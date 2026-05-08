С февраля 2022 года по август 2025-го Беларусь передала РФ компонентов для оружия на сумму не менее $1,2 млрд, — расследование
Значительная часть поставок шасси, электроники и комплектующих для военной техники России поступает из Беларуси.
Об этом говорится в совместном расследовании "Следство.Инфо ", БРЦ и инициативы "Рабочий Рух", передает Цензор.НЕТ.
"С февраля 2022 года по август 2025-го их объем составил не менее $1,2 млрд. К 2024 году он увеличился вдвое по сравнению с 2022-м. 29 белорусских компаний-подрядчиков до сих пор не находятся под санкциями Запада", — говорится в расследовании.
Какие предприятия поставляют комплектующие?
Журналисты проанализировали информацию о поставках от 58 белорусских предприятий на 41 завод военно-промышленного комплекса РФ.
Наибольшую долю обеспечили компании, связанные с Госкомвоенпромом Беларуси: 11 таких предприятий поставили продукции на $1,17 млрд.
Среди них — АО "Минский завод колесных тягачей", который поставлял шасси для реактивных систем залпового огня и ракетных комплексов, в частности для российских предприятий АО "Мотовилихинские заводы" и АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады".
Оптико-электронную продукцию поставляла белорусская компания АО "Пеленг" — в общей сложности на $875 млн, в частности для "Вологодского оптико-механического завода" и "Уралвагонзавода".
Также в тройку крупнейших поставщиков вошло предприятие "ОКБ ТСП", которое отгружало оборудование для ракетных систем.
Как отмечают расследователи, продукцию белорусских предприятий обнаруживали в образцах захваченной российской техники, в частности в танках и бронемашинах. Отдельную группу составляют государственные предприятия. В частности, ИЦТ "Гаризонт", оптический завод "Сфера" и холдинг "Интеграл", поставлявшие оптические элементы и микросхемы для российских оборонных предприятий.
Кроме того, в схемах поставок участвовали частные компании, часть из которых не находится под санкциями.
Некоторые белорусские предприятия используют продукцию западного происхождения, в частности из Германии, Швейцарии, Великобритании и США, которая затем используется в производстве.
