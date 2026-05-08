З лютого 2022 року по серпень 2025-го Білорусь передала РФ компонентів для зброї на щонайменше $1,2 млрд, - розслідування

Значна частка поставок шасі, електроніки та комплектуючих для військової техніки Росії відбувається з Білорусі.

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідство.Інфо", БРЦ та ініціативи "Рабочы Рух", передає Цензор.НЕТ.

"З лютого 2022 року по серпень 2025-го їхній обсяг склав щонайменше $1,2 млрд. До 2024 року він збільшився вдвічі порівняно з 2022-м. 29 білоруських компаній-підрядниць досі не перебувають під санкціями Заходу", - йдеться у розслідуванні.

Які підприємства постачають комплектуючі?

Журналісти проаналізували інформацію про постачання від 58 білоруських підприємств до 41 заводу військово-промислового комплексу РФ.

Найбільшу частку забезпечили компанії, пов’язані з Держкомвоєнпромом Білорусі: 11 таких підприємств поставили продукції на $1,17 млрд.

Серед них — ААТ "Мінскі завод колавых цягачоў", який постачав шасі для реактивних систем залпового вогню та ракетних комплексів, зокрема для російських підприємств АО "Мотовилихинские заводы" і АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады".

Оптико-електронну продукцію постачала білоруська компанія ААТ "Пеленг" — загалом на $875 млн, зокрема для "Вологодского оптико-механического завода" та "Уралвагонзавода".

Також до трійки найбільших постачальників увійшло підприємство "ОКБ ТСП", яке відвантажувало обладнання для ракетних систем.

Як зазначають розслідувачі, продукцію білоруських підприємств виявляли у зразках захопленої російської техніки, зокрема в танках і бронемашинах. Окрему групу складають державні підприємства. Зокрема ІЦТ "Гарызонт", оптичний завод "Сфера" та холдинг "Інтэграл", що постачали оптичні елементи та мікросхеми для російських оборонних підприємств.

Крім того, у схемах постачання брали участь приватні компанії, частина з яких не перебуває під санкціями.

Деякі білоруські підприємства використовують продукцію західного походження, зокрема з Німеччини, Швейцарії, Великої Британії та США, яка потім використовується у виробництві.

Топ коментарі
Ну так рыжая псина для того и снимала санкции с **********.
08.05.2026 21:20 Відповісти
...а то Лукашенко нападе...
08.05.2026 21:18 Відповісти
Ну так рыжая псина для того и снимала санкции с **********.
08.05.2026 21:20 Відповісти
Ну таке собі 🐱. Перші санкції Трамп зняв 11 вересня 25 з авіакомпанії, в тут показники з 2022 по серпень 2025. Тобто лука допомагав путіну починаючи з Байдена.
08.05.2026 21:37 Відповісти
С другой стороны, по решению администрации Трампа с Беларуси был снят ряд санкций. В частности, полностью сняты санкции с Беларуськалия, Белорусского банка развития и министерства финансов... - так на вскидку.
08.05.2026 22:58 Відповісти
Я на вскідку написав що новина в основному до зняття санкції Трампом.
08.05.2026 23:00 Відповісти
ну то таке
08.05.2026 23:09 Відповісти
Мозирський НПЗ та "Нафтан" у Новополоцьку можуть переробляти до 24 млн тонн нафти на рік.
За 2025-й експорт до Росії збільшився в три рази порівняно з попереднім роком і склав 142,5 тисячі тонн бензину.
У Росії українськими ударами пошкоджуються НПЗ, і частину нафти росіяни можуть перенаправляти до Білорусі на переробку.
РФ постачає країні нафту за цінами нижчими за ринкові, заводи переробляють її на нафтопродукти - і продають із прибутком.
08.05.2026 21:26 Відповісти
Це той випадок, коли колхозан нахлобучив кегебешніка !
08.05.2026 21:32 Відповісти
І за це білоруським спортсменам знімають заборони участі у змаганнях,а з луки знімають санкції...Трамп- йолоп ...
08.05.2026 23:39 Відповісти
бульбосвинособаки..
08.05.2026 23:51 Відповісти
 
 