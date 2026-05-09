Мужчина умер возле станции метро "Политехнический институт" в Киеве, потому что работники не предоставили дефибриллятор

В Киеве возле станции метро "Политехнический институт" скончался мужчина. Свидетели пытались взять на станции метро дефибриллятор для оказания первой помощи, но им не разрешили это сделать.

Об этом написала инструктор по домедицинской помощи Наталья Бойко в Instagram, которая пыталась спасти незнакомца, сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 8 мая около 17:15 возле Smart Plaza, что рядом с политехом. Она увидела мужчину, который лежал на тротуаре без сознания и не дышал.

"Как инструктор по первой помощи, я точно знаю, что нужно делать, и не колеблюсь ни секунды. Начинаю компрессии грудной клетки и попросила принести АЗД со станции метро", — рассказывает женщина.

Мужчина скончался

 Люди трижды просили в метро вынести наверх дефибриллятор, который находится на платформе. По словам женщины, оборудование просили специально, чтобы "не было паники и полиция не гналась за людьми".

Она добавляет, что АЗД принесли только через более 20 минут, когда на место уже прибыла бригада скорой помощи со своим оборудованием. Реанимационные мероприятия длились более 40 минут, однако мужчину не спасли.

Инструктор подчеркнула, что автоматический внешний дефибриллятор может существенно повысить шансы на спасение человека в первые минуты после остановки кровообращения, а пользоваться им могут даже люди без медицинского образования.

Обращение в полицию

Родственники погибшего не написали жалобы на метрополитен, однако Наталья написала обращение в полицию относительно отказа в предоставлении дефибриллятора.

  • Действия работников метро могут квалифицировать по статье 136 Уголовного кодекса Украины –– "Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии".
  • Санкции по этой статье предусматривают штраф от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан [от 17 000 до 68 000 гривен] или общественные работы на срок от 150 до 240 часов.

На момент публикации новости в полиции Киева или КП "Киевский метрополитен" не комментировали ситуацию. 

Обновлено 16:50.

Реакция метрополитена

"Киевский метрополитен" заявивл, что пересмотрит алгоритмы взаимодействия между работниками метро и полиции в случае экстренных медицинских случаев вблизи станций.

Там говорят, что сейчас собирают информацию от всех находившихся на станции работников, "чтобы детально проработать хронологию события и обстоятельства".

В метрополитене также напомнили, что автоматические внешние дефибрилляторы установили на станциях еще в 2020 году. За это время их неоднократно использовали для оказания медицинской помощи пассажирам в критических состояниях.

В Франції за таке 5 років дають і 75 000 Є штрафу. Такі дії є злочном.

"Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende."
09.05.2026 15:01 Ответить
За такою логікою, замість нього можна дерев'яний муляж повісити і теж нікому не давати...
09.05.2026 15:03 Ответить
Дефібрилятор - це майно метрополітену, його не можна виносити за межі станції! А якщо паламаєте, то платити буде чергова із своєї кишені! І взагалі - висить собі спокійно - і не чіпайте!
09.05.2026 14:48 Ответить
Дії працівників метро можуть кваліфікувати за статтею 136 Кримінального кодексу України -- "Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані".Санкції за цією статтею передбачають штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян [від 17 000 до 68 000 гривень] або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин.

Такі "санкції" по відношенню до життя людини (тепер померлого) співрозмірні зі словами: "ну, вибачте"(
09.05.2026 14:44 Ответить
09.05.2026 14:48 Ответить
На жаль, це не жарт, а алгоритм поведінки: використовувати на території станції (хотів би помилитись, але сходе, що саме так).
09.05.2026 21:53 Ответить
Дефібрилятор - досить специфічна штука, ним мають користуватися строго медики.
А якщо потім експертиза покаже, що саме через нього людина померла або її стан погіршився?
Оце реально можуть повісити.
Як потім відповідати? Я дав дефібрилятор незнайомому чуваку, який прибіг, бо він сказав, що інший чувак уміє ним користуватися?
09.05.2026 16:08 Ответить
Сходіть на навчання з домедичної допомоги, там вам розкажуть і покажуть, як працює такий дефібрилятор. Він сам голосно командує, що куди приліпити, сам перевіряє, чи є показання до застосування. Він буквально створений щоб ним могли скористатись люди без медичної освіти і навичок.
Інше питання - які внутрішні інструкції в метро, "щоб не вкрали".
09.05.2026 16:23 Ответить
Ой, ну прям бином Ньютона... Не дали дефибриллятор, а почему? Не сунули на лапу баксов сто, вот и фигвам. Значит виноваты те кто оказывал помощь! (сарказм)
09.05.2026 21:41 Ответить
Ось так, убивці, присутні між нами!!!
Це мабуть, представники з отого «насєлєнія», друх-таваріщь-брать…
09.05.2026 14:50 Ответить
Дефибрилятор може убити рятувальника. Тому і не давали.
09.05.2026 14:55 Ответить
За такою логікою, замість нього можна дерев'яний муляж повісити і теж нікому не давати...
09.05.2026 15:03 Ответить
Якщо хтось пам'ятає при Совку на невеликих підприємствах, гаражах, і тд були протипожежні щити. На них висіли сокири прибиті цвяхами, відра прикручені болтом через дірку в дні. Просто щоб було для галочки бо користуватися цим не можна. А то поламаєш.
09.05.2026 19:40 Ответить
А торговий центр чому допомогу не надав, чому в торговому центрі немає дефібрилятора та засобів першої медичної допомоги, якщо у них кожного дня знаходиться велика кількість людей
09.05.2026 14:57 Ответить
Так метро об'єкт підвищеної небезпеки. Чи нє?
09.05.2026 16:01 Ответить
Яке там Метро...У автомобілі "швидкої" допомоги іноді "катають" по декілька годин тому,що не приймають у лікарнях! То документів немає,то район не той,то прописка у іншому регіоні...то важкий і немає лікаря...Спитайте у любого з швидкої головне питання - здати пацієнта...бо в швидкої тільки пусті шприці та пігулки...
09.05.2026 14:57 Ответить
Ти бач, шо придумали? Дефибрілятор їм давай! Не мона! То для комісії.
09.05.2026 15:01 Ответить
09.05.2026 15:01 Ответить
Торгові центри теж отрібно зобовязати мати засоби першої допомоги та ще й чергового лікаря,
а то тільки гроші за оренду косять і в магазинах ціни захмарні
09.05.2026 15:03 Ответить
В Франції на вулицях висять до будинків причіплені. Правда, в них акумулятори розряджені і ніхто за тим не слідкує. Пришпандорили коробку до будинку і висить, але є, бо має бути. Теж трохи бардак розвели.
09.05.2026 15:20 Ответить
Сто пудово: або Кличко, або Порошенко приложили руку.
09.05.2026 15:05 Ответить
Очевидно що він для красоти і для перевірок. Мабуть ще і неробочий.
09.05.2026 15:16 Ответить
життя українця в Україні не коштує навіть ломаного гроша!
09.05.2026 15:45 Ответить
Не розганяйте зраду! Smart Plaza знаходиться через дорогу від метро. Щоб добратись до метро потрібно пройти досить довгим підземним переходом де куча торгашів і товпи народу. Там не тільки пробігти важко, там і пройти не легко. Потім в метро глибоченний ескалатор на якому десь 5 хв спускатись, потім знайти і зняти дефібрилятор, потім знову підніматись десь 5 хв, потім знову клятий перехід. І це все після 17:15 коли там взагалі краще не шастать, бо затоптати можуть. Тому 20 хв це ще й дуже швидко. І на яку реанімацію ця інструкторка надіялась з тим дефібрилятором? Вона ж побачила вже лежачим. І скільки він там лежав - не відом. Якщо більше 5 хв то вже клінічна смерть. Просто тупа звізда вирішила хайпонуть в інстаграм.
09.05.2026 16:11 Ответить
Коли ти будеш здихати біля метро теж не забудь написати про хайп.
09.05.2026 18:00 Ответить
