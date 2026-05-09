Мужчина умер возле станции метро "Политехнический институт" в Киеве, потому что работники не предоставили дефибриллятор
В Киеве возле станции метро "Политехнический институт" скончался мужчина. Свидетели пытались взять на станции метро дефибриллятор для оказания первой помощи, но им не разрешили это сделать.
Об этом написала инструктор по домедицинской помощи Наталья Бойко в Instagram, которая пыталась спасти незнакомца, сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел 8 мая около 17:15 возле Smart Plaza, что рядом с политехом. Она увидела мужчину, который лежал на тротуаре без сознания и не дышал.
"Как инструктор по первой помощи, я точно знаю, что нужно делать, и не колеблюсь ни секунды. Начинаю компрессии грудной клетки и попросила принести АЗД со станции метро", — рассказывает женщина.
Мужчина скончался
Люди трижды просили в метро вынести наверх дефибриллятор, который находится на платформе. По словам женщины, оборудование просили специально, чтобы "не было паники и полиция не гналась за людьми".
Она добавляет, что АЗД принесли только через более 20 минут, когда на место уже прибыла бригада скорой помощи со своим оборудованием. Реанимационные мероприятия длились более 40 минут, однако мужчину не спасли.
Инструктор подчеркнула, что автоматический внешний дефибриллятор может существенно повысить шансы на спасение человека в первые минуты после остановки кровообращения, а пользоваться им могут даже люди без медицинского образования.
Обращение в полицию
Родственники погибшего не написали жалобы на метрополитен, однако Наталья написала обращение в полицию относительно отказа в предоставлении дефибриллятора.
- Действия работников метро могут квалифицировать по статье 136 Уголовного кодекса Украины –– "Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии".
- Санкции по этой статье предусматривают штраф от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан [от 17 000 до 68 000 гривен] или общественные работы на срок от 150 до 240 часов.
На момент публикации новости в полиции Киева или КП "Киевский метрополитен" не комментировали ситуацию.
Обновлено 16:50.
Реакция метрополитена
"Киевский метрополитен" заявивл, что пересмотрит алгоритмы взаимодействия между работниками метро и полиции в случае экстренных медицинских случаев вблизи станций.
Там говорят, что сейчас собирают информацию от всех находившихся на станции работников, "чтобы детально проработать хронологию события и обстоятельства".
В метрополитене также напомнили, что автоматические внешние дефибрилляторы установили на станциях еще в 2020 году. За это время их неоднократно использовали для оказания медицинской помощи пассажирам в критических состояниях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такі "санкції" по відношенню до життя людини (тепер померлого) співрозмірні зі словами: "ну, вибачте"(
А якщо потім експертиза покаже, що саме через нього людина померла або її стан погіршився?
Оце реально можуть повісити.
Як потім відповідати? Я дав дефібрилятор незнайомому чуваку, який прибіг, бо він сказав, що інший чувак уміє ним користуватися?
Інше питання - які внутрішні інструкції в метро, "щоб не вкрали".
Це мабуть, представники з отого «насєлєнія», друх-таваріщь-брать…
"Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende."
а то тільки гроші за оренду косять і в магазинах ціни захмарні
Чоловік помер біля станції метро "Політехнічний інститут" у Києві, бо працівники не надали дефібрилятор Джерело: https://censor.net/ua/n4002327
А до ухилянта мені рочків не вистачає. Через місяць буде лише 69 (шістдесят дев"ять), напишу словами, а то ти, кацапська ботяра, може не зрозумієш.
Прилад називається діскомбобулятор.
P.S. А слово акум пишеться з двома "к". Аккум - назва населених пунктів у Казахстані.
А "діскомбобулятор" це стьоб над твоїми тупими дописами.
і
Забув використати лубрикант?
Чи сів голою сракою на акум без вольтметру?
В українській мові немає слова «карандаш», оскільки це калька з російської. Правильна назва цього канцелярського приладдя - олівець. «Олівець - тоненька паличка графіту або сухої фарби у дерев'яній оправі, якою пишуть, креслять, малюють.»
це не про лінгвістику, це про те, що спецслужби брали під особливий нагляд певних осіб. Це називалось - взяти на карандаш.
Та, в любому випадку розкидатися такими штуками як дефібрилятор по метро, магазинах чи ін. місцях скупчення людей без укомплектації підготовленими професіоналами - дуже ризиковано.
У мля,. Кава в Ялті і країна в смартфоні, ну вас на фіг...
Країна торжества Прав людини! Країна Мрій і рожевих фламіндів
Он з 20 травня не можна буде дистанційно отримувати направлення. Вже офіційно
Повний провал медичної реформи і скоро медицини взагалі з такими темпами. В поліклініках на Троєщині скасували запис до профільних лікарів через хелсі, в хелсі вільні місця, а запис тільки через реєстратуру, а там натовп і всім кажуть, що місць немає, і навіть, щоб взяти свій лікарняний, тра записуватись на платний прийом, при цьому на поверсі порожньо і лікарі байдикують. Не кажучи вже про реальну допомогу. Вони що вагітні ті псевдолікарі, працюють 2 години на день, заброньовані, влаштували платні прийоми прямо в поліклініці, ще й хамлять і знущаються з людей. Отакої! Знову кому війна, а кому мати рідна! Але я думаю, це все таки більше до керівництва аж до самої гори - туди все стікається, будуть маєтки на наших кістках! От таке конституційне право на безкоштовну медицину. Батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! Ще й забрали телефон і не пускали.