додаткові ресурси для розвитку українського ОПК, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї.

Реалізація планів стійкості

Також передбачено 40 млрд грн на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та громад. Це ресурси на підготовку до осінньо-зимового періоду, захист енергетики та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури.

Окрім того, ще 40 млрд грн додатково до резервного фонду — для оперативного реагування на виклики воєнного часу.

