Силы обороны нанесли удар по арсеналу ГРАУ "Кедровка" и предприятиям по производству взрывчатки и ФАБ в РФ, — Генштаб

Генеральный штаб ВСУ подтвердил нанесение ударов по Брянскому химическому заводу, "Заводу им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске и арсеналу ГРАУ "Кедровка" в Свердловской области РФ.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Завод им. Я.М. Свердлова"

В частности, подтверждено поражение 30 апреля 2026 года производственных зданий "Завода им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске (Нижегородская обл., РФ).

"Завод им. Я.М. Свердлова" является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ.

Предприятие осуществляет оснащение практически всех видов боеприпасов – авиационных и артиллерийских снарядов, боевых частей противотанковых управляемых ракет, боеприпасов для инженерных войск и т. д.

Среди прочего завод комплектует фугасные авиабомбы (ФАБ), которые затем враг использует для создания управляемых авиационных бомб (КАБ).

Читайте также: Силы беспилотных систем нанесли удар по российскому химзаводу в Череповце

Арсенал ГРАУ "Кедровка"

Также подтверждено попадание 25 апреля 2026 года в здания на территории арсенала ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ) "Кедровка" в населенном пункте Кедровка Свердловской области РФ.

Брянский химзавод

Кроме того, подтверждено поражение в мае 2026 года инфраструктуры предприятия по производству взрывчатки в городе Сельцо (Брянская обл., РФ) — Брянского химического завода.

Отмечается, что завод является важной составляющей военно-промышленного комплекса страны-агрессора и одним из звеньев обеспечения боеприпасами российской оккупационной армии.

Смотрите также: В Чувашской Республике ночью раздались взрывы: атакован оборонный завод РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж