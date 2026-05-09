Дрон с надписями на русском языке обнаружили в Польше у границы с РФ
В Варминско-Мазурском воеводстве Польши в населенном пункте Осека, расположенном у границы с Калининградской областью РФ, обнаружили дрон с надписями на русском языке.
Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на данные местной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Беспилотник обнаружили в поле. Сейчас на месте происшествия работают службы. Место происшествия оцеплено.
"Сообщение об этом мы получили от анонимного свидетеля", – рассказала пресс-секретарь местной полиции Марта Кабелис.
Как пишет RMF24, на дроне есть надписи кириллицей. Устройство оснащено камерой, и это не тот тип дрона, который можно обычно купить в магазине.
Что предшествовало?
- Полиция Латвии заявила, что в нефтебазу в городе Резекне недалеко от границы с РФ 7 мая попали два беспилотника, а не один, как считалось изначально.
