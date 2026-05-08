Силы обороны нанесли удар по арсеналу ГРАУ "Кедровка" и предприятиям по производству взрывчатки и ФАБ в РФ, — Генштаб

Генеральный штаб ВСУ подтвердил нанесение ударов по Брянскому химическому заводу, "Заводу им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске и арсеналу ГРАУ "Кедровка" в Свердловской области РФ.

"Завод им. Я.М. Свердлова"

В частности, подтверждено поражение 30 апреля 2026 года производственных зданий "Завода им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске (Нижегородская обл., РФ).

  • "Завод им. Я.М. Свердлова" является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ.
  • Предприятие осуществляет оснащение практически всех видов боеприпасов – авиационных и артиллерийских снарядов, боевых частей противотанковых управляемых ракет, боеприпасов для инженерных войск и т. д.
  • Среди прочего завод комплектует фугасные авиабомбы (ФАБ), которые затем враг использует для создания управляемых авиационных бомб (КАБ).

Арсенал ГРАУ "Кедровка"

Также подтверждено попадание 25 апреля 2026 года в здания на территории арсенала ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ) "Кедровка" в населенном пункте Кедровка Свердловской области РФ.

Брянский химзавод

Кроме того, подтверждено поражение в мае 2026 года инфраструктуры предприятия по производству взрывчатки в городе Сельцо (Брянская обл., РФ) — Брянского химического завода.

Отмечается, что завод является важной составляющей военно-промышленного комплекса страны-агрессора и одним из звеньев обеспечения боеприпасами российской оккупационной армии.

Топ комментарии
+4
Охренеть--- в г Дзержинске завод им Свердлова---совок бушует по сей день и в мозгах!
08.05.2026 20:56 Ответить
+3
та там все у комплекті - пам'ятник дзержинькому на площі дзержинського, пам'ятник лєніну на площі лєніна. От тільки цей мухосранськ дуже маленький, і третьої площі не має, тому пам'ятник свєрдлову прийшлось встановити перед заводом імені його.
08.05.2026 21:12 Ответить
+2
в\ч 92922 (56°59'25.0"N 60°48'03.7"E)- це взагалі зачотно! Від Харкова 1800 км. Правда шухєра у ****** не чутно, мабуть все ж таки нажаль масштабної детонації не було.
08.05.2026 21:04 Ответить
Більше арсеналів в студію)
08.05.2026 20:51 Ответить
08.05.2026 20:54 Ответить
Косматые навеки! Как там у Высоцкого---,, без реклам, без эмблем, в пимах косолапых со звездою в лапах,,....
Ні це вже не совок. Це "реальна влада в **********". Це "спадок".
"Справжнє ім'я радянського діяча Якова Михайловича Свердлова при народженні, згідно з архівними даними та різними історичними джерелами, - Яків-Аарон. Його по батькові, що відповідало імені батька (Мовша, Мойсей або Міраїм), зазвичай зазначають як Мовшович або Мойсейович. [https://stuki-druki.com/authors/Sverdlov-Yakov.php 1, https://cyclowiki.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2 2, http://m.ptiburdukov.ru/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 3, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 4]
Також зустрічаються інші варіації імені та прізвища, що фігурують у дослідженнях:

Варіанти імені: Єшуа-Соломон, Янкель.Варіанти прізвища: Існує версія, що справжнім прізвищем могло бути Гаухман, проте офіційна історіографія зазвичай подає Свердлова під його відомим прізвищем, вважаючи інші припущеннями."
09.05.2026 01:41 Ответить
Арсенал, так арсенал!!
Важливий результат для Українців!!!
08.05.2026 21:37 Ответить
Серед іншого завод споряджає фугасні авіабомби (ФАБ) Джерело: https://censor.net/ua/n4002239

взщагалі то завод не споряджає ФАБи, завод виробляє для них вибухівку, а ФАБи і ********** споряджаються за сім кілометрів від теріторії заводу у в/ч 64469 (56°15'25.7"N 43°15'25.1"E) - це 53-й арсенал ГРАУ. Місцина ця називається Юганєц, і на цей арсенал на відміну вд самого заводу, ще ні разу не прилтало.
Так виглядає цех на цьому арсеналі, де споряджають ФАБи.
08.05.2026 22:18 Ответить