Ти в своїй Франції взагалі читати українською розучився? Це не біля метро було а біля ТРЦ. Я описав як з платформи метро підняти дефібрилятор і скільки часу то займе. А тупа звізда хайпить в інстаграм що то співробітники метро його не давали, хоча його фізично швидше не можна було доставить, описав же чому. Тепер у співробітників метро будуть проблеми, а в поліції дибільне розслідування. А ти коли будеш здихати то нехай тобі допомагають дефібрилятором із розрядженими акумами як написав Julian Lopez #602860
09.05.2026 18:13 Ответить
Будеш здивований, але там де я живу всі "акуми" заряджені і дефібрилятори в робочому стані.
09.05.2026 18:43 Ответить
А ти, бєстолочь, читати вмієш?
Чоловік помер біля станції метро "Політехнічний інститут" у Києві, бо працівники не надали дефібрилятор Джерело: https://censor.net/ua/n4002327
09.05.2026 18:46 Ответить
Ти, їпанько, ось це прочитав - "біля Smart Plaza, що поблизу політеху Джерело: https://censor.net/ua/n4002327". Ти хочеш сказати, що із Франції ти краще знаєш район де я працюю? Так може приїдеш і проведемо слідчий експеримент - скільки треба часу щоб від Smart Plaza спуститись в метро, знайти і зняти дефібрилятор і повернутись до Smart Plaza? Ах да, ти ж не можеш приїхати! Ти ж ухилянт! Або й ще гірше - кацапська ботяра!!! Ну і ще питаннячко, яким приладом ти перевіряв зарядженість акумів?
09.05.2026 19:03 Ответить
Тю, чого це ти працюєш, а не воюєш?
А до ухилянта мені рочків не вистачає. Через місяць буде лише 69 (шістдесят дев"ять), напишу словами, а то ти, кацапська ботяра, може не зрозумієш.
Прилад називається діскомбобулятор.
09.05.2026 20:02 Ответить
Може у Франції не знають, але в нас воюють добровольці і призвані, я оновив дані в Резерв+ і мене ще не призвали. Тому я працюю, бо хтось має платити податки для забезпечення фронту. Я дуже здивований, що тобі 69. Міг би бути вагітною пенсіонеркою з інвалідністю. Пропозиція слідчого експерименту відміняється - бо ще тобі по дорозі дефібрилятор знадобиться. Ну і якщо ти такий старий - то чого такий тупий? Старечий маразм? Прилад для вимірювання заряду акумів називається вольтметр.
09.05.2026 20:50 Ответить
Тупий придурок, ти ще повчи інженера електромеханіка як називається прилад для вимірювання заряду аккумуляторів. Мультиметр - це найзручніший і найдоступніший прилад для перевірки заряду акумулятора.
P.S. А слово акум пишеться з двома "к". Аккум - назва населених пунктів у Казахстані.
09.05.2026 21:24 Ответить
А тут то я тебе, придурочну кацапську ботяру і спалив . Коли я запитав чим заряд акума вимірюється, то ти, дебіл, навіть не зрозумів про що я, навіть https://www.google.com/search?client=opera&hs=xqr&sca_esv=8061bd9cb19cd450&sxsrf=ANbL-n7CDp5Mq53ywlvSlajhk1g_2wgxIw:1778352902629&q=Google+Translate&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi5r6_o8KyUAxVpTVUIHWneKBkQkeECKAB6BAgMEAE Google Translate не допоміг. Тому ти, кончене, написало "діскомбобулятор", сподіваючись, що будеш сильно вумним як трампло. Коли я написав про вольтмет, ти, *******, загуглило і стало вумнічать про мультиметр і корчить з себе електромеханіка. Але всі знають, що в мультиметрі є режим вольтметра, амперметра, омметра та інші, залежно від моделі. А є чисто вольтметри, про які кацапські ботяри не знають. А спалився ти на тому, що не знав, що по українські "акумулятор" з одною "к", а акум це скорочення. А на підарській, твоїй рідній, це "аккумулятор". Тому то ти і не викупив про що я. А до чого тут місто в Казахстані - я взагалі не розумію, це лише ще один доказ що ти дупля не відбиваєш в укр. мові. Вчи мат. часть. а то куратор на бутилку посадить за таке паліво. І укр. мову вчи, вам скоро дуже пригодиться
09.05.2026 22:11 Ответить
Тупе свиняче рило, ти навіть не знаєш, що слово акумулятор не скорочується. Але якщо і скоротив, то треба ставити крапку: акум.
А "діскомбобулятор" це стьоб над твоїми тупими дописами.
09.05.2026 23:20 Ответить
Тупорила кацапська ботяра, після 22 року акум у нас є нормальним словом а не скороченням. Я можу зайти в будь-який магазин і сказати, що мені акум потрібен. І всі зрозуміють що я хочу. І ніяких крапок там не треба. А ти, тварь, поясни до чого тут місто в Казахстані і дискобульбулятор! Ти вважаєш себе круче прокурора? Так з тараканами не домовляються

