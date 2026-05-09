УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18424 відвідувача онлайн
Новини Відносини РФ та Польщі
1 775 4

Дрон із написами російською мовою виявили у Польщі біля кордону з РФ

Польща

У Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі в населеному пункті Осека, що розташований біля кордону з Калінінградською областю РФ, знайшли дрон із написами російською мовою.

Про це повідомляє Polsat News з посиланням на дані місцевої поліції, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Безпілотник виявили в полі. Наразі на місці події працюють служби. Місце події оточено.

"Повідомлення про це ми отримали від анонімного свідка", – розповіла речниця місцевої поліції Марта Кабеліс.

Як пише RMF24, на дроні є написи кирилицею. Пристрій оснащений камерою, і це не той тип дрона, який можна звичайно купити в магазині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща не змінює роботу посольства в Києві через погрози РФ

Що передувало?

  • Поліція Латвії заявила, що у нафтобазу в місті Резекне неподалік від кордону з РФ 7 травня влучили два безпілотники, а не один, як вважалося спочатку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 3500 військовослужбовців: у Польщі розпочалися військові навчання за участі кількох країн НАТО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5812) кордон (4979) Польща (9271)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть там написано "На Берлин!" ? 🤔
показати весь коментар
09.05.2026 13:52 Відповісти
Дайошь!!!! На Варшаву!
показати весь коментар
09.05.2026 15:10 Відповісти
Ні з написом на бірлін .
показати весь коментар
09.05.2026 18:32 Відповісти
НА РФ повно наших дронів, що впали. Буряти намалюють свастику на на ЕС.
показати весь коментар
09.05.2026 14:18 Відповісти
 
 