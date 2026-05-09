Новини
Чоловік помер біля станції метро "Політехнічний інститут" у Києві, бо працівники не надали дефібрилятор (доповнено)

У Києві біля метро "Політехнічний інститут" помер чоловік. Свідки намагалися узяти на станції метрополітену дефібрилятор для реанімаційних заходів людини, але їм не дозволили це зробити.

Про це написала інструкторка з домедичної допомоги Наталія Бойко в Instagram, яка намагалась врятувати незнайомця, та пише "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 8 травня близько 17:15 біля Smart Plaza, що поблизу політеху. Вона побачила чоловіка, який лежав на тротуарі непритомний та не дихав.

"Як інструктор з першої допомоги, я знаю точно, що треба робити й не маю жодних вагань. Починаю компресії грудної клітки та попросила принести АЗД зі станції метро", — розповідає жінка.

Чоловік помер

 Люди тричі попросили в метро винести нагору дефібрилятор, який знаходиться на платформі. За словами жінки, обладнання просили спеціально, щоб "не було паніки й поліція не гналась за людьми".

Вона додає, що АЗД принесли лише через понад 20 хвилин, коли на місце вже прибула бригада швидкої зі своїм обладнанням. Реанімаційні заходи тривали понад 40 хвилин, однак чоловік помер.

Інструкторка наголосила, що автоматичний зовнішній дефібрилятор може суттєво підвищити шанси на порятунок людини у перші хвилини після зупинки кровообігу, а користуватися ним можуть навіть люди без медичної освіти.

Звернення у поліцію

Родичі загиблого не написали скарги на метрополітен, однак Наталія написала звернення в поліцію щодо відмови в наданні дефібрилятора.

  • Дії працівників метро можуть кваліфікувати за статтею 136 Кримінального кодексу України –– "Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані".
  • Санкції за цією статтею передбачають штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян [від 17 000 до 68 000 гривень] або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин.

На момент публікації новини в поліції Києва або КП "Київський метрополітен" не коментували ситуацію. 

Оновлено 16:50

Реакція метрополітену

"Київський метрополітен" заявив, що перегляне алгоритми взаємодії між працівниками метро та поліції у разі екстрених медичних випадків поблизу станцій.

Там кажуть, що нині збирають інформацію від усіх працівників, які в той час перебували на станції, "аби детально опрацювати хронологію події та обставини".

У метрополітені також нагадали, що автоматичні зовнішні дефібрилятори встановили на станціях ще у 2020 році. За цей час їх неодноразово використовували для надання домедичної допомоги пасажирам у критичних станах.

Київ Метрополітен смерть медична допомога
Топ коментарі
+11
За такою логікою, замість нього можна дерев'яний муляж повісити і теж нікому не давати...
09.05.2026 15:03 Відповісти
+10
В Франції за таке 5 років дають і 75 000 Є штрафу. Такі дії є злочном.

"Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende."
09.05.2026 15:01 Відповісти
+9
Дефібрилятор - це майно метрополітену, його не можна виносити за межі станції! А якщо паламаєте, то платити буде чергова із своєї кишені! І взагалі - висить собі спокійно - і не чіпайте!
09.05.2026 14:48 Відповісти
Такі "санкції" по відношенню до життя людини (тепер померлого) співрозмірні зі словами: "ну, вибачте"(
09.05.2026 14:44 Відповісти
На жаль, це не жарт, а алгоритм поведінки: використовувати на території станції (хотів би помилитись, але сходе, що саме так).
09.05.2026 21:53 Відповісти
Дефібрилятор - досить специфічна штука, ним мають користуватися строго медики.
А якщо потім експертиза покаже, що саме через нього людина померла або її стан погіршився?
Оце реально можуть повісити.
Як потім відповідати? Я дав дефібрилятор незнайомому чуваку, який прибіг, бо він сказав, що інший чувак уміє ним користуватися?
09.05.2026 16:08 Відповісти
Сходіть на навчання з домедичної допомоги, там вам розкажуть і покажуть, як працює такий дефібрилятор. Він сам голосно командує, що куди приліпити, сам перевіряє, чи є показання до застосування. Він буквально створений щоб ним могли скористатись люди без медичної освіти і навичок.
Інше питання - які внутрішні інструкції в метро, "щоб не вкрали".
09.05.2026 16:23 Відповісти
Ой, ну прям бином Ньютона... Не дали дефибриллятор, а почему? Не сунули на лапу баксов сто, вот и фигвам. Значит виноваты те кто оказывал помощь! (сарказм)
09.05.2026 21:41 Відповісти
Ось так, убивці, присутні між нами!!!
Це мабуть, представники з отого «насєлєнія», друх-таваріщь-брать…
09.05.2026 14:50 Відповісти
Дефибрилятор може убити рятувальника. Тому і не давали.
09.05.2026 14:55 Відповісти
За такою логікою, замість нього можна дерев'яний муляж повісити і теж нікому не давати...
Якщо хтось пам'ятає при Совку на невеликих підприємствах, гаражах, і тд були протипожежні щити. На них висіли сокири прибиті цвяхами, відра прикручені болтом через дірку в дні. Просто щоб було для галочки бо користуватися цим не можна. А то поламаєш.
09.05.2026 19:40 Відповісти
Краще вже просто плакат повісити з малюнком дифибрілятора,бо дерев'яним муляжем теж можна вбити,якщо вдарити по голові,так що тут тєхніка бєзапасності.Панімать нада.
10.05.2026 10:41 Відповісти
А торговий центр чому допомогу не надав, чому в торговому центрі немає дефібрилятора та засобів першої медичної допомоги, якщо у них кожного дня знаходиться велика кількість людей
09.05.2026 14:57 Відповісти
Так метро об'єкт підвищеної небезпеки. Чи нє?
09.05.2026 16:01 Відповісти
Яке там Метро...У автомобілі "швидкої" допомоги іноді "катають" по декілька годин тому,що не приймають у лікарнях! То документів немає,то район не той,то прописка у іншому регіоні...то важкий і немає лікаря...Спитайте у любого з швидкої головне питання - здати пацієнта...бо в швидкої тільки пусті шприці та пігулки...
09.05.2026 14:57 Відповісти
Ти бач, шо придумали? Дефибрілятор їм давай! Не мона! То для комісії.
09.05.2026 15:01 Відповісти
Торгові центри теж отрібно зобовязати мати засоби першої допомоги та ще й чергового лікаря,
а то тільки гроші за оренду косять і в магазинах ціни захмарні
09.05.2026 15:03 Відповісти
В Франції на вулицях висять до будинків причіплені. Правда, в них акумулятори розряджені і ніхто за тим не слідкує. Пришпандорили коробку до будинку і висить, але є, бо має бути. Теж трохи бардак розвели.
09.05.2026 15:20 Відповісти
Сто пудово: або Кличко, або Порошенко приложили руку.
09.05.2026 15:05 Відповісти
Очевидно що він для красоти і для перевірок. Мабуть ще і неробочий.
09.05.2026 15:16 Відповісти
життя українця в Україні не коштує навіть ломаного гроша!
09.05.2026 15:45 Відповісти
