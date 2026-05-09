Мужчина умер возле станции метро "Политехнический институт" в Киеве, потому что работники не предоставили дефибриллятор

В Киеве возле станции метро "Политехнический институт" скончался мужчина. Свидетели пытались взять на станции метро дефибриллятор для оказания первой помощи, но им не разрешили это сделать.

Об этом написала инструктор по домедицинской помощи Наталья Бойко в Instagram, которая пыталась спасти незнакомца, сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 8 мая около 17:15 возле Smart Plaza, что рядом с политехом. Она увидела мужчину, который лежал на тротуаре без сознания и не дышал.

"Как инструктор по первой помощи, я точно знаю, что нужно делать, и не колеблюсь ни секунды. Начинаю компрессии грудной клетки и попросила принести АЗД со станции метро", — рассказывает женщина.

Мужчина скончался

Люди трижды просили в метро вынести наверх дефибриллятор, который находится на платформе. По словам женщины, оборудование просили специально, чтобы "не было паники и полиция не гналась за людьми".

Она добавляет, что АЗД принесли только через более 20 минут, когда на место уже прибыла бригада скорой помощи со своим оборудованием. Реанимационные мероприятия длились более 40 минут, однако мужчину не спасли.

Инструктор подчеркнула, что автоматический внешний дефибриллятор может существенно повысить шансы на спасение человека в первые минуты после остановки кровообращения, а пользоваться им могут даже люди без медицинского образования.

Обращение в полицию

Родственники погибшего не написали жалобы на метрополитен, однако Наталья написала обращение в полицию относительно отказа в предоставлении дефибриллятора.

Действия работников метро могут квалифицировать по статье 136 Уголовного кодекса Украины –– "Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии".

Санкции по этой статье предусматривают штраф от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан [от 17 000 до 68 000 гривен] или общественные работы на срок от 150 до 240 часов.

На момент публикации новости в полиции Киева или КП "Киевский метрополитен" не комментировали ситуацию.

Обновлено 16:50.

Реакция метрополитена

"Киевский метрополитен" заявивл, что пересмотрит алгоритмы взаимодействия между работниками метро и полиции в случае экстренных медицинских случаев вблизи станций.

Там говорят, что сейчас собирают информацию от всех находившихся на станции работников, "чтобы детально проработать хронологию события и обстоятельства".

В метрополитене также напомнили, что автоматические внешние дефибрилляторы установили на станциях еще в 2020 году. За это время их неоднократно использовали для оказания медицинской помощи пассажирам в критических состояниях.

