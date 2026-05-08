Сили оборони вдарили по арсеналу ГРАУ "Кедровка" та підприємствах з виробництва вибухівки і ФАБів в РФ, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Брянського хімічного заводу, "Заводу ім. Я.М. Свердлова" у Дзержинську та арсеналу ГРАУ "Кедровка" у Свердловській області РФ.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Завод ім. Я.М. Свердлова"
Так, підтверджено ураження 30 квітня 2026 року виробничих будівель "Заводу ім. Я.М. Свердлова" у Дзержинську (Нижньогородська обл., РФ).
- "Завод ім. Я.М. Свердлова" є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин.
- Підприємство здійснює спорядження практично всіх видів боєприпасів – авіаційних та артилерійських снарядів, бойових частин протитанкових керованих ракет, боєприпасів для інженерних військ тощо.
- Серед іншого завод споряджає фугасні авіабомби (ФАБ), які потім ворог використовує для створення керованих авіаційних бомб (КАБ).
Арсенал ГРАУ "Кедровка"
Також підтверджено влучання 25 квітня 2026 року у будівлі на території арсеналу ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління МО РФ) "Кедровка" у населеному пункті Кедровка Свердловської області РФ.
Брянський хімзавод
Окрім того, підтверджено ураження у травні 2026 року інфраструктури підприємства з виробництва вибухівки у місті Сєльцо (Брянська обл., РФ) - Брянського хімічного заводу.
Зазначається, що завод є важливою складовою воєнно-промислового комплексу країни-агресора та однією з ланок забезпечення боєприпасами російської окупаційної армії.
"Справжнє ім'я радянського діяча Якова Михайловича Свердлова при народженні, згідно з архівними даними та різними історичними джерелами, - Яків-Аарон. Його по батькові, що відповідало імені батька (Мовша, Мойсей або Міраїм), зазвичай зазначають як Мовшович або Мойсейович. [https://stuki-druki.com/authors/Sverdlov-Yakov.php 1, https://cyclowiki.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2 2, http://m.ptiburdukov.ru/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 3, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 4]
Також зустрічаються інші варіації імені та прізвища, що фігурують у дослідженнях:
Варіанти імені: Єшуа-Соломон, Янкель.Варіанти прізвища: Існує версія, що справжнім прізвищем могло бути Гаухман, проте офіційна історіографія зазвичай подає Свердлова під його відомим прізвищем, вважаючи інші припущеннями."
взщагалі то завод не споряджає ФАБи, завод виробляє для них вибухівку, а ФАБи і ********** споряджаються за сім кілометрів від теріторії заводу у в/ч 64469 (56°15'25.7"N 43°15'25.1"E) - це 53-й арсенал ГРАУ. Місцина ця називається Юганєц, і на цей арсенал на відміну вд самого заводу, ще ні разу не прилтало.
Так виглядає цех на цьому арсеналі, де споряджають ФАБи.