РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5231 посетитель онлайн
Новости Сотрудничество России и Беларуси
437 10

С февраля 2022 года по август 2025-го Беларусь передала РФ компонентов для оружия на сумму не менее $1,2 млрд, — расследование

Беларусь передала РФ компонентов для оружия на $1,2 млрд

Значительная часть поставок шасси, электроники и комплектующих для военной техники России поступает из Беларуси.

Об этом говорится в совместном расследовании "Следство.Инфо ", БРЦ и инициативы "Рабочий Рух", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"С февраля 2022 года по август 2025-го их объем составил не менее $1,2 млрд. К 2024 году он увеличился вдвое по сравнению с 2022-м. 29 белорусских компаний-подрядчиков до сих пор не находятся под санкциями Запада", — говорится в расследовании.

Какие предприятия поставляют комплектующие?

Журналисты проанализировали информацию о поставках от 58 белорусских предприятий на 41 завод военно-промышленного комплекса РФ.

Наибольшую долю обеспечили компании, связанные с Госкомвоенпромом Беларуси: 11 таких предприятий поставили продукции на $1,17 млрд.

Среди них — АО "Минский завод колесных тягачей", который поставлял шасси для реактивных систем залпового огня и ракетных комплексов, в частности для российских предприятий АО "Мотовилихинские заводы" и АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады".

Оптико-электронную продукцию поставляла белорусская компания АО "Пеленг" — в общей сложности на $875 млн, в частности для "Вологодского оптико-механического завода" и "Уралвагонзавода".

Читайте также: Более 80% белорусских предприятий работают на военные нужды России, — СЗР

Также в тройку крупнейших поставщиков вошло предприятие "ОКБ ТСП", которое отгружало оборудование для ракетных систем.

Как отмечают расследователи, продукцию белорусских предприятий обнаруживали в образцах захваченной российской техники, в частности в танках и бронемашинах. Отдельную группу составляют государственные предприятия. В частности, ИЦТ "Гаризонт", оптический завод "Сфера" и холдинг "Интеграл", поставлявшие оптические элементы и микросхемы для российских оборонных предприятий.

Кроме того, в схемах поставок участвовали частные компании, часть из которых не находится под санкциями.

Некоторые белорусские предприятия используют продукцию западного происхождения, в частности из Германии, Швейцарии, Великобритании и США, которая затем используется в производстве.

Читайте также: Беларусь поставляет России новые шасси для "Панцирей"

Автор: 

Беларусь (7997) россия (97451) техника (1871) поставки (235)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Ну так рыжая псина для того и снимала санкции с **********.
показать весь комментарий
08.05.2026 21:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...а то Лукашенко нападе...
показать весь комментарий
08.05.2026 21:18 Ответить
Ну так рыжая псина для того и снимала санкции с **********.
показать весь комментарий
08.05.2026 21:20 Ответить
Ну таке собі 🐱. Перші санкції Трамп зняв 11 вересня 25 з авіакомпанії, в тут показники з 2022 по серпень 2025. Тобто лука допомагав путіну починаючи з Байдена.
показать весь комментарий
08.05.2026 21:37 Ответить
С другой стороны, по решению администрации Трампа с Беларуси был снят ряд санкций. В частности, полностью сняты санкции с Беларуськалия, Белорусского банка развития и министерства финансов... - так на вскидку.
показать весь комментарий
08.05.2026 22:58 Ответить
Я на вскідку написав що новина в основному до зняття санкції Трампом.
показать весь комментарий
08.05.2026 23:00 Ответить
ну то таке
показать весь комментарий
08.05.2026 23:09 Ответить
Мозирський НПЗ та "Нафтан" у Новополоцьку можуть переробляти до 24 млн тонн нафти на рік.
За 2025-й експорт до Росії збільшився в три рази порівняно з попереднім роком і склав 142,5 тисячі тонн бензину.
У Росії українськими ударами пошкоджуються НПЗ, і частину нафти росіяни можуть перенаправляти до Білорусі на переробку.
РФ постачає країні нафту за цінами нижчими за ринкові, заводи переробляють її на нафтопродукти - і продають із прибутком.
показать весь комментарий
08.05.2026 21:26 Ответить
Це той випадок, коли колхозан нахлобучив кегебешніка !
показать весь комментарий
08.05.2026 21:32 Ответить
І за це білоруським спортсменам знімають заборони участі у змаганнях,а з луки знімають санкції...Трамп- йолоп ...
показать весь комментарий
08.05.2026 23:39 Ответить
бульбосвинособаки..
показать весь комментарий
08.05.2026 23:51 Ответить
 
 