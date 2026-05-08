Силы обороны нанесли удар по арсеналу ГРАУ "Кедровка" и предприятиям по производству взрывчатки и ФАБ в РФ, — Генштаб
Генеральный штаб ВСУ подтвердил нанесение ударов по Брянскому химическому заводу, "Заводу им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске и арсеналу ГРАУ "Кедровка" в Свердловской области РФ.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Завод им. Я.М. Свердлова"
В частности, подтверждено поражение 30 апреля 2026 года производственных зданий "Завода им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске (Нижегородская обл., РФ).
- "Завод им. Я.М. Свердлова" является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ.
- Предприятие осуществляет оснащение практически всех видов боеприпасов – авиационных и артиллерийских снарядов, боевых частей противотанковых управляемых ракет, боеприпасов для инженерных войск и т. д.
- Среди прочего завод комплектует фугасные авиабомбы (ФАБ), которые затем враг использует для создания управляемых авиационных бомб (КАБ).
Арсенал ГРАУ "Кедровка"
Также подтверждено попадание 25 апреля 2026 года в здания на территории арсенала ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ) "Кедровка" в населенном пункте Кедровка Свердловской области РФ.
Брянский химзавод
Кроме того, подтверждено поражение в мае 2026 года инфраструктуры предприятия по производству взрывчатки в городе Сельцо (Брянская обл., РФ) — Брянского химического завода.
Отмечается, что завод является важной составляющей военно-промышленного комплекса страны-агрессора и одним из звеньев обеспечения боеприпасами российской оккупационной армии.
"Справжнє ім'я радянського діяча Якова Михайловича Свердлова при народженні, згідно з архівними даними та різними історичними джерелами, - Яків-Аарон. Його по батькові, що відповідало імені батька (Мовша, Мойсей або Міраїм), зазвичай зазначають як Мовшович або Мойсейович.
Також зустрічаються інші варіації імені та прізвища, що фігурують у дослідженнях:
Варіанти імені: Єшуа-Соломон, Янкель.Варіанти прізвища: Існує версія, що справжнім прізвищем могло бути Гаухман, проте офіційна історіографія зазвичай подає Свердлова під його відомим прізвищем, вважаючи інші припущеннями."
взщагалі то завод не споряджає ФАБи, завод виробляє для них вибухівку, а ФАБи і ********** споряджаються за сім кілометрів від теріторії заводу у в/ч 64469 (56°15'25.7"N 43°15'25.1"E) - це 53-й арсенал ГРАУ. Місцина ця називається Юганєц, і на цей арсенал на відміну вд самого заводу, ще ні разу не прилтало.
Так виглядає цех на цьому арсеналі, де споряджають ФАБи.