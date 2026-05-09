Чоловік помер біля станції метро "Політехнічний інститут" у Києві, бо працівники не надали дефібрилятор (доповнено)
У Києві біля метро "Політехнічний інститут" помер чоловік. Свідки намагалися узяти на станції метрополітену дефібрилятор для реанімаційних заходів людини, але їм не дозволили це зробити.
Про це написала інструкторка з домедичної допомоги Наталія Бойко в Instagram, яка намагалась врятувати незнайомця, та пише "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався 8 травня близько 17:15 біля Smart Plaza, що поблизу політеху. Вона побачила чоловіка, який лежав на тротуарі непритомний та не дихав.
"Як інструктор з першої допомоги, я знаю точно, що треба робити й не маю жодних вагань. Починаю компресії грудної клітки та попросила принести АЗД зі станції метро", — розповідає жінка.
Чоловік помер
Люди тричі попросили в метро винести нагору дефібрилятор, який знаходиться на платформі. За словами жінки, обладнання просили спеціально, щоб "не було паніки й поліція не гналась за людьми".
Вона додає, що АЗД принесли лише через понад 20 хвилин, коли на місце вже прибула бригада швидкої зі своїм обладнанням. Реанімаційні заходи тривали понад 40 хвилин, однак чоловік помер.
Інструкторка наголосила, що автоматичний зовнішній дефібрилятор може суттєво підвищити шанси на порятунок людини у перші хвилини після зупинки кровообігу, а користуватися ним можуть навіть люди без медичної освіти.
Звернення у поліцію
Родичі загиблого не написали скарги на метрополітен, однак Наталія написала звернення в поліцію щодо відмови в наданні дефібрилятора.
- Дії працівників метро можуть кваліфікувати за статтею 136 Кримінального кодексу України –– "Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані".
- Санкції за цією статтею передбачають штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян [від 17 000 до 68 000 гривень] або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин.
На момент публікації новини в поліції Києва або КП "Київський метрополітен" не коментували ситуацію.
Оновлено 16:50.
Реакція метрополітену
"Київський метрополітен" заявив, що перегляне алгоритми взаємодії між працівниками метро та поліції у разі екстрених медичних випадків поблизу станцій.
Там кажуть, що нині збирають інформацію від усіх працівників, які в той час перебували на станції, "аби детально опрацювати хронологію події та обставини".
У метрополітені також нагадали, що автоматичні зовнішні дефібрилятори встановили на станціях ще у 2020 році. За цей час їх неодноразово використовували для надання домедичної допомоги пасажирам у критичних станах.
Такі "санкції" по відношенню до життя людини (тепер померлого) співрозмірні зі словами: "ну, вибачте"(
А якщо потім експертиза покаже, що саме через нього людина померла або її стан погіршився?
Оце реально можуть повісити.
Як потім відповідати? Я дав дефібрилятор незнайомому чуваку, який прибіг, бо він сказав, що інший чувак уміє ним користуватися?
Інше питання - які внутрішні інструкції в метро, "щоб не вкрали".
"Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende."
Та, в любому випадку розкидатися такими штуками як дефібрилятор по метро, магазинах чи ін. місцях скупчення людей без укомплектації підготовленими професіоналами - дуже ризиковано.
