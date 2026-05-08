Сили оборони вдарили по арсеналу ГРАУ "Кедровка" та підприємствах з виробництва вибухівки і ФАБів в РФ, - Генштаб

Сили оборони атакували арсенал ГРАУ та заводи вибухівки в Росії

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Брянського хімічного заводу, "Заводу ім. Я.М. Свердлова" у Дзержинську та арсеналу ГРАУ  "Кедровка" у Свердловській області РФ.

"Завод ім. Я.М. Свердлова"

Так, підтверджено ураження 30 квітня 2026 року виробничих будівель "Заводу ім. Я.М. Свердлова" у Дзержинську (Нижньогородська обл., РФ).

  • "Завод ім. Я.М. Свердлова" є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин.
  • Підприємство здійснює спорядження практично всіх видів боєприпасів – авіаційних та артилерійських снарядів, бойових частин протитанкових керованих ракет, боєприпасів для інженерних військ тощо.
  • Серед іншого завод споряджає фугасні авіабомби (ФАБ), які потім ворог використовує для створення керованих авіаційних бомб (КАБ).

Арсенал ГРАУ "Кедровка"

Також підтверджено влучання 25 квітня 2026 року у будівлі на території арсеналу ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління МО РФ) "Кедровка" у населеному пункті Кедровка Свердловської області РФ.

Брянський хімзавод

Окрім того, підтверджено ураження у травні 2026 року інфраструктури підприємства з виробництва вибухівки у місті Сєльцо (Брянська обл., РФ) - Брянського хімічного заводу.

Зазначається, що завод є важливою складовою воєнно-промислового комплексу країни-агресора та однією з ланок забезпечення боєприпасами російської окупаційної армії.

Топ коментарі
+4
Охренеть--- в г Дзержинске завод им Свердлова---совок бушует по сей день и в мозгах!
08.05.2026 20:56 Відповісти
+3
та там все у комплекті - пам'ятник дзержинькому на площі дзержинського, пам'ятник лєніну на площі лєніна. От тільки цей мухосранськ дуже маленький, і третьої площі не має, тому пам'ятник свєрдлову прийшлось встановити перед заводом імені його.
08.05.2026 21:12 Відповісти
+2
в\ч 92922 (56°59'25.0"N 60°48'03.7"E)- це взагалі зачотно! Від Харкова 1800 км. Правда шухєра у ****** не чутно, мабуть все ж таки нажаль масштабної детонації не було.
08.05.2026 21:04 Відповісти
Більше арсеналів в студію)
08.05.2026 20:51 Відповісти
👍
08.05.2026 20:54 Відповісти
Косматые навеки! Как там у Высоцкого---,, без реклам, без эмблем, в пимах косолапых со звездою в лапах,,....
Ні це вже не совок. Це "реальна влада в **********". Це "спадок".
"Справжнє ім'я радянського діяча Якова Михайловича Свердлова при народженні, згідно з архівними даними та різними історичними джерелами, - Яків-Аарон. Його по батькові, що відповідало імені батька (Мовша, Мойсей або Міраїм), зазвичай зазначають як Мовшович або Мойсейович. [https://stuki-druki.com/authors/Sverdlov-Yakov.php 1, https://cyclowiki.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2 2, http://m.ptiburdukov.ru/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 3, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 4]
Також зустрічаються інші варіації імені та прізвища, що фігурують у дослідженнях:

Варіанти імені: Єшуа-Соломон, Янкель.Варіанти прізвища: Існує версія, що справжнім прізвищем могло бути Гаухман, проте офіційна історіографія зазвичай подає Свердлова під його відомим прізвищем, вважаючи інші припущеннями."
09.05.2026 01:41 Відповісти
Арсенал, так арсенал!!
Важливий результат для Українців!!!
08.05.2026 21:37 Відповісти
Серед іншого завод споряджає фугасні авіабомби (ФАБ) Джерело: https://censor.net/ua/n4002239

взщагалі то завод не споряджає ФАБи, завод виробляє для них вибухівку, а ФАБи і ********** споряджаються за сім кілометрів від теріторії заводу у в/ч 64469 (56°15'25.7"N 43°15'25.1"E) - це 53-й арсенал ГРАУ. Місцина ця називається Юганєц, і на цей арсенал на відміну вд самого заводу, ще ні разу не прилтало.
Так виглядає цех на цьому арсеналі, де споряджають ФАБи.
