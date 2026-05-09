Дрон із написами російською мовою виявили у Польщі біля кордону з РФ

У Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі в населеному пункті Осека, що розташований біля кордону з Калінінградською областю РФ, знайшли дрон із написами російською мовою.

Про це повідомляє Polsat News з посиланням на дані місцевої поліції, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Безпілотник виявили в полі. Наразі на місці події працюють служби. Місце події оточено.

"Повідомлення про це ми отримали від анонімного свідка", – розповіла речниця місцевої поліції Марта Кабеліс.

Як пише RMF24, на дроні є написи кирилицею. Пристрій оснащений камерою, і це не той тип дрона, який можна звичайно купити в магазині.

Що передувало?

Поліція Латвії заявила, що у нафтобазу в місті Резекне неподалік від кордону з РФ 7 травня влучили два безпілотники, а не один, як вважалося спочатку.