09.05.2026 23:58 Ответить
Ботяра, що у тебе так дупа підгорає?
Забув використати лубрикант?
Чи сів голою сракою на акум без вольтметру?
10.05.2026 00:22 Ответить
Та ні, то в тебе підгорає, типова кацапська підстилка. Я навів кучу аргументів, а у відповідь лише хамство і образи. Типово для кацапських ботяр. Але не типово для дідів 69 рочків. Ну, вже спати повинні в такий час. Я тебе взяв на карандаш! Тебе ще не один раз куратор посадить на бутилку через пройоб зі мною. До зустрічі!!!!!!
10.05.2026 00:57 Ответить
Вот наконец-то ты кацап и прокололся на слове карандаш!
10.05.2026 01:02 Ответить
Та нє, тут ти ще раз спалився, нарешті перейшов на свій кацапський. В мене є багато російськомовних друзів, Усі розуміють українську. Тому в нас що карандаш, що олівець - то є однаково. Але тільки для кацапі то різне.
10.05.2026 01:37 Ответить
Для кацапів звичайно, що карандаш, що олівець.
В українській мові немає слова «карандаш», оскільки це калька з російської. Правильна назва цього канцелярського приладдя - олівець. «Олівець - тоненька паличка графіту або сухої фарби у дерев'яній оправі, якою пишуть, креслять, малюють.»
10.05.2026 01:46 Ответить
Може ми таки перейшли від взаємних образ до якогось конструктиву. Взяти на карандаш
це не про лінгвістику, це про те, що спецслужби брали під особливий нагляд певних осіб. Це називалось - взяти на карандаш.
10.05.2026 02:09 Ответить
Ідіотів в коментарях вистачає!Так ,на станчіях метро повині бути діфібрілятори і мед персонал,який вміє їм користуватися.АЛЕ!!!В нас війна!Невистачає медпрацевників.Чи ви думаєте що користуватись діфібрилятором це просто,як лай поставити під відосіком,чи накалякати постік?
09.05.2026 16:27 Ответить
Дефібрилятор дає розряд в тіло людини в кілька тисяч вольт. Він може "завести" серце (що буває, доречі дуже рідко...), а може і убити людину (як і "т.з. реаніматора", котрий не уміє ним користуватися). Для застосування дефібрилятора мають бути достовірні показання, котрі можуть і повинни визначити професіонали (підготовлені до того люди). Свідомість може бути утрачена, але дихання і серцева діяльність поверхневими і незамітними для непрофесіонала, як у даному випадку - інструкторки з домедичної допомоги чи випадкових перехожих. СУдячи з того, що людина померла - то, ймовірніше була зупинка серця, і тут претензії до працівників метро виправдані, хоча доказом того має бути результат розтину.
Та, в любому випадку розкидатися такими штуками як дефібрилятор по метро, магазинах чи ін. місцях скупчення людей без укомплектації підготовленими професіоналами - дуже ризиковано.
09.05.2026 17:03 Ответить
Невже заброньовані силовики не змогли чкурнути прливитись самі, що їх ще треба вмовляти рятувати людину,
У мля,. Кава в Ялті і країна в смартфоні, ну вас на фіг...
Країна торжества Прав людини! Країна Мрій і рожевих фламіндів
09.05.2026 20:40 Ответить
Якийсь геноцид. Значить, це наказ керівництва таке робити. Самі ті робітники нічого не вирішують.
09.05.2026 20:40 Ответить
Це в рамках знищення медицини і геноциду. Як нема активного плану лікування і "унікальних" процедур, вас більше ніхто не госпіталізує. От де наші "права", в т.р. і на безкоштовну медичну допомогу, як написано в Конституції. "Українцям доведеться лікуватися вдома? : чому нові стандарти госпіталізації спричинили скандал"
Он з 20 травня не можна буде дистанційно отримувати направлення. Вже офіційно
Повний провал медичної реформи і скоро медицини взагалі з такими темпами. В поліклініках на Троєщині скасували запис до профільних лікарів через хелсі, в хелсі вільні місця, а запис тільки через реєстратуру, а там натовп і всім кажуть, що місць немає, і навіть, щоб взяти свій лікарняний, тра записуватись на платний прийом, при цьому на поверсі порожньо і лікарі байдикують. Не кажучи вже про реальну допомогу. Вони що вагітні ті псевдолікарі, працюють 2 години на день, заброньовані, влаштували платні прийоми прямо в поліклініці, ще й хамлять і знущаються з людей. Отакої! Знову кому війна, а кому мати рідна! Але я думаю, це все таки більше до керівництва аж до самої гори - туди все стікається, будуть маєтки на наших кістках! От таке конституційне право на безкоштовну медицину. Батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! Ще й забрали телефон і не пускали.
09.05.2026 20:44 Ответить
 
 