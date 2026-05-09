Дрон с надписями на русском языке обнаружили в Польше у границы с РФ

В Варминско-Мазурском воеводстве Польши в населенном пункте Осека, расположенном у границы с Калининградской областью РФ, обнаружили дрон с надписями на русском языке.

Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на данные местной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Беспилотник обнаружили в поле. Сейчас на месте происшествия работают службы. Место происшествия оцеплено.

"Сообщение об этом мы получили от анонимного свидетеля", – рассказала пресс-секретарь местной полиции Марта Кабелис.

Как пишет RMF24, на дроне есть надписи кириллицей. Устройство оснащено камерой, и это не тот тип дрона, который можно обычно купить в магазине.

Что предшествовало?

  • Полиция Латвии заявила, что в нефтебазу в городе Резекне недалеко от границы с РФ 7 мая попали два беспилотника, а не один, как считалось изначально.

Мабуть там написано "На Берлин!" ? 🤔
09.05.2026 13:52 Ответить
Дайошь!!!! На Варшаву!
09.05.2026 15:10 Ответить
Ні з написом на бірлін .
09.05.2026 18:32 Ответить
НА РФ повно наших дронів, що впали. Буряти намалюють свастику на на ЕС.
09.05.2026 14:18 Ответить
 
 