Не розганяйте зраду! Smart Plaza знаходиться через дорогу від метро. Щоб добратись до метро потрібно пройти досить довгим підземним переходом де куча торгашів і товпи народу. Там не тільки пробігти важко, там і пройти не легко. Потім в метро глибоченний ескалатор на якому десь 5 хв спускатись, потім знайти і зняти дефібрилятор, потім знову підніматись десь 5 хв, потім знову клятий перехід. І це все після 17:15 коли там взагалі краще не шастать, бо затоптати можуть. Тому 20 хв це ще й дуже швидко. І на яку реанімацію ця інструкторка надіялась з тим дефібрилятором? Вона ж побачила вже лежачим. І скільки він там лежав - не відом. Якщо більше 5 хв то вже клінічна смерть. Просто тупа звізда вирішила хайпонуть в інстаграм.
09.05.2026 16:11 Відповісти
Ти в своїй Франції взагалі читати українською розучився? Це не біля метро було а біля ТРЦ. Я описав як з платформи метро підняти дефібрилятор і скільки часу то займе. А тупа звізда хайпить в інстаграм що то співробітники метро його не давали, хоча його фізично швидше не можна було доставить, описав же чому. Тепер у співробітників метро будуть проблеми, а в поліції дибільне розслідування. А ти коли будеш здихати то нехай тобі допомагають дефібрилятором із розрядженими акумами як написав Julian Lopez #602860
09.05.2026 18:13 Відповісти
Ти, їпанько, ось це прочитав - "біля Smart Plaza, що поблизу політеху Джерело: https://censor.net/ua/n4002327". Ти хочеш сказати, що із Франції ти краще знаєш район де я працюю? Так може приїдеш і проведемо слідчий експеримент - скільки треба часу щоб від Smart Plaza спуститись в метро, знайти і зняти дефібрилятор і повернутись до Smart Plaza? Ах да, ти ж не можеш приїхати! Ти ж ухилянт! Або й ще гірше - кацапська ботяра!!! Ну і ще питаннячко, яким приладом ти перевіряв зарядженість акумів?
09.05.2026 19:03 Відповісти
Може у Франції не знають, але в нас воюють добровольці і призвані, я оновив дані в Резерв+ і мене ще не призвали. Тому я працюю, бо хтось має платити податки для забезпечення фронту. Я дуже здивований, що тобі 69. Міг би бути вагітною пенсіонеркою з інвалідністю. Пропозиція слідчого експерименту відміняється - бо ще тобі по дорозі дефібрилятор знадобиться. Ну і якщо ти такий старий - то чого такий тупий? Старечий маразм? Прилад для вимірювання заряду акумів називається вольтметр.
09.05.2026 20:50 Відповісти
А тут то я тебе, придурочну кацапську ботяру і спалив . Коли я запитав чим заряд акума вимірюється, то ти, дебіл, навіть не зрозумів про що я, навіть https://www.google.com/search?client=opera&hs=xqr&sca_esv=8061bd9cb19cd450&sxsrf=ANbL-n7CDp5Mq53ywlvSlajhk1g_2wgxIw:1778352902629&q=Google+Translate&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi5r6_o8KyUAxVpTVUIHWneKBkQkeECKAB6BAgMEAE Google Translate не допоміг. Тому ти, кончене, написало "діскомбобулятор", сподіваючись, що будеш сильно вумним як трампло. Коли я написав про вольтмет, ти, *******, загуглило і стало вумнічать про мультиметр і корчить з себе електромеханіка. Але всі знають, що в мультиметрі є режим вольтметра, амперметра, омметра та інші, залежно від моделі. А є чисто вольтметри, про які кацапські ботяри не знають. А спалився ти на тому, що не знав, що по українські "акумулятор" з одною "к", а акум це скорочення. А на підарській, твоїй рідній, це "аккумулятор". Тому то ти і не викупив про що я. А до чого тут місто в Казахстані - я взагалі не розумію, це лише ще один доказ що ти дупля не відбиваєш в укр. мові. Вчи мат. часть. а то куратор на бутилку посадить за таке паліво. І укр. мову вчи, вам скоро дуже пригодиться
09.05.2026 22:11 Відповісти
Тупорила кацапська ботяра, після 22 року акум у нас є нормальним словом а не скороченням. Я можу зайти в будь-який магазин і сказати, що мені акум потрібен. І всі зрозуміють що я хочу. І ніяких крапок там не треба. А ти, тварь, поясни до чого тут місто в Казахстані і дискобульбулятор! Ти вважаєш себе круче прокурора? Так з тараканами не домовляються

