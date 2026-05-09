За сутки на фронте произошло 245 боевых столкновений. Враг наиболее активно наступает на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 245 боевых столкновений. Российские войска совершили десятки атак на востоке и юге Украины, в частности на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 23 авиационных удара, сбросив 87 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8189 дронов-камикадзе и осуществил 1936 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 10 — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор осуществил 35 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один — с применением РСЗО. Зафиксировано 10 штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Лиман, Старица и в сторону Избицкого, Чайковки, Терновой.

На Купянском направлении противник совершил одну атаку в сторону Радьковки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Зеленка" и плохая погода в апреле осложнили ситуацию под Купянском для Сил обороны, - Трегубов

На Лиманском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Дробышево, Заречное, Ставки, Ямполь и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Каленики.

На Краматорском направлении враг совершил одну атаку в направлении Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку вблизи Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Ильиновки, Русина Яра, Новопавловки, Торецкого и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Муравка, Затышок, Ивановка, Дорожное, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподогородное и в направлении Сергеевки, Новопавловки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг использует Покровск для накопления личного состава и техники: зафиксирована 90-я танковая дивизия РФ, — 7-й корпус ДШВ

На Александровском направлении противник атаковал трижды, в районах населенных пунктов Александроград и Вороное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Зализничное, Багатое, Еленоконстантиновка и в сторону Нового Запорожья, Воздвижковки, Староукраинки и Чаривного.

На Ореховском направлении враг совершил одну наступательную операцию в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении противник проводил три атаки в сторону Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения живой силы противника, один пункт управления, две пушки и один склад материально-технического обеспечения врага.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1080 человек. Также уничтожены один танк, три боевые бронированные машины, 82 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, семь наземных робототехнических комплексов, 1479 беспилотных летательных аппаратов, 373 единицы автомобильной техники врага.