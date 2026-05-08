З лютого 2022 року по серпень 2025-го Білорусь передала РФ компонентів для зброї на щонайменше $1,2 млрд, - розслідування
Значна частка поставок шасі, електроніки та комплектуючих для військової техніки Росії відбувається з Білорусі.
Про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідство.Інфо", БРЦ та ініціативи "Рабочы Рух", передає Цензор.НЕТ.
"З лютого 2022 року по серпень 2025-го їхній обсяг склав щонайменше $1,2 млрд. До 2024 року він збільшився вдвічі порівняно з 2022-м. 29 білоруських компаній-підрядниць досі не перебувають під санкціями Заходу", - йдеться у розслідуванні.
Які підприємства постачають комплектуючі?
Журналісти проаналізували інформацію про постачання від 58 білоруських підприємств до 41 заводу військово-промислового комплексу РФ.
Найбільшу частку забезпечили компанії, пов’язані з Держкомвоєнпромом Білорусі: 11 таких підприємств поставили продукції на $1,17 млрд.
Серед них — ААТ "Мінскі завод колавых цягачоў", який постачав шасі для реактивних систем залпового вогню та ракетних комплексів, зокрема для російських підприємств АО "Мотовилихинские заводы" і АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады".
Оптико-електронну продукцію постачала білоруська компанія ААТ "Пеленг" — загалом на $875 млн, зокрема для "Вологодского оптико-механического завода" та "Уралвагонзавода".
Також до трійки найбільших постачальників увійшло підприємство "ОКБ ТСП", яке відвантажувало обладнання для ракетних систем.
Як зазначають розслідувачі, продукцію білоруських підприємств виявляли у зразках захопленої російської техніки, зокрема в танках і бронемашинах. Окрему групу складають державні підприємства. Зокрема ІЦТ "Гарызонт", оптичний завод "Сфера" та холдинг "Інтэграл", що постачали оптичні елементи та мікросхеми для російських оборонних підприємств.
Крім того, у схемах постачання брали участь приватні компанії, частина з яких не перебуває під санкціями.
Деякі білоруські підприємства використовують продукцію західного походження, зокрема з Німеччини, Швейцарії, Великої Британії та США, яка потім використовується у виробництві.