і
09.05.2026 23:58 Відповісти
Та ні, то в тебе підгорає, типова кацапська підстилка. Я навів кучу аргументів, а у відповідь лише хамство і образи. Типово для кацапських ботяр. Але не типово для дідів 69 рочків. Ну, вже спати повинні в такий час. Я тебе взяв на карандаш! Тебе ще не один раз куратор посадить на бутилку через пройоб зі мною. До зустрічі!!!!!!
10.05.2026 00:57 Відповісти
Та нє, тут ти ще раз спалився, нарешті перейшов на свій кацапський. В мене є багато російськомовних друзів, Усі розуміють українську. Тому в нас що карандаш, що олівець - то є однаково. Але тільки для кацапі то різне.
10.05.2026 01:37 Відповісти
Може ми таки перейшли від взаємних образ до якогось конструктиву. Взяти на карандаш
це не про лінгвістику, це про те, що спецслужби брали під особливий нагляд певних осіб. Це називалось - взяти на карандаш.
10.05.2026 02:09 Відповісти
Це називається - вичислить кацапську ботяру. В усіх мовах є запозичені слова. В ******** українській мові є суржик, жаргон, сленг, матюки. І то всі прекрасно розуміють. І то є прекрасно, бо підари того не знають, навіть https://www.google.com/search?client=opera&hs=xqr&sca_esv=8061bd9cb19cd450&sxsrf=ANbL-n7CDp5Mq53ywlvSlajhk1g_2wgxIw:1778352902629&q=Google+Translate&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi5r6_o8KyUAxVpTVUIHWneKBkQkeECKAB6BAgMEAE Google Translate із його ШІ не допомагає. Так я тебе і спалив, підар, із твоїм "діскомбобулятор" і "Аккум - назва населених пунктів у Казахстані"
10.05.2026 12:02 Відповісти
Я тобі, уйопку, написав цілу кучу фактів де ти спалився як кацапська ботяра. А ти мені крім образ не навів жодного факту де спалився я. За таке твій куратор тебе на бутилку посадить. І ти там постійно сидіти будеш, ти в мене на карандаші
10.05.2026 14:51 Відповісти
Типова кацапська ботяра. Коли ніяких контраргументів немає - з'їжджає з теми і бикує. А хто де буде і висітиме, то ще побачимо. Вчи укр. мову, придурку, скоро в твоїх єпенях то дуже знадобиться. А інтернету вже без VPN нема, хранцуз сраний із сизрані.
10.05.2026 19:22 Відповісти
Ох, ти ж, тварь, і палишся! Ти ж хранцузом був і писав, що дефібрилятори у твоєму районі заряджені і справні. А тепер ти в Харкові живеш? Так в Харкові такого немає, я там працював, я знаю. А Дніпропетровська теж немає, є Дніпро. Це як річка, тільки місто. Тобі не тільки мат. часть і укр. мову треба вчити а ще й географію.
10.05.2026 20:43 Відповісти
Тупа кацапська ботяра в черговий раз спалилась! Це типу ти в 1957 році народився? Так ти б тоді точно знав, що заряд акума міряють вольтметром, при совку всі це знали. І ніяких мультиметрів тоді не було, максимум вольтметр і амперметр в одному корпусі. Доводилось і з таким працювати. Ти малолітьня ботяра, якби ти при совку жив то знав би що таке взяти на карандаш а не влаштовував мені уроки мовознавства про олівець. Ти ніякий не хранцуз і ні з якого Харкова і тобі не 69. Ти тупа малолєтка із якихось їбанів напарашії, що ще й гугл не освоїла нормально. І таки да, мені довелось багато де попрацювати. А ти сидиш на підсосі в фсб за якісь копійки і боїшся що на бутилку тебе без лубриканта посадять. Але ж посадять
10.05.2026 22:29 Відповісти
Ідіотів в коментарях вистачає!Так ,на станчіях метро повині бути діфібрілятори і мед персонал,який вміє їм користуватися.АЛЕ!!!В нас війна!Невистачає медпрацевників.Чи ви думаєте що користуватись діфібрилятором це просто,як лай поставити під відосіком,чи накалякати постік?
09.05.2026 16:27 Відповісти
Дефібрилятор дає розряд в тіло людини в кілька тисяч вольт. Він може "завести" серце (що буває, доречі дуже рідко...), а може і убити людину (як і "т.з. реаніматора", котрий не уміє ним користуватися). Для застосування дефібрилятора мають бути достовірні показання, котрі можуть і повинни визначити професіонали (підготовлені до того люди). Свідомість може бути утрачена, але дихання і серцева діяльність поверхневими і незамітними для непрофесіонала, як у даному випадку - інструкторки з домедичної допомоги чи випадкових перехожих. СУдячи з того, що людина померла - то, ймовірніше була зупинка серця, і тут претензії до працівників метро виправдані, хоча доказом того має бути результат розтину.
Та, в любому випадку розкидатися такими штуками як дефібрилятор по метро, магазинах чи ін. місцях скупчення людей без укомплектації підготовленими професіоналами - дуже ризиковано.
09.05.2026 17:03 Відповісти
Невже заброньовані силовики не змогли чкурнути прливитись самі, що їх ще треба вмовляти рятувати людину,
У мля,. Кава в Ялті і країна в смартфоні, ну вас на фіг...
Країна торжества Прав людини! Країна Мрій і рожевих фламіндів
09.05.2026 20:40 Відповісти
Якийсь геноцид. Значить, це наказ керівництва таке робити. Самі ті робітники нічого не вирішують.
09.05.2026 20:40 Відповісти
Це в рамках знищення медицини і геноциду. Як нема активного плану лікування і "унікальних" процедур, вас більше ніхто не госпіталізує. От де наші "права", в т.р. і на безкоштовну медичну допомогу, як написано в Конституції. "Українцям доведеться лікуватися вдома? : чому нові стандарти госпіталізації спричинили скандал"
Он з 20 травня не можна буде дистанційно отримувати направлення. Вже офіційно
Повний провал медичної реформи і скоро медицини взагалі з такими темпами. В поліклініках на Троєщині скасували запис до профільних лікарів через хелсі, в хелсі вільні місця, а запис тільки через реєстратуру, а там натовп і всім кажуть, що місць немає, і навіть, щоб взяти свій лікарняний, тра записуватись на платний прийом, при цьому на поверсі порожньо і лікарі байдикують. Не кажучи вже про реальну допомогу. Вони що вагітні ті псевдолікарі, працюють 2 години на день, заброньовані, влаштували платні прийоми прямо в поліклініці, ще й хамлять і знущаються з людей. Отакої! Знову кому війна, а кому мати рідна! Але я думаю, це все таки більше до керівництва аж до самої гори - туди все стікається, будуть маєтки на наших кістках! От таке конституційне право на безкоштовну медицину. Батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! Ще й забрали телефон і не пускали.
09.05.2026 20:44 Відповісти
Нет инструкции отдавать имущество непонятно кому,значит не отдадут,напишут в служебных обязанностях - отдавать при первом требовании,исполнят,все просто
10.05.2026 07:49 Відповісти
А вы не в курсе, что бывают ситуации которые не имеют ПРАВИЛЬНОГО решения? Ну типа с вами в лодке плывут мать, жена и дочка, лодка переворачивается и вы можете спасти только одну, кого вы спасёте?
10.05.2026 12:34 Відповісти
Чоловік не дихав, чому вона вирішала що йому допоможе дефибрвлятор, може в нього тромб може інсульт? Шо попало